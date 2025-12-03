Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

Esta semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México puso a disposición distintas unidades móviles, facilitando a los ciudadanos mexiquenses el trámite de la licencia de conducir de forma más ágil y rápida.

El despliegue responde tanto a la elevada demanda como al objetivo de descentralizar el servicio, permitiendo que habitantes de diferentes zonas realicen este trámite sin la necesidad de desplazamientos largos.

Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles estarán disponibles de lunes a viernes, atendiendo en un horario de 9:00 a 17:30 (tiempo del centro de México).

Acambay (1 de diciembre)

Calle Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 50300, Acambay, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Malinalco (1 de diciembre)

Av. del Progreso 2, C.P. 52440, Malinalco, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Tecámac (1 de diciembre)

Calle Luis Donaldo Colosio Riojas, Mz. 014, Fraccionamiento Social Progresivo, C.P. 55765, Tecámac, Estado de México (frente a la Casa del Adulto Mayor).

Temoaya (del 2 al 6 de diciembre)

Portal Ayuntamiento 103, Col. Centro, C.P. 50850, Temoaya, Estado de México (frente a Presidencia Municipal).

Chimalhuacán (3 de diciembre)

Calle 16 de septiembre 11, Col. Cabecera Municipal, C.P. 56330, Chimalhuacán, Estado de México.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Cuautitlán (3 de diciembre)

Calle San José 153, Col. El Partidor, C.P. 54879, Cuautitlán, Estado de México.

Apaxco (2 y 3 de diciembre)

Av. Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Huehuetoca (2 y 3 de diciembre)

Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Melchor Ocampo (del 2 al 5 de diciembre)

Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros, C.P. 54882, Melchor Ocampo, Estado de México.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Ecatepec (4 de diciembre)

Av. Central Equ. Av. Albatros s/n, Col. Villas de Aragón, C.P. 55148, Ecatepec, Estado de México.

Amanalco (del 4 al 6 de diciembre)

Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, Col. Centro, C.P. 51260, Amanalco, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El comprobante de pago de derechos integra la lista de requisitos, y los conductores tienen la opción de obtener el Formato Universal de Pago tanto en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ como mediante el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se solicita el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y, en el caso de quienes gestionen la licencia tipo C, también el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, es obligatorio haber superado el examen de conocimientos.

Dentro de la documentación imprescindible se encuentran el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

Costos de la licencia de conducir en el Edomex

Quienes deseen consultar información adicional sobre el permiso vehicular cuentan con la opción de visitar la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos. La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México dio a conocer también los montos para el trámite de la licencia de conducir.

La licencia para Automovilista “A” tiene un costo de $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años. Los mismos importes aplican para la licencia de Motociclista “C”: $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

La licencia de Chofer de Servicio Particular “E” requiere un pago de $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Para quienes soliciten el Permiso Provisional “B”, el precio es de $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años. El Permiso Provisional “A”, válido por un año, asciende a $3,420 pesos.

El Duplicado de licencia tiene un costo de $486 pesos por un año y la Constancia equivale a $109 pesos por un año.