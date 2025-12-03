México

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez visitan la taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

El gobernador de Nuevo León y el líder nacional de MC compartieron fotografías de su cena

Guardar
El gobernador de Nuevo León
El gobernador de Nuevo León y el líder nacional de MC compartieron fotografías de su cena. (Captura de pantalla @alvarezmaynez)

Durante su reciente estancia en la Ciudad de México, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), incluyeron una parada singular en su agenda del 2 de diciembre. Ambos visitaron la taquería temática “La Dua”, de la cantante británica Dua Lipa como parte de su gira internacional. Y compartieron imágenes de su encuentro en ese local que ha ganado atención entre seguidores de la artista y comensales curiosos.

La taquería se instaló en el establecimiento “Los Caramelos Condesa”, ubicado sobre Avenida Michoacán 93, en la colonia Condesa, para operar exclusivamente durante las fechas que la intérprete se presenta en el país: 1, 2 y 5 de diciembre de 2025.

La taquería se instaló en
La taquería se instaló en el establecimiento “Los Caramelos Condesa”, ubicado en la colonia Condesa. (Captura de pantalla @samuelgarcias)

Según información difundida por medios nacionales, la apertura responde a la intención de acercar la experiencia del nuevo álbum de la cantante, Radical Optimism, al público mexicano. El menú fue diseñado en alusión al universo artístico de Lipa, integrando colores y elementos visuales relacionados con el disco.

A diferencia de una taquería tradicional, “La Dua” presenta una oferta gastronómica centrada en creaciones originales, como tacos de caramelo con queso y propuestas a base de chicharrón, que han generado interés tanto en fanáticos de la música pop como en exploradores gastronómicos. El local también ofrece mercancía oficial de la gira, lo que ha convertido la visita en una experiencia integral para el público.

Una de las imágenes que circuló en redes muestra a Álvarez Máynez junto a García mientras prueban un taco y celebran la coincidencia en tono festivo, acompañados del mensaje: “Un taquito con mi compadre Samuel García en honor a la comadre Dua Lipa”. Los organizadores del concepto confirmaron que la ambientación se mantiene alineada con la propuesta visual de Radical Optimism, usando iluminación y decoración que remiten al universo estético del tour.

Álvarez Máynez junto a García
Álvarez Máynez junto a García fueron captados cenando junto a otros fans de la cantante británica. REUTERS/Henry Romero

“Aquí mi compadre Maynez me dijo que me iba a invitar a una cena romántica”, expresó el gobernador de Nuevo León en tono de broma.

La apertura de la taquería representa una extensión del espectáculo, acercando la experiencia del tour a quienes buscan celebrar la música y la cultura local de formas distintas.

Menú y precio especial de “La Dua”

El menú temático inspirado en Dua Lipa se ofrece a un costo de $249 pesos por persona y presenta una selección de alimentos y bebidas creados para reflejar el estilo de la cantante. Cada comensal recibe tres tacos, cada uno diseñado con una propuesta particular que distingue su sabor y presentación.

  1. Taco Radical Optimism, presentado como caramelo con queso
  2. Taco Houdini, elaborado con chicharrón de puerco
  3. Taco María, confeccionado con arrachera.
  4. Consomé denominado ‘Illusion’

Bebidas

  1. Agua Training Season a base de pepino
  2. Caguamita
  3. Mini margarita

Temas Relacionados

Samuel GarcíaJorge Álvarez MáynezDua Lipamexico-entretenimiento

Más Noticias

Helado de nochebuena: una receta especial para la temporada navideña

Este delicioso postre transforma reuniones familiares con su toque sofisticado

Helado de nochebuena: una receta

“Dejen de decir estupideces”, Angélica Vale reacciona a burlas sobre el karma tras divorciarse

La actriz recibió fuertes críticas debido a declaraciones pasadas sobre la separación de Cazzu y Christian Nodal

“Dejen de decir estupideces”, Angélica

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

Tres hombres armados irrumpieron en una lavandería y dispararon contra tres jóvenes el pasado lunes

Quince segundos y decenas de

Quiénes son las finalistas del séptimo sello de La Más Draga

Tras una semifinal llena de emociones, el jurado eligió a las cuatro finalistas que se enfrentarán por el título más codiciado del drag nacional

Quiénes son las finalistas del

Hallan muerto a reo en el penal de Aguaruto, Sinaloa

La SSP de Sinaloa apunta a un posible suicidio

Hallan muerto a reo en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quince segundos y decenas de

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

“Dejen de decir estupideces”, Angélica

“Dejen de decir estupideces”, Angélica Vale reacciona a burlas sobre el karma tras divorciarse

Quiénes son las finalistas del séptimo sello de La Más Draga

Dua Lipa y Fher de Maná hacen dueto con “Oye mi amor” en concierto en CDMX

El Patrón se quiebra en La Granja VIP tras emotiva videollamada con sus hijos

Fátima Bosch sería una víctima, dice Lupita Jones sobre el posible fraude en Miss Universo 2025

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX