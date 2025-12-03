México

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, es confirmado para Exatlón: “Que empiece el reto”

El joven modelo y emprendedor se suma al equipo Azul en la décima temporada del reality, despertando una ola de comentarios y expectativas sobre su desempeño lejos de la sombra de su famoso padre

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, confirma su participación en la décima temporada de Exatlón Estados Unidos por Telemundo (IG)

El anuncio de que Lorenzo Figueroa, hijo del reconocido cantante Chayanne, se suma como participante a la décima temporada de Exatlón Estados Unidos ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del popular reality.

La noticia, confirmada por el propio Lorenzo a través de su cuenta de Instagram, ha colocado su nombre en el centro de la conversación, no solo por su parentesco, sino por el desafío personal que representa su ingreso al exigente formato televisivo.

La confirmación llegó cuando Lorenzo “Lolo” Figueroa compartió con sus más de 362 mil seguidores una fotografía que lo muestra como parte del equipo “Azul” en la nueva edición del programa.

El debut de Lorenzo Figueroa en Exatlón Estados Unidos genera gran expectativa entre los seguidores del reality y en redes sociales (IG)

En su publicación, el joven modelo expresó su entusiasmo por esta primera experiencia en la competencia: “Llegamos a las arenas de Exatlón Estados Unidos por primera vez. Vamos azules. Que empiece el reto”, escribió, recibiendo de inmediato una avalancha de mensajes de apoyo y aliento por parte de sus seguidores, quienes celebraron su decisión con comentarios como “Vamos con todo” y “Qué emoción ver al hijo de Chayanne”.

Lorenzo Figueroa, transitando su propio camino

La presencia de Lorenzo en el reality ha despertado especial interés, ya que, a pesar de ser hijo de dos figuras públicas —Chayanne y la exreina de belleza venezolana Marilisa Maronesse—, el joven ha optado por construir su propio camino.

En diversas entrevistas y publicaciones, ha manifestado su deseo de forjar una identidad independiente, evitando aprovechar la fama de su padre como plataforma. Su participación en Exatlón responde a esa filosofía: competir por mérito propio, disciplina y esfuerzo.

El joven modelo y emprendedor se une al equipo Azul de Exatlón Estados Unidos, enfrentando el reto de los circuitos en República Dominicana (IG)

Fan del programa y basquetbolista escolar

Nacido en Miami en 1997, Lorenzo Figueroa creció como aficionado de Exatlón Estados Unidos, según confirmó la producción del programa y el canal Telemundo.

Ahora, el salto es mayor: de espectador a atleta, enfrentando los circuitos de República Dominicana y aspirando al trofeo y a los $200,000 que se entregarán al campeón y la campeona de la temporada.

Su historial deportivo incluye una etapa como jugador universitario de baloncesto, disciplina que le permitió desarrollar una mentalidad competitiva y una notable capacidad física, atributos que resultaron determinantes para su selección como participante.

Más allá del deporte, Lorenzo ha incursionado en el mundo del emprendimiento. Es fundador de Stamos Bien, una marca de ropa casual urbana que ha ganado visibilidad en el entorno digital gracias a su estilo relajado y colaboraciones con creadores de contenido.

Lorenzo Figueroa busca forjar su propia identidad y competir por mérito propio, más allá de la fama de su familia (IG)

Este proyecto refleja su interés por el diseño, la moda y la creación de negocios independientes, consolidando una trayectoria propia al margen de la industria musical de su familia.

La décima temporada de Exatlón Estados Unidos, que inicia el 2 de diciembre por Telemundo, reunirá a veinte atletas, entre debutantes y figuras con experiencia previa en el programa.

Lorenzo Figueroa se integra como uno de los novatos, lo que añade expectativa sobre su desempeño frente a rivales que ya conocen la dinámica del reality.

Entre sus fortalezas destacan la velocidad, la resistencia, la disciplina adquirida en el baloncesto y una mentalidad orientada a la competencia. El principal desafío será adaptarse a la presión televisiva y demostrar que puede sostenerse en un formato tan exigente.

