¿La Nochebuena es tóxica para perros y gatos? Qué riesgos implica y por qué debes mantenerla alejada de tus mascotas

La planta Nochebuena, símbolo navideño en México, puede resultar tóxica para perros y gatos si la ingieren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta Nochebuena, conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, es uno de los símbolos más representativos de la temporada navideña en México.

Su característico color rojo y su presencia en hogares, calles y espacios públicos la convierten en un elemento central de las festividades decembrinas.

Sin embargo, pese a ser una tradición profundamente arraigada, pocos conocen los riesgos que representa para perros y gatos; pues de acuerdo con expertos, llega a ser tóxica para las mascotas.

La Nochebuena adorna hogares y espacios públicos en México y América Latina durante la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan peligroso es tener una Nochebuena en casa para los perros y gatos

Debido a que la Nochebuena es la planta que adorna numerosos hogares en México y América Latina durante la temporada navideña, se ha consolidado como una de las especies ornamentales más emblemáticas.

No obstante, se recomienda evitar que estén al alcance de los animales domésticos, ya que su curiosidad podría llevarlos a ingerirla y sufrir consecuencias para su salud.

De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Ohio, se ha determinado que el nivel de toxicidad de la nochebuena es bajo, pero su ingestión puede provocar molestias y reacciones adversas.

Se recomienda consultar a un veterinario de inmediato si una mascota ha estado en contacto con ella, aunque en la mayoría de los casos, es necesario consumir grandes cantidades para que se presenten efectos graves.

El nivel de toxicidad de la Nochebuena es bajo, pero su consumo provoca vómito, diarrea e irritación en perros y gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales síntomas que pueden aparecer se encuentran irritaciones y malestares leves, por ejemplo:

Vómito

Diarrea

Irritación en la piel

Babeo

Aunque la planta no representa un peligro mortal, lo recomendable siempre es acudir a un veterinario.

¿Por qué la Nochebuena representa un peligro para los perros y gatos?

La principal razón de la toxicidad de la planta radica en la savia blanca de aspecto lechoso que contienen sus flores. Dicha sustancia posee compuestos químicos similares a los de los detergentes, lo que explica su capacidad para causar daño tanto en animales como en seres humanos.

Ante el peligro que puede representar, se sugiere colocar las Nochebuenas en lugares inaccesibles para las mascotas y vigilar que no las muerdan ni las ingieran.

Veterinarios recomiendan mantener la Nochebuena fuera del alcance de mascotas para evitar riesgos de intoxicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la Nochebuena en México

Más allá de su impacto en la salud de los animales, la Nochebuena destaca por su atractivo visual, además, es originaria de México y tiene profundas raíces en la cultura nacional.

En la época prehispánica, los mexicas la consideraban emblema de pureza y renacimiento, utilizándola en rituales, medicina y la elaboración de tintes. Tiempo después, con la llegada de los españoles, fue incorporada a las celebraciones navideñas: convirtiéndose en un símbolo de la época en México y en el extranjero.

Hoy en día, representa identidad y arraigo cultural para millones de familias mexicanas, y existen más de 30 variedades registradas, aunque la roja es la más popular entre los consumidores.