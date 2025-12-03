Patricia Mercado urge acelerar cambios en la jornada laboral

Crédito: Jesús Áviles| Infobae México

Patricia Mercado Castro, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC) celebró la que la el Gobierno Federal presentara el proyecto de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas la semana laboral.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la legisladora y defensora tradicional de los derechos laborales, expuso que la ruta diseñada prevé una disminución paulatina:

2027 - 46 horas.

2028- baja a 44 horas.

2029- 42 horas.

2030- 40 horas laborales.

Según Mercado, “los tiempos que se acordaron con el sector privado y el sindical son muy largos”. Destacó que el país ya va retrasado respecto al contexto internacional.

3 llamados para acelerar cambios en la jornada laboral

La senadora milita en Movimiento Ciudadano desde 2009, cuando el partido se llamaba Convergencia. Foto: Facebook/Patricia Mercado

La emecista planteó lo siguiente en su publicación:

Precisión en el diseño de la reforma: Solicitó que se explicite en el texto constitucional que los trabajadores tendrán dos días de descanso obligatorio con goce de sueldo. Poder Legislativo: “Podemos empezar en comisiones este mes de diciembre y concluir el proceso legislativo en ambas cámaras en el primer mes del siguiente periodo ordinario (febrero) para que la aprobación en congresos estatales se puede hacer en los días y semanas siguientes, de manera que tengamos la declaración de constitucionalidad antes de terminar el periodo en abril”. Indicadores económicos: Mercado también alentó a las empresas a aprovechar este periodo de transición como una oportunidad para modernizar sus procesos. Sugirió que adopten innovaciones que permitan que la productividad descanse menos en el número de horas trabajadas y más en la tecnología y la capacitación, señalando que estos cambios fortalecerán la infraestructura y la competitividad.

Patricia Mercado subrayó que las brechas sociales no solo se perciben en indicadores económicos, sino también en la distribución del tiempo:

“La desigualdad no solo se mide en dinero. También el tiempo es riqueza y tenemos que hacer una mejor distribución para alcanzar mejor calidad de vida para todas las personas”.

Jornada laboral de 40 horas: estas son las características de la iniciativa

Se realizó una marcha el 1 de mayo de 2025 por la reducción de la jornada laboral. Crédito: Graciela López / Cuartoscuro

La mañana de este miércoles 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta de reforma laboral que plantea reducir la semana de trabajo de 48 a 40 horas de forma gradual, tras alcanzar un acuerdo con representantes empresariales, sindicatos, instituciones académicas, autoridades y organizaciones civiles.

Se prevé que entré en vigor el 1 de mayo de 2026, mientras que en enero del 2027 se lleve a cabo la primera reducción de dos horas, es decir que la jornada quedaría en 46 horas.

El secretario de Trabajo afirmó que la reducción de la jornada no implica la disminución de sueldos ni de prestaciones para los empleados. (Presidencia)

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, detalló que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, con el objetivo de convertir la reducción en un derecho constitucional para los trabajadores. Bolaños subrayó que la medida no afectará los sueldos, salarios ni prestaciones y que, por primera vez, se prohibirán las horas extras para menores de edad, reforzando la protección laboral de este grupo.

Durante la jornada ordinaria, los empleados contarán con más tiempo de descanso y se garantizará un reparto adecuado del tiempo de trabajo.

En cuanto a la jornada extraordinaria, se permitirá laborar entre nueve y 12 horas adicionales por semana de manera voluntaria, distribuidas en hasta cuatro horas diarias y un máximo de cuatro días en ese periodo.

Sheinbaum informó que la reducción de la jornada laboral se realizará de forma gradual. | YouTube Claudia Sheinbaum

La Ley Federal del Trabajo fijará un tope de cuatro horas triples y, en ningún caso, el trabajo podrá exceder 12 horas en un solo día. Para asegurar el cumplimiento de la nueva jornada, las empresas deberán implementar un registro electrónico de horas laborales, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.