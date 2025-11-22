Pepe Aguilar manda mensaje para las mujeres que critican a Ángela Aguilar: “Dejen de fregarse entre sí”

(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar ofreció un concierto el pasado 21 de noviembre en Texas, Estados Unidos, como parte de su gira Libre Corazón.

Christian Nodal no pudo acompañarla porque tenía programada una presentación en McAllen, pero Pepe Aguilar sí.

Según contó el patriarca de la dinastía Aguilar en sus redes sociales, acudió como invitado especial para ver, por primera vez en vivo, el espectáculo musical de su hija que ha sido tan criticado en redes sociales.

Pepe Aguilar lanza fuerte indirecta

Durante la presentación de Ángela Aguilar, el también intérprete de regional mexicano lanzó un contundente mensaje para las mujeres mexicanas que critican a otras mujeres en redes sociales.

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en un video recuperado que publicó en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.

Si bien, Pepe Aguilar no mencionó a su hija, internautas tomaron sus palabras como un mensaje en su defensa.

Y es que Ángela Aguilar lleva más de dos años envuelta en controversia tanto por sus declaraciones sobre diversos temas como por su historia de amor con Christian Nodal.

El cantante terminó su mensaje asegurando que tanto él como el resto de su familiar le seguirán echando ganas porque: “Lo hacemos por nosotros y, en mi caso, si no canto me muero”.

Pepe Aguilar presume asistencia al concierto de Ángela Aguilar

En ese mismo video, el intérprete de temas como Prometiste, Por mujeres como tú y Perdóname también presumió la asistencia al concierto que su hija ofreció en El Paso, Texas.

“Que no les digan, que no les cuenten”, dijo mientras enseñaba el interior del recinto.

Y en todo momento resaltó el trabajo que ha hecho su hija en los últimos meses para producir su propio espectáculo.

Pepe Aguilar desea que triunfen sus cuatro hijos

El cantante concluyó su video con una aclaración para quienes piensan que los Aguilar son una familia muégano.

“Nada que ver, cada quien en sus casas y con mucho cariño siempre, unidos por la energía y el amor. Yo no sé que hacen estos güeyes ni Leonardo, cada quien, siempre deseándoles lo mejor de la vida”, dijo.

Y aseguró que su único deseo es: “Que les vaya bien a mis cuatro hijos, a todos”.

Cabe recordar que la relación de Pepe Aguilar y Emiliano -su primogénito- se fracturó desde hace varios meses tras unos comentarios que el cantante lanzó sobre Carmen Treviño -mamá del rapero-.