Tres décadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebrados en billete conmemorativo de Lotería Nacional

La edición especial reconoce tres décadas de trabajo institucional en seguridad publica

Se emitió un billete conmemorativo de la Lotería Nacional - (Loteria Nacional)

La Lotería Nacional presentó un billete especial para celebrar los 30 años del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una institución clave en la coordinación de las políticas de seguridad de México. El billete busca reconocer la labor conjunta de miles de servidoras y servidores públicos que desde su trabajo han contribuido a mejorar la capacidad institucional del país.

Durante la presentación, Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional, destacó que esta edición especial tiene un importante valor simbólico. “El billete recorrerá el país llevando el mensaje de que, a treinta años de su creación, el Sistema sigue siendo la columna vertebral para coordinar, prevenir, investigar y proteger a la población”.

El acto también reunió a autoridades del sector, quienes celebraron la iniciativa como una forma de reforzar la memoria colectiva. El homenaje visual, impreso en millones de boletos, busca destacar a la ciudadanía, historia y evolución del sistema.

Reconocimiento institucional

Un billete especial - (Lotería Nacional)

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del SNSP, subrayó la relevancia de que la Lotería Nacional eligiera al sistema como protagonista de esta emisión especial. Calificó el billete como “un símbolo arraigado a la memoria mexicana”.

La funcionaria también destacó que los avances del Sistema no serían posibles sin el respaldo de las autoridades federales. Atribuyó el fortalecimiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Expresó que su liderazgo ha sido determinante para consolidar una política más integrada.

Figueroa aprovechó la ocasión para reconocer a todos los servidores públicos que han contribuido desde distintas áreas, subrayando que el trabajo acumulado durante tres décadas ha permitido cimentar un modelo más profesional.

Un billete conmemorativo para México

Un billete que viajará por todo el país - (Lotería Nacional)

La emisión especial consistió en 2 millones 400 mil billetes con la imagen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, convirtiéndose en una de las ediciones con mayor alcance.

Con esta emisión, la Lotería Nacional reafirma su función como promotora de identidad, historia y cultura. Al integrar al SNSP en su serie de homenajes, no solo celebra un aniversario, sino que también difunde el trabajo constante que sostiene la construcción de un modelo de seguridad más sólido para México.

El sorteo se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 43 millones de pesos.

