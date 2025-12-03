México

Sheinbaum propone a tres mujeres como candidatas para encabezar la FGR: “Es tiempo de mujeres”

La presidenta informó que eligió a tres mujeres de entre los 10 candidatos que le propuso el Senado

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya envió al Senado de la República la terna para designar al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, la cual está conformada por tres mujeres.

“Ya envié la terna, son tres mujeres. Ya lo vana dar a conocer en un rato”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumFGRSenadomujeresLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de diciembre: avance lento en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Caravana de tractores van rumbo a la Cámara de Diputados en la CDMX l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana

Caravana de tractores van rumbo

Pay vegano de coco, un postre que conquista por su sabor y sencillez

Prepara este bizcocho con ingredientes que contienen propiedades que fortalecen los huesos, músculos y la función cardiovascular

Pay vegano de coco, un

Alcalde de Miguel Hidalgo acusa a diputados de CDMX de buscar “circo” tras negativa a mesa de trabajo

La presidenta de la Comisión de Presupuesto argumentó que la petición de Mauricio Tabe no cumplió con los requisitos legales

Alcalde de Miguel Hidalgo acusa

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 3 de diciembre?

La Secretaría de Bienestar atiende a quienes cumplen con la letra inicial del primer apellido, como parte del último periodo de incorporación del año

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputado de Morena propondría crear

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch reaparece tras denuncia

Fátima Bosch reaparece tras denuncia de Nawat Itsaragrisil por presunta difamación y habla del presunto ataque: “Quería humillarme”

Antonio Rosique anuncia que será papá de una niña y la familia de ‘Exatlón México’ celebra en grande

Emily Cinnamon y el romántico detalle de más de 100 mil pesos que cautivó a su novio Jaziel Avilez

‘La Granja VIP’ en VIVO hoy 3 de diciembre: nueva nominación de Teo calienta los ánimos

“No entiendo nada”: Jorge Losa reacciona a la demanda de Sergio Mayer a Ferka

DEPORTES

Randy Arozarena regala autos deportivos

Randy Arozarena regala autos deportivos de miles de pesos a quienes impulsaron su carrera beisbolera

Cadillac presentará el monoplaza de Checo Pérez durante el Super Bowl 2026

Agente de Gilberto Mora asegura que no necesita de la Selección Mexicana o el Mundial para ir a Europa: “Lo puede hacer sin eso”

Quién es Brian Gutiérrez, el jugador del Chicago Fire que es buscado por Chivas

Emily Cinnamon y el romántico detalle de más de 100 mil pesos que cautivó a su novio Jaziel Avilez