Samuel García y Jorge Álvarez Máynez visitan la taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

Durante su reciente estancia en la Ciudad de México, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), incluyeron una parada singular en su agenda del 2 de diciembre. Ambos visitaron la taquería temática “La Dua”, de la cantante británica Dua Lipa como parte de su gira internacional. Y compartieron imágenes de su encuentro en ese local que ha ganado atención entre seguidores de la artista y comensales curiosos.

La taquería se instaló en el establecimiento “Los Caramelos Condesa”, ubicado sobre Avenida Michoacán 93, en la colonia Condesa, para operar exclusivamente durante las fechas que la intérprete se presenta en el país: 1, 2 y 5 de diciembre de 2025.

Según información difundida por medios nacionales, la apertura responde a la intención de acercar la experiencia del nuevo álbum de la cantante, Radical Optimism, al público mexicano. El menú fue diseñado en alusión al universo artístico de Lipa, integrando colores y elementos visuales relacionados con el disco.

A diferencia de una taquería tradicional, “La Dua” presenta una oferta gastronómica centrada en creaciones originales, como tacos de caramelo con queso y propuestas a base de chicharrón, que han generado interés tanto en fanáticos de la música pop como en exploradores gastronómicos. El local también ofrece mercancía oficial de la gira, lo que ha convertido la visita en una experiencia integral para el público.

Una de las imágenes que circuló en redes muestra a Álvarez Máynez junto a García mientras prueban un taco y celebran la coincidencia en tono festivo, acompañados del mensaje: “Un taquito con mi compadre Samuel García en honor a la comadre Dua Lipa”. Los organizadores del concepto confirmaron que la ambientación se mantiene alineada con la propuesta visual de Radical Optimism, usando iluminación y decoración que remiten al universo estético del tour.

“Aquí mi compadre Maynez me dijo que me iba a invitar a una cena romántica”, expresó el gobernador de Nuevo León en tono de broma.

La apertura de la taquería representa una extensión del espectáculo, acercando la experiencia del tour a quienes buscan celebrar la música y la cultura local de formas distintas.

Menú y precio especial de “La Dua”

El menú temático inspirado en Dua Lipa se ofrece a un costo de $249 pesos por persona y presenta una selección de alimentos y bebidas creados para reflejar el estilo de la cantante. Cada comensal recibe tres tacos, cada uno diseñado con una propuesta particular que distingue su sabor y presentación.

Taco Radical Optimism, presentado como caramelo con queso Taco Houdini, elaborado con chicharrón de puerco Taco María, confeccionado con arrachera. Consomé denominado ‘Illusion’

Bebidas

Agua Training Season a base de pepino Caguamita Mini margarita