México

Adrián LeBarón advierte que la Ley de Aguas “impide que se utilice para el campo”

El Gobierno de México afirma que esta reforma es a favor de los campesinos y productores

Adrián LeBarón advierte que la nueva legislación limita la planificación del agua para futuras generaciones. | Crédito: Jesús Áviles, Infobae México.

En medio del debate por la aprobación en lo general de la Ley General de Aguas y de las modificaciones en la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados, el activista Adrián LeBarón ha señalado, a través de redes sociales, que la legislación, según su perspectiva, introduce restricciones que obstaculizan la visión de largo plazo y limitan la posibilidad de planificar el uso del agua para generaciones venideras.

Entre los argumentos presentados destaca la petición de que el recurso hídrico se destine prioritariamente al campo, con el objetivo de impulsar la siembra, la cosecha y la generación de alimentos, actividades que considera esenciales para la subsistencia de muchas familias y como base para la creación de empleos.

Para LeBarón, “hay que evitar ahorcar a quienes todos los días le dan vida”, en referencia a quienes trabajan la tierra y dependen del acceso al agua para sus actividades productivas.

Adrián mantiene la defensa del campo

Efraín Morales López, titular de Conagua, afirma que la reforma busca terminar con la mercantilización y el acaparamiento del agua.| Foto: Especial

Adrián LeBarón manifestó que el compromiso con el sector rural “va más allá de una ley”, subrayando que en esta lucha se encuentra en juego la vida misma de millones de familias que dependen de los frutos de la tierra y de comunidades que logran subsistir gracias a su trabajo directo con el suelo.

Según LeBarón, el movimiento en defensa del campo busca resistir los embates de quienes, en su opinión, buscan hacerlo vulnerable o deteriorado.

Se pronunció a favor de que el campo funcione como “una palanca del progreso” para el país, advirtiendo que el abandono de este sector puede tener consecuencias graves para México. “Vamos a defender el campo contra todo aquel que atente contra él, contra quienes lo quieren ver vulnerable y roto”, recalcó.

Gobierno de México defiende Ley de Aguas

El Gobierno de Claudia Sheinbaum defendió la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ante la inminente votación en la Cámara de Diputados, donde el dictamen ya fue aprobado en lo general. El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, aseguró que la iniciativa “va a traer grandes beneficios al pueblo de México (...) va a sentar las bases para que nuestros hijos, nuestros nietos no tengan que sufrir por agua”, según declaraciones durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta.

Morales López destacó que la reforma busca transformar la percepción del agua en México, con el objetivo de que “deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizando”. Señaló que la visión comercial del recurso ha derivado en acaparamiento, sobreexplotación y la creación de un mercado ilegal, donde “unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías”.

El titular de Conagua subrayó que la ley “garantiza agua para todas y todos en el país y es sobre todo un acto de justicia para el pueblo de México”. Además, hizo un llamado a los productores para que no “caigan en narrativas falsas” y confíen en que serán los principales beneficiados por la reforma.

Morales López explicó que la concentración de grandes volúmenes de agua con fines de lucro ha dejado a comunidades de pequeños productores sin el recurso suficiente para sus actividades. La iniciativa, afirmó, busca revertir estas inequidades y priorizar el acceso justo y equitativo al agua, especialmente para la población y los productores de menor escala.

