Un exsubsecretario de Segob y un miembro de la Luz del Mundo, entre aspirantes a la FGR

Durante el fin de semana, el Senado de la República abrió el registro para quienes aspiren a encabezar la Fiscalía General de la República, proceso al que se inscribieron 43 personas.
Destaca el nombre de Ernestina Godoy, quien ahora ejerce como encargada de Despacho en la FGR, además del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado de Morena, Hamlet García Almaguer.
En el caso de Ricardo Peralta, se desempeñó como subsecretario de Gobernación en el mandato de Andrés Manuel López Obrador. El abogado posteriormente pasó como titular de Aduanas, donde su labor fue cuestionada en las aduanas de Baja California.
Hamlet García Almaguer, además de ser legislador de Morena, es simpatizante de la Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín fue juzgado en Estados Unidos.
“Sólo hay un futuro para La Luz del Mundo, el crecimiento. Y sólo hay una persona que nos va a llevar ahí, el Apóstol Naasón Joaquín. #Inocente #Honorable”, defendió el morenista a través de sus redes sociales.
Lista completa de aspirantes a la FGR
Alan Joseph Colín Perea
Alfredo Barrera Flores
Alfredo Méndez Ortiz
Arturo Altamirano González
Aureliano José Cruz
Carlos Emigdio Arozqueta Solís
Carlos Higinio Lledias Saavedra
César Mario Gutiérrez Priego
Daniel Quirarte Fonseca
David Borja Padilla
Edgardo Josué Guzmán Espíndola
Enrique Díaz Contreras
Eric Felipe Avelino Jaramillo González
Ernestina Godoy Ramos
Félix Roel Herrera Antonio
Gerardo Márquez Guevara
Gregorio Apreza Herrera
Hamlet García Almaguer
Israel Ortega Monroy
Iván Rivera Mendiola
Jorge Nader Kuri
José de Jesús Ruiz Munilla
José Inés Betancourt Salgado
Juan Adrián Guerrero Luna
Juan Carlos Ortiz Gausin
Juan Manuel Crisanto Campos
Leopoldo Burruel Huerta
Luis Manuel Pérez de Acha
Luz María Zarza Delgado
Maribel Bojorges Beltrán
Miguel Manuel Ramírez Mandujano
Miguel Nava Alvarado
Mirna Lucía Grande Hernández
Olimpia Griselda Puente Pineda
Omar Isidro Vicente
Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
Ricardo Peralta Saucedo
Richard Urbina Vega
Roberto Bonifacio Mazón García
Rubén Barragán Tejeda
Sandra Luz González Mogollón
Tulio Aurelio Rangel
Víctor Hugo Galicia Sánchez
El Senado depurará la lista a sólo 10 aspirantes
El procedimiento contempla que, una vez cerrado el registro, la Junta de Coordinación Política verificará el martes dos de diciembre de 2025 los expedientes de todas las personas que hayan presentado su candidatura.
Tras esta revisión, se seleccionará una lista de al menos diez aspirantes, la cual será turnada al Pleno del Senado por medio de la Mesa Directiva para su consideración.
Cuando el Pleno apruebe la lista de candidaturas, el siguiente paso será remitirla a la titular del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con la fracción II, párrafo tercero, Apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la titular del Ejecutivo contará con un plazo de diez días para conformar una terna y enviarla nuevamente al Senado.
En la sesión en la que el Pleno reciba la terna propuesta por la titular del Ejecutivo Federal, las personas seleccionadas deberán comparecer ante los senadores.
Posteriormente, el Senado designará a la persona que ocupará la Fiscalía General de la República mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
El proceso concluirá cuando la persona elegida y nombrada como titular de la Fiscalía rinda la protesta de Ley ante el Pleno del Senado en la misma sesión, formalizando así su nombramiento.
En septiembre de 2024, la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero permanecería al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya gestión inició desde 2019 propuesto por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Un año después, Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero aceptó dejar la titularidad de la Fiscalía General de la República para representar a México en una embajada, al tiempo que dejó a Ernestina Godoy como encargada de Despacho en la FGR.