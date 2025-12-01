Un exsubsecretario de Segob y un miembro de la Luz del Mundo, entre aspirantes a la FGR

el Senado tiene hasta el 3 de diciembre para elaborar la lista con los 10 finalistas (Foto: Reuters)

Durante el fin de semana, el Senado de la República abrió el registro para quienes aspiren a encabezar la Fiscalía General de la República, proceso al que se inscribieron 43 personas.

Destaca el nombre de Ernestina Godoy, quien ahora ejerce como encargada de Despacho en la FGR, además del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado de Morena, Hamlet García Almaguer.

En el caso de Ricardo Peralta, se desempeñó como subsecretario de Gobernación en el mandato de Andrés Manuel López Obrador. El abogado posteriormente pasó como titular de Aduanas, donde su labor fue cuestionada en las aduanas de Baja California.

Hamlet García Almaguer, además de ser legislador de Morena, es simpatizante de la Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín fue juzgado en Estados Unidos.

“Sólo hay un futuro para La Luz del Mundo, el crecimiento. Y sólo hay una persona que nos va a llevar ahí, el Apóstol Naasón Joaquín. #Inocente #Honorable”, defendió el morenista a través de sus redes sociales.

Lista completa de aspirantes a la FGR

Alan Joseph Colín Perea

Alfredo Barrera Flores

Alfredo Méndez Ortiz

Arturo Altamirano González

Aureliano José Cruz

Carlos Emigdio Arozqueta Solís

Carlos Higinio Lledias Saavedra

César Mario Gutiérrez Priego

Daniel Quirarte Fonseca

David Borja Padilla

Edgardo Josué Guzmán Espíndola

Enrique Díaz Contreras

Eric Felipe Avelino Jaramillo González

Ernestina Godoy Ramos

Félix Roel Herrera Antonio

Gerardo Márquez Guevara

Gregorio Apreza Herrera

Hamlet García Almaguer

Israel Ortega Monroy

Iván Rivera Mendiola

Jorge Nader Kuri

José de Jesús Ruiz Munilla

José Inés Betancourt Salgado

Juan Adrián Guerrero Luna

Juan Carlos Ortiz Gausin

Juan Manuel Crisanto Campos

Leopoldo Burruel Huerta

Luis Manuel Pérez de Acha

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Miguel Manuel Ramírez Mandujano

Miguel Nava Alvarado

Mirna Lucía Grande Hernández

Olimpia Griselda Puente Pineda

Omar Isidro Vicente

Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez

Ricardo Peralta Saucedo

Richard Urbina Vega

Roberto Bonifacio Mazón García

Rubén Barragán Tejeda

Sandra Luz González Mogollón

Tulio Aurelio Rangel

Víctor Hugo Galicia Sánchez

El Senado depurará la lista a sólo 10 aspirantes

El procedimiento contempla que, una vez cerrado el registro, la Junta de Coordinación Política verificará el martes dos de diciembre de 2025 los expedientes de todas las personas que hayan presentado su candidatura.

Tras esta revisión, se seleccionará una lista de al menos diez aspirantes, la cual será turnada al Pleno del Senado por medio de la Mesa Directiva para su consideración.

Cuando el Pleno apruebe la lista de candidaturas, el siguiente paso será remitirla a la titular del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con la fracción II, párrafo tercero, Apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la titular del Ejecutivo contará con un plazo de diez días para conformar una terna y enviarla nuevamente al Senado.

En la sesión en la que el Pleno reciba la terna propuesta por la titular del Ejecutivo Federal, las personas seleccionadas deberán comparecer ante los senadores.

Posteriormente, el Senado designará a la persona que ocupará la Fiscalía General de la República mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

El proceso concluirá cuando la persona elegida y nombrada como titular de la Fiscalía rinda la protesta de Ley ante el Pleno del Senado en la misma sesión, formalizando así su nombramiento.

En septiembre de 2024, la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero permanecería al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya gestión inició desde 2019 propuesto por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Un año después, Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero aceptó dejar la titularidad de la Fiscalía General de la República para representar a México en una embajada, al tiempo que dejó a Ernestina Godoy como encargada de Despacho en la FGR.