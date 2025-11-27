Drama legal de Nodal y Cazzu por su hija Inti inspira petición para crear ley en Argentina

Ciudadanos proponen la Ley Cazzu, una reforma para proteger a familias monoparentales frente a la burocracia y el abandono parental. (Infobae México / Jovani Pérez)

El conflicto legal y familiar entre Cazzu y Christian Nodal por la crianza y los permisos de viaje de su hija Inti ha trascendido el ámbito del espectáculo para convertirse en tema de debate social y legal en Argentina.

La lucha de la cantante argentina para poder viajar con su hija por motivos laborales, ante la burocracia y las supuestas negativas de su expareja, ha inspirado a miles de personas a crear una petición ciudadana que pide la aprobación de la llamada “Ley Cazzu”.

La ley busca facilitar el traslado y la convivencia de hijos con sus padres o madres en casos de abandono o ausencia, quitando trabas judiciales que suelen perjudicar a familias monoparentales.

La batalla de Cazzu

(IG: @cazzu)

Desde hace más de un año, Cazzu enfrenta constantes obstáculos para obtener el permiso que le permita sacar a Inti de Argentina y acompañarla en giras profesionales.

La legislación actual exige el consentimiento expreso de ambos progenitores para que un menor salga del país, y la negativa o el silencio de uno puede convertirse en un verdadero tormento legal y emocional, como lo ha hecho saber la trapera.

En septiembre pasado, durante su participación en el podcast “Se regalan dudas”, Julieta Cazzuchelli relató su amarga experiencia negociando con el abogado de Nodal, quien fue tajante al señalarle en una reunión que el cantante de música regional podía revocar el permiso de viaje cuando lo deseara: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

Cazzu detalló la angustia de verse limitada por el sistema legal, asegurando que la hizo vivir “uno de los peores momentos” de su vida: “Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día; tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es devastador’”, reconoció.

Relató que durante la mediación, su abogada, una mediadora mujer, el abogado de Nodal, y ella, guardaron “un silencio de muerte” ante la declaración que les dejó claro que el control sobre ella y su hija estaba en manos del padre.

La cantante narró una dura experiencia con el abogado de su expareja YT: Se Regalan Dudas

Cazzu relató: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’… fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar desde dentro”.

Se sugirió incluso una alternativa de permiso solo hasta los cinco años de la menor, propuesta que tampoco prosperó. Cuando Cazzu logró obtener un permiso judicial unilateral, viajó al aeropuerto para salir del país con Inti. Allí, en migración, al presentar un documento firmado solo por un juez y no por ambos padres, la miraron con desconfianza y la hicieron sentir cuestionada, como si estuviera haciendo algo indebido.

Sin embargo, la intérprete reconoció su “privilegio” de contar con recursos para pagar abogadas y enfrentar el proceso, señalando que muchas madres no cuentan con esa posibilidad.

La situación de Cazzu expuso lo que organizaciones sociales y especialistas califican en México como violencia vicaria: el uso de obstáculos legales y la figura de los hijos para ejercer control sobre la madre.

Para Cazzu, vivir esto fue revelador: “Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado, y hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener que es la vida de un hijo”.

Nodal niega versión de Cazzu

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El tema de la pensión para Inti abrió otro frente. Cazzu aseguró que la cantidad fijada (7 mil dólares mensuales, frente a los 135 mil dólares mensuales que consideraba justos) no alcanza para cubrir todas las necesidades, y aunque reconoce que Nodal sí aporta una cuota, no considera la cifra justa.

No ha peleado en tribunales, porque —dijo— tiene la solvencia para cubrir a su hija y evitar así el desgaste de un sistema que suele favorecer a los hombres.

Subrayó la diferencia entre lo que la ley puede fijar y lo que verdaderamente se requiere para sostener el “bienestar real” de la menor.

Por su parte, el abogado de Christian Nodal sostiene que el cantante cumple “de manera formal y documentada” con todas sus obligaciones económicas, presumiendo que las sumas pagadas ascienden a millones de pesos mexicanos, y ha asegurado en entrevistas y comunicados que “todas las versiones contrarias son falsas”.

Negó la existencia de permisos “unilaterales” y afirmó que Nodal “nunca se ha negado” a dar autorización para viajes, responsabilizando a Cazzu de pedirlos fuera de tiempo y de no facilitar la convivencia del padre con su hija.

La “Ley Cazzu”

Internautas han creado la Ley Cazzu. (Captura de pantalla)

El eco social del drama de Cazzu y Nodal provocó la reciente creación de una petición ciudadana que, en solo días, superó las 7.800 firmas en la plataforma Change.org bajo la consigna “Libertad con nuestros hijos”.

Firmantes recientes y comentarios de madres y padres de toda Argentina y Latinoamérica han hecho viral la causa.

El texto de la petición expone cómo la burocracia actual somete a familias monoparentales a procesos dolorosos, innecesarios y costosos, agravando una situación ya difícil por la ausencia o abandono del otro progenitor:

“La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos”.

El lema pide menos burocracia y más justicia, para que los menores crezcan sin estar expuestos a revictimización y para que los padres y madres responsables puedan criar con dignidad.