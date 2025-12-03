Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

(angelaaguilaroficial.com)

Por segundo año consecutivo, Ángela Aguilar se mantuvo entre las principales tendencias de redes sociales en México, no solo por su primera gira como solista “Libre Corazón Tour”, también por múltiples escándalos relacionados con su vida privada.

Y es que su romance con Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, esto a pesar de que las declaraciones que tanto ella como su esposo han hecho en defensa de su historia de amor.

A esto se sumaron las comparaciones con Majo Aguilar -prima de la cantante-, así como los señalamientos que su mediohermano, Emiliano Aguilar, lanzó en contra de ella, de su padre y su esposo a través de redes sociales.

La cantante procuró mantenerse al margen de los escándalos durante todo el año y se limitó a compartir fotografías o videos familiares en sus redes sociales.

Por ejemplo, a finales de noviembre publicó una postal que se tomó con su esposo, sus hermanos, su cuñado y padres en el marco del Día de Acción de Gracias, una festividad estadounidense.

¿Sabías que Ángela Aguilar tiene un disco de villancicos?

Fue en 2014 cuando la cantante, con tan solo 11 años de edad, presentó el álbum Navidad con Ángela Aguilar, una producción donde recopiló canciones populares de las fiestas decembrinas y villancicos.

Uno de los puntos más atractivos es que colaboró con su hermano Leonardo Aguilar en el tema “Feliz Navidad”, así como con su padre Pepe Aguilar en la canción “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow”.

Navidad con Ángela Aguilar | CANCIONES

Estos son los temas que incluye el disco especial de Navidad de Ángela Aguilar:

El Niño Del Tambor Jingle Bells Rock Noche de Paz Campana Sobre Campana Little Drummer Boy Feliz Navidad (feat. Leonardo Aguilar) Silent Night Los Peces En El Río Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow 24 de Diciembre

El álbum se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube,

¿Inti pasará Navidad con Christian Nodal y Ángela Aguilar? Esto se sabe

Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Inti -hija de Christian Nodal y Cazzu- pase las fiestas decembrinas con su padre y su madrastra este 2025.

"Pues sé que se la pasan en familia, pero no sé, o sea, de que qué vaya a pasar este diciembre", respondió el influencer con risas nerviosas durante un encuentro con medios.

Hasta el momento, se desconoce si Christian Nodal solicitó un permiso especial para celebrar dicha festividad con su hija; no obstante, se sabe que se encuentra en medio de una batalla legal con su ex Cazzu por temas relacionados con la custodia de la menor de dos años.