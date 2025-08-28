México

“Nadie lo obligo a hablar”: Adela Micha reacciona a rumores de una posible demanda de Christian Nodal tras polémica entrevista

La periodista reveló si el cantante le ofreció dinero para que no publicara su charla

Por Adriana Castillo

Guardar
Aseguran que Christian Nodal quiere
Aseguran que Christian Nodal quiere desaparecer entrevista con Adela Micha. (Instagram)

Adela Micha habló por primera vez sobre la entrevista que Christian Nodal le concedió para su canal de YouTube y la polémica que se desató en redes por las declaraciones del cantante respecto a su romance con Ángela Aguilar.

La periodista regresó a la Ciudad de México tras disfrutar de unas vacaciones por Europa; fue interceptada en el aeropuerto por varios medios de comunicación y cuestionada sobre el escándalo que desencadenó su charla con el intérprete de regional mexicano.

No creo (que me demande), no sé por qué si nadie lo obligo a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, dijo respecto a los rumores de una posible demanda de Nodal en su contra.

La periodista no cree que el cantante la demande. Créditos: Instagram/@vengalaalegria

Adela Micha intentó esquivar las preguntas sobre el tema; no obstante, aseguró que su charla con el cantante sonorense fue amena.

“Yo siempre busco a mis entrevistados, lo había buscado y se dio la ocasión; muy amable, muy cariñoso”, añadió.

¿Christian Nodal le ofreció dinero a Adela Micha para que no se publicara su entrevista?

En ese mismo acercamiento con los medios, la periodista fue cuestionada sobre si Christian Nodal intentó llegar a un ‘acuerdo económico’ con ella para que no se publicara la entrevista.

En el video estrenado en
En el video estrenado en La Saga, incluye un disclaimer. (Foto: La saga, YouTuber)

“Para nada, de dónde sacan esas cosas. La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje”, comentó.

Eso no fue todo, también aclaró que no seguía al intérprete de ‘Adiós Amor’ se seguían en Instagram.

Y es que se especuló que la periodista y el cantante se dejaron de seguir mutuamente en dicha plataforma tras la publicación de su entrevista.

(IG: @nodal)
(IG: @nodal)

Adela Micha buscará entrevistar a Cazzu

La periodista también reveló que hasta el momento no ha buscado a Cazzu para ofrecerle su derecho de réplica, pero lo hará en cuanto retome sus actividades en ‘La Saga’.

“No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”, dijo.

Por último, Adela Micha aseguró que contará más detalles sobre la entrevista y el escándalo en su canal de YouTube.

Cabe mencionar que Christian Nodal no se ha pronunciado sobre la entrevista y la controversia. Tampoco lo han hecho Ángela Aguilar y Cazzu.

No obstante, un mensaje que la rapera argentina publicó en sus redes sociales fue considerado como una indirecta en contra de Nodal por varios internautas.

Temas Relacionados

Adela MichaChristian NodalÁngela AguilarCazzumexico-entretenimiento

Más Noticias

Alito Moreno acusa a Noroña de impedir acuerdos entre el gobierno y la oposición: “Es el estado terrorista”

El senador dijo que el contexto de la confrontación ente ambos “son siete años de groserías y amenazas”

Alito Moreno acusa a Noroña

¿Son seguras las inyecciones para adelgazar? Lo que debes saber antes de usarlas

Especialistas advierten sobre los riesgos de su consumo sin supervisión médica

¿Son seguras las inyecciones para

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

Usuarios en redes sociales no tardaron en viralizar el momento

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se

Nombran ‘Lord Qué te importa’ a sujeto en estado de ebriedad que encaró a policías en Guadalajara | Video

El hombre presumió que se trataba de un personaje muy importante en la vida política de la capital jalisciense por lo que rápido se hizo viral

Nombran ‘Lord Qué te importa’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Sigue la transmisión 24/7 de Vix completamente en vivo

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tijuana a menor

Detienen en Tijuana a menor de edad que atacó a balazos a policías municipales

Detienen a dos presuntos miembros de ‘Los Rusos’ tras balacera en Sonora

Nieta del Chapo Guzmán comparte foto inédita con Julio César Chávez Jr. tras obtener libertad condicional

Si se devuelve dinero del “Mayo” Zambada por sus crímenes, debería haber reparación del daño a México, afirma Sheinbaum

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

ENTRETENIMIENTO

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se

“Tenemos 1989 razones”: Soriana se postula para ser padrino del pastel de bodas de Taylor Swift y Travis Kelce

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

“Voy a demostrar”: Alejandra Carniago niega haber financiado a Mayela Laguna en escándalo con Gustavo Adolfo Infante

Emiliano Aguilar recuerda a Antonio Aguilar en el Día del Abuelo con contundente mensaje: “Nunca se dejen humillar”

Supuesto incendio a camioneta de Natanael Cano habría ocurrido durante una visita a Gabito Ballesteros

DEPORTES

Álex Padilla, ex portero de

Álex Padilla, ex portero de Pumas enfrentará al PSG en la fase regular de la Champions League

Aficionados acusan a Joserra de racismo por comentarios contra Allan Saint-Maximin

Ráfaga y Los Calavera Jr. viven una jornada inolvidable con su Atlas a pesar de la derrota ante América

Maternidad inspira a Náutica a retomar su carrera con el CMLL

Rodrigo Huescas debutará en Champions League y visitará España para enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal