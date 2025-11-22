México

Pepe Aguilar manda mensaje para las mujeres que critican a Ángela Aguilar: “Dejen de fregarse entre sí”

El intérprete de música ranchera disfrutó, por primera vez, del espectáculo de su hija completamente en vivo

Guardar
(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)
(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar ofreció un concierto el pasado 21 de noviembre en Texas, Estados Unidos, como parte de su gira Libre Corazón.

Christian Nodal no pudo acompañarla porque tenía programada una presentación en McAllen, pero Pepe Aguilar sí.

Según contó el patriarca de la dinastía Aguilar en sus redes sociales, acudió como invitado especial para ver, por primera vez en vivo, el espectáculo musical de su hija que ha sido tan criticado en redes sociales.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
(IG: @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar lanza fuerte indirecta

Durante la presentación de Ángela Aguilar, el también intérprete de regional mexicano lanzó un contundente mensaje para las mujeres mexicanas que critican a otras mujeres en redes sociales.

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó en un video recuperado que publicó en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
(IG: @pepeaguilar_oficial)

Si bien, Pepe Aguilar no mencionó a su hija, internautas tomaron sus palabras como un mensaje en su defensa.

Y es que Ángela Aguilar lleva más de dos años envuelta en controversia tanto por sus declaraciones sobre diversos temas como por su historia de amor con Christian Nodal.

El cantante terminó su mensaje asegurando que tanto él como el resto de su familiar le seguirán echando ganas porque: “Lo hacemos por nosotros y, en mi caso, si no canto me muero”.

(TikTok: @ritmoestrella_)
(TikTok: @ritmoestrella_)

Pepe Aguilar presume asistencia al concierto de Ángela Aguilar

En ese mismo video, el intérprete de temas como Prometiste, Por mujeres como tú y Perdóname también presumió la asistencia al concierto que su hija ofreció en El Paso, Texas.

“Que no les digan, que no les cuenten”, dijo mientras enseñaba el interior del recinto.

Y en todo momento resaltó el trabajo que ha hecho su hija en los últimos meses para producir su propio espectáculo.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
(IG: @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar desea que triunfen sus cuatro hijos

El cantante concluyó su video con una aclaración para quienes piensan que los Aguilar son una familia muégano.

“Nada que ver, cada quien en sus casas y con mucho cariño siempre, unidos por la energía y el amor. Yo no sé que hacen estos güeyes ni Leonardo, cada quien, siempre deseándoles lo mejor de la vida”, dijo.

Y aseguró que su único deseo es: “Que les vaya bien a mis cuatro hijos, a todos”.

Cabe recordar que la relación de Pepe Aguilar y Emiliano -su primogénito- se fracturó desde hace varios meses tras unos comentarios que el cantante lanzó sobre Carmen Treviño -mamá del rapero-.

Temas Relacionados

Pepe AguilarÁngela AguilarChristian NodalCazzuBelindamexico viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lilly Téllez pausa las hostilidades con Morena en defensa de Fátima Bosch: “El problema es el papá”

La senadora reaccionó a una investigación que reveló un posible conflicto de intereses entre Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe Organization, y Bernardo Bosch Hernández, padre de la Miss Universo 2025

Lilly Téllez pausa las hostilidades

10 muertos y al menos 20 heridos tras volcar autobús turístico en Michoacán

Los heridos fueron llevados a diversos hospitales cercanos de la zona

10 muertos y al menos

Crisis en Atzitzintla, Puebla: sin policías, un alcalde amenazado por el CJNG y balaceras contra autodefensas

Mientras estos sucede, las dirigencias estatales de Morena y PAN han decidido debatir para ver qué grupo político tiene la responsabilidad por esta serie de hechos de violencia

Crisis en Atzitzintla, Puebla: sin

Muere Erna Martha Baumann: la belleza de Miss Universo 1956 que enamoró a México como mujer vampiro

Actriz, modelo y referente del cine de terror mexicano, su legado se extiende por décadas en la cultura popular

Muere Erna Martha Baumann: la

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

El equipo universitario sigue sin romper más de una década sin títulos y apunta su mirada al Clausura 2026

¿Volverá Pumas a ganar? Esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Muere Erna Martha Baumann: la

Muere Erna Martha Baumann: la belleza de Miss Universo 1956 que enamoró a México como mujer vampiro

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

“Tú no representas a nadie”: Eleazar Gómez explota contra Teo en La Granja VIP y la discusión escala

¿Cómo afectó la doble traición a los participantes de La Granja VIP este viernes 21 de noviembre?

Gala Montes regresa a las telenovelas un año después de su polémica participación en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

FC Juárez vs Pachuca:

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

Francia entrena a policías de Jalisco para enfrentar disturbios durante el Mundial 2026

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 22 de noviembre

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX