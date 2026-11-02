Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

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La Gala de Eliminación de La Granja VIP dejó este domingo primero de noviembre a un nuevo competidor fuera de la competencia. La salida llegó acompañada de una decisión que alterará el rumbo de la próxima semana entre los Granjeros que permanecen en el reality.

Durante los últimos minutos del programa, la producción confirmó la octava baja del programa. El mecanismo de salida en La Granja VIP contempla un elemento adicional conocido como “Legado”. Quien abandona la competencia en la Gala dominical deja de forma automática a otro participante nominado, sin pasar por el proceso regular de nominación grupal.

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Tras una semana llena de tensiones y polémicas, el octavo eliminado de La Granja VIP 2026 fue Pablo Montero. El cantante y actor salió de la competencia tras el conteo de votos de la gala y, antes de retirarse, ejerció su derecho de Legado para dejar nominado de forma directa a otro integrante.

“Les agradezco el apoyo, su atención, cariño, ya con 25 años como cantante... siempre me muestran su cariño”, expresó antes de saber el veredicto.

La salida de Montero reduce aún más al grupo conocido como Los Disfuncionales dentro de la casa-granja.(Captura de pantalla YouTube La Granja Vip)

Con la salida de Montero, el grupo identificado dentro del programa como “Los Disfuncionales” perdió a otro de sus miembros.

“Todo tiene un principio y un final. Y la verdad que me llevo una experiencia muy bonita. Le quiero manda un abrazo a todo mi fandom, a toda la gente que nos ha estado apoyando en este proyecto. Y vamos a seguir con nuestra carrera”, declaró tras su salida.

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El antecedente inmediato a la salida de Pablo correspondió a Azalia Ojeda, identificada como “La Negra”, séptima eliminada del reality. Ella decidió dejar nominado a Rafa Mercadante antes de dejar la casa-granja de manera definitiva.

El orden de los salvados selló la salida de Pablo Montero

Este domingo 1 de noviembre, el proceso previo a la octava eliminación de La Granja VIP incluyó una serie de votaciones consecutivas que fueron reduciendo la lista de nominados hasta dejar a Pablo Montero como el único sin salvación posible.

El primero en recibir el respaldo del público fue Rafael Mercadante, quien resultó el Granjero salvado en la ronda inicial de la gala. Su permanencia en la competencia confirmó el peso del voto popular dentro de las decisiones semanales del reality.

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La segunda salvación recayó en Niurka Marcos, que logró mantenerse en competencia tras acumular los votos necesarios para salir del grupo de riesgo. Con esa definición, la lista de nominados continuó su reducción progresiva durante la transmisión.

Rafael Mercadante, Niurka, Mono Osuna y Kevyn Contreras lograron la salvación antes de que se confirmara la salida del actor. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El tercer lugar correspondió a Kevyn “Bicolor” Contreras, salvado en la siguiente ronda de la gala. Su permanencia dejó cada vez más acotado el panorama entre los Granjeros que aún enfrentaban la posibilidad de abandonar la casa-granja.

La cuarta salvación fue para Mono Osuna. Con su nombre fuera de riesgo, la producción cerró el conteo de votos y dejó un único nominado sin respaldo suficiente del público.

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Con los cuatro Granjeros ya salvados, Pablo Montero quedó como el eliminado definitivo de la noche. Su salida lo convirtió en el octavo participante en abandonar La Granja VIP en esta temporada.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante