“Nadie lo obligo a hablar”: Adela Micha reacciona a rumores de una posible demanda de Christian Nodal tras polémica entrevista

Aseguran que Christian Nodal quiere desaparecer entrevista con Adela Micha. (Instagram)

Adela Micha habló por primera vez sobre la entrevista que Christian Nodal le concedió para su canal de YouTube y la polémica que se desató en redes por las declaraciones del cantante respecto a su romance con Ángela Aguilar.

La periodista regresó a la Ciudad de México tras disfrutar de unas vacaciones por Europa; fue interceptada en el aeropuerto por varios medios de comunicación y cuestionada sobre el escándalo que desencadenó su charla con el intérprete de regional mexicano.

“No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligo a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, dijo respecto a los rumores de una posible demanda de Nodal en su contra.

La periodista no cree que el cantante la demande. Créditos: Instagram/@vengalaalegria

Adela Micha intentó esquivar las preguntas sobre el tema; no obstante, aseguró que su charla con el cantante sonorense fue amena.

“Yo siempre busco a mis entrevistados, lo había buscado y se dio la ocasión; muy amable, muy cariñoso”, añadió.

¿Christian Nodal le ofreció dinero a Adela Micha para que no se publicara su entrevista?

En ese mismo acercamiento con los medios, la periodista fue cuestionada sobre si Christian Nodal intentó llegar a un ‘acuerdo económico’ con ella para que no se publicara la entrevista.

En el video estrenado en La Saga, incluye un disclaimer. (Foto: La saga, YouTuber)

“Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje”, comentó.

Eso no fue todo, también aclaró que no seguía al intérprete de ‘Adiós Amor’ se seguían en Instagram.

Y es que se especuló que la periodista y el cantante se dejaron de seguir mutuamente en dicha plataforma tras la publicación de su entrevista.

(IG: @nodal)

Adela Micha buscará entrevistar a Cazzu

La periodista también reveló que hasta el momento no ha buscado a Cazzu para ofrecerle su derecho de réplica, pero lo hará en cuanto retome sus actividades en ‘La Saga’.

“No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”, dijo.

Por último, Adela Micha aseguró que contará más detalles sobre la entrevista y el escándalo en su canal de YouTube.

Cabe mencionar que Christian Nodal no se ha pronunciado sobre la entrevista y la controversia. Tampoco lo han hecho Ángela Aguilar y Cazzu.

No obstante, un mensaje que la rapera argentina publicó en sus redes sociales fue considerado como una indirecta en contra de Nodal por varios internautas.