Jorge Romero acusa simulación en elección de Ernestina Godoy al frente de la FGR

Morena, PVEM y PT votaron a favor para que la funcionaria asumiera el cargo que ocupaba Alejandro Gertz Manero

Jorge Romero, dirigente del PAN, se pronunció en contra del nombramiento de Ernestina Godoy, de quien exhibió un posicionamiento sobre el proceso del Senado de la República para elegir fiscal General de la República. PAN

El nombramiento de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) generó fuertes señalamientos desde la oposición, particularmente del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, quien acusó al oficialismo de simular un proceso democrático y de atentar contra la autonomía que exige la ley para este órgano.

Una mayoría en el Senado de la República es lo que llevó a Ernestina Godoy a encabezar la FGR

“Las mayorías artificiales hoy hicieron el nombramiento de quien habrá de ser la nueva fiscal General de la República, en la persona de Ernestina Godoy. Y al respecto, lo primero que decimos es que el oficialismo, fiel a sus costumbres, hicieron de este proceso, otra vez, una absoluta simulación”, declaró Jorge Romero en un video publicado en su cuenta de X este 3 de diciembre de 2025.

Desde la visión del dirigente panista, el proceso estuvo “viciado” desde el inicio. Romero expuso que “nadie se cree que el anterior fiscal haya renunciado por voluntad propia” y criticó la celeridad con la que se llevó a cabo el nombramiento impulsado por Morena. “Otra vez los de Morena toman decisiones cruciales de Estado al vapor, a la velocidad de la luz, rompiendo todo protocolo y pudor para por lo menos hacer como que cumplen con la ley y sus procedimientos”.

De acuerdo con Romero, lo más grave es el futuro de la autonomía de la institución. “¿En verdad alguien cree que la nueva Fiscalía General de la República será autónoma?”, cuestionó.

Antes, la persona titular de la FGR eran personas con “autonomía”

El presidente del PAN recordó que uno de los principales logros legislativos fue establecer la autonomía de los fiscales, resaltando cómo debería de ser quien encabeza la FGR:

“Tenían que ser personas con total autonomía, sin vínculos con ningún partido político, ninguno, con ningún gobierno ni con ningún gobernante, precisamente para hacer un trabajo objetivo y no contaminado por las tensiones políticas”.

Jorge Romero, dirigente del PAN,
Jorge Romero, dirigente del PAN, acusó que el proceso para elegir a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, fue pura "simulación".

Añadió que la autonomía es fundamental para garantizar que “la justicia fuera verdaderamente ciega”.

Dirigente del PAN exhibe video de Ernestina Godoy

Jorge Romero exhibió un fragmento de video en el que se puede escuchar a Ernestina Godoy hablando sobre la importancia de un proceso transparente y participativo en la designación de fiscales:

“Se trata de establecer los controles constitucionales que eviten que este y otros cargos de la Fiscalía sean distribuidos como cuota entre los partidos. Este y todos los nombramientos de los órganos autónomos deben ser sujetos a la más amplia participación social, a la evaluación objetiva de la academia y de las organizaciones civiles”.

En dicha grabación, la ahora fiscal destacaba el desacuerdo de Morena con el proceso estipulado por el Senado de la República: “deja la integración de las ternas como un asunto exclusivo del Senado, sin participación social, sin la presencia de sus organizaciones y sin ninguna injerencia de esta Cámara de Diputados. Y lo más importante, porque preserva dicho nombramiento como una facultad exclusiva del poder ejecutivo”.

De igual forma, la fiscal exigía lo que ahora le piden partidos de oposición: “Queremos un fiscal independiente y autónomo, que surja de un amplio proceso de consulta con la sociedad civil, desvinculado de los partidos”.

Ernestina Godoy fue nombrada Fiscal
Ernestina Godoy fue nombrada Fiscal General de la República. (Crédito: Cuartoscuro)

Jorge Romero señala que fiscalía podría ser usada para realizar “persecución política”

Recordó que en el pasado, como en el nombramiento de la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “usaron esa fiscalía como herramienta de control, de intimidación y de persecución política”, cabe recordar que esta era ocupada por Ernestina Godoy durante el mandato de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno.

Romero advirtió que los principales afectados serán los ciudadanos: “El problema es para todos los ciudadanos que aspiran a que se les haga justicia y el tiempo de quienes deben procurarla lo usan para cualquier otra cosa que no sea dártela”.

El PAN fungirá como vigilante del trabajo de la fiscal, según lo comentado por Jorge Romero: “Si se combate a la violencia, al crimen organizado, al huachicol fiscal, si en verdad se atiende a los ciudadanos que piden justicia, entonces qué bueno por México y lo sabremos reconocer. O, de igual manera y con la misma energía, denunciaremos”.

