México

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

La Gala de Eliminación sorprendió con un nuevo participante fuera de la competencia

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)
Guardar

La Gala de Eliminación de La Granja VIP dejó este domingo primero de noviembre a un nuevo competidor fuera de la competencia. La salida llegó acompañada de una decisión que alterará el rumbo de la próxima semana entre los Granjeros que permanecen en el reality.

Durante los últimos minutos del programa, la producción confirmó la octava baja del programa. El mecanismo de salida en La Granja VIP contempla un elemento adicional conocido como “Legado”. Quien abandona la competencia en la Gala dominical deja de forma automática a otro participante nominado, sin pasar por el proceso regular de nominación grupal.

PUBLICIDAD

Tras una semana llena de tensiones y polémicas, el octavo eliminado de La Granja VIP 2026 fue Pablo Montero. El cantante y actor salió de la competencia tras el conteo de votos de la gala y, antes de retirarse, ejerció su derecho de Legado para dejar nominado de forma directa a otro integrante.

“Les agradezco el apoyo, su atención, cariño, ya con 25 años como cantante... siempre me muestran su cariño”, expresó antes de saber el veredicto.

La Granja Vip
La salida de Montero reduce aún más al grupo conocido como Los Disfuncionales dentro de la casa-granja.(Captura de pantalla YouTube La Granja Vip)

Con la salida de Montero, el grupo identificado dentro del programa como “Los Disfuncionales” perdió a otro de sus miembros.

“Todo tiene un principio y un final. Y la verdad que me llevo una experiencia muy bonita. Le quiero manda un abrazo a todo mi fandom, a toda la gente que nos ha estado apoyando en este proyecto. Y vamos a seguir con nuestra carrera”, declaró tras su salida.

PUBLICIDAD

El antecedente inmediato a la salida de Pablo correspondió a Azalia Ojeda, identificada como “La Negra”, séptima eliminada del reality. Ella decidió dejar nominado a Rafa Mercadante antes de dejar la casa-granja de manera definitiva.

El orden de los salvados selló la salida de Pablo Montero

Este domingo 1 de noviembre, el proceso previo a la octava eliminación de La Granja VIP incluyó una serie de votaciones consecutivas que fueron reduciendo la lista de nominados hasta dejar a Pablo Montero como el único sin salvación posible.

El primero en recibir el respaldo del público fue Rafael Mercadante, quien resultó el Granjero salvado en la ronda inicial de la gala. Su permanencia en la competencia confirmó el peso del voto popular dentro de las decisiones semanales del reality.

La segunda salvación recayó en Niurka Marcos, que logró mantenerse en competencia tras acumular los votos necesarios para salir del grupo de riesgo. Con esa definición, la lista de nominados continuó su reducción progresiva durante la transmisión.

La Granja VIP
Rafael Mercadante, Niurka, Mono Osuna y Kevyn Contreras lograron la salvación antes de que se confirmara la salida del actor. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El tercer lugar correspondió a Kevyn “Bicolor” Contreras, salvado en la siguiente ronda de la gala. Su permanencia dejó cada vez más acotado el panorama entre los Granjeros que aún enfrentaban la posibilidad de abandonar la casa-granja.

La cuarta salvación fue para Mono Osuna. Con su nombre fuera de riesgo, la producción cerró el conteo de votos y dejó un único nominado sin respaldo suficiente del público.

Con los cuatro Granjeros ya salvados, Pablo Montero quedó como el eliminado definitivo de la noche. Su salida lo convirtió en el octavo participante en abandonar La Granja VIP en esta temporada.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  5. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  6. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  7. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  8. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  9. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  10. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  11. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

Temas Relacionados

La Granja VIP 2026La Granja VIPPablo MonteroTV Aztecamexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Tras la Jornada 15 del Apertura 2026, Santos ocupa el octavo sitio con 22 unidades y faltan seis puntos por disputar

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Clima en Puerto Vallarta: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Puerto Vallarta: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 2 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 2 de noviembre

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 2 de noviembre en Culiacán Rosales

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del tiempo para este 2 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del tiempo para este 2 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito

Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo

Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca

A un año de Carlos Manzo, Tafolla acusa que Morena “necesita que venga Estados Unidos” para entregar a ‘narcopolíticos’

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Emma Coronel se disfraza de la Novia de Chucky: así lució su look gótico para Halloween 2026

Paolita Suárez se convierte en la sexta habitante confirmada de La Mansión VIP 2

Expareja de Pablo Montero arremete contra él y su relación con Natalia Alcocer en La Granja VIP

Paola Dalay es vinculada con el futbolista César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez

DEPORTES

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Qué sigue para Canelo Álvarez tras recuperar campeonato del CMB

Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli se corona campeón de la F1 en el Gran Premio de México; Verstappen ganó el podio y Checo Pérez terminó en P17