Un Tal Fredo viraliza a novia que canceló su boda antes de llegar a la iglesia

El wedding planner aclaró que no es la primera vez que le sucede

La joven canceló su boda
La joven canceló su boda porque el novio tuvo actitudes de extremo apego con su mamá. CRÉDITO: TikTok/@untalfredo

Además de contar con un podcast donde varias influencers han contado sus problemas con ex parejas tóxicas, Un Tal Fredo también es wedding planner —organizador de bodas— se encarga de contactar al banquete, el pastel, el salón y muchos detalles que pueden resultar agobiantes, pero recientemente compartió que una novia canceló su evento el mismo día.

Un Tal Fredo iba a bordo de su auto con la novia a punto de llegar hasta la iglesia, parte de sus servicios incluye preguntar si realmente está segura de casarse y además, hacer videos para que se viralicen en TikTok.

Aunque la novia estaba a momentos de llegar a la iglesia para encontrarse con su pareja, dijo que no estaba segura. “Es por protocolo”, dijo el creador de contenido; sin embargo, la novia dijo que le faltaba el aire, así que se cortó el video.

El wedding planner realiza esta pregunta por protocolo, pero nunca imaginó vivir otra cancelación Crédito: (TikTok/@untalfredo)

Posteriormente Un Tal Fredo siguió grabando y dijo que estaba temblando por la decisión, pero tenía un protocolo de cancelación, además de que debí ainformar a los proovedores lo ocurrido.

Más tarde, Fredo comentó en su canal de WhatsApp e Instagram las razones de la cancelación, aparentemente el novio le envió flores a su mamá en la mañana, prefirió irse con ella en el auto nupcial, además de que eligió tener un baile especial con su progenitora en el salón y no con la novia.

El video se hizo muy viral en redes, aunque hubo personas que cuestionaron si realmente era una situación de improviso o una actuación. De igual manera, parte de las opiniones se centraron en aceptar la decisión de la novia mientras que otros la criticaron.

Qué pasa cuando cancelas tu boda el día del evento

Algo primordial que se debe tomar en cuenta es que no hay devolución de ningún tipo, ya que el banquete, salón, jardín, baile, música y todo tipo de servicios están ya preparados al momento.

De acuerdo con Un Tal Fredo, su labor como wedding planner —que no todas las bodas tienen uno— es ofrecer contención a la novia y ahorrarle las conversaciones de cancelar cada servicio con los proovedores de catering, lo cual es primordial.

Una pareja descubre a un
Una pareja descubre a un misterioso invitado años después de su boda (Freepik)

Tampoco interviene en la decisión ni hace comentarios personales, de igual manera no confronta a los novios, pero sí es su deber llevar a la novia hasta un lugar seguro con otros familiares o hasta el sitio donde está su pareja para informar de la decisión.

Desde una perspectiva legal, si existía un acuerdo prenupcial, puede haber implicancias dependiendo de las leyes locales. En la mayoría de los países, la cancelación de una boda civil no acarrea cargos legales adicionales, pero si hubo daños y perjuicios (como gastos asumidos por uno de los contrayentes debido a la ruptura intempestiva), podría abrirse la puerta a demandas civiles.

En ceremonias religiosas, solamente se cancela el acto y no hay consecuencias legales formales.

