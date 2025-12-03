Sheinbaum propone a tres mujeres como candidatas para encabezar la FGR: “Es tiempo de mujeres”

CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya envió al Senado de la República la terna para designar al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, la cual está conformada por tres mujeres.

“Ya envié la terna, son tres mujeres. Ya lo vana dar a conocer en un rato”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...