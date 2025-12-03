México

¿La Nochebuena es tóxica para perros y gatos? Qué riesgos implica y por qué debes mantenerla alejada de tus mascotas

Expertos advierten que la tradicional planta de temporada puede causar reacciones adversas en mascotas debido a la savia blanca que contiene

Guardar
La planta Nochebuena, símbolo navideño
La planta Nochebuena, símbolo navideño en México, puede resultar tóxica para perros y gatos si la ingieren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta Nochebuena, conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, es uno de los símbolos más representativos de la temporada navideña en México.

Su característico color rojo y su presencia en hogares, calles y espacios públicos la convierten en un elemento central de las festividades decembrinas.

Sin embargo, pese a ser una tradición profundamente arraigada, pocos conocen los riesgos que representa para perros y gatos; pues de acuerdo con expertos, llega a ser tóxica para las mascotas.

La Nochebuena adorna hogares y
La Nochebuena adorna hogares y espacios públicos en México y América Latina durante la temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan peligroso es tener una Nochebuena en casa para los perros y gatos

Debido a que la Nochebuena es la planta que adorna numerosos hogares en México y América Latina durante la temporada navideña, se ha consolidado como una de las especies ornamentales más emblemáticas.

No obstante, se recomienda evitar que estén al alcance de los animales domésticos, ya que su curiosidad podría llevarlos a ingerirla y sufrir consecuencias para su salud.

De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Ohio, se ha determinado que el nivel de toxicidad de la nochebuena es bajo, pero su ingestión puede provocar molestias y reacciones adversas.

Se recomienda consultar a un veterinario de inmediato si una mascota ha estado en contacto con ella, aunque en la mayoría de los casos, es necesario consumir grandes cantidades para que se presenten efectos graves.

El nivel de toxicidad de
El nivel de toxicidad de la Nochebuena es bajo, pero su consumo provoca vómito, diarrea e irritación en perros y gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales síntomas que pueden aparecer se encuentran irritaciones y malestares leves, por ejemplo:

  • Vómito
  • Diarrea
  • Irritación en la piel
  • Babeo

Aunque la planta no representa un peligro mortal, lo recomendable siempre es acudir a un veterinario.

¿Por qué la Nochebuena representa un peligro para los perros y gatos?

La principal razón de la toxicidad de la planta radica en la savia blanca de aspecto lechoso que contienen sus flores. Dicha sustancia posee compuestos químicos similares a los de los detergentes, lo que explica su capacidad para causar daño tanto en animales como en seres humanos.

Ante el peligro que puede representar, se sugiere colocar las Nochebuenas en lugares inaccesibles para las mascotas y vigilar que no las muerdan ni las ingieran.

Veterinarios recomiendan mantener la Nochebuena
Veterinarios recomiendan mantener la Nochebuena fuera del alcance de mascotas para evitar riesgos de intoxicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la Nochebuena en México

Más allá de su impacto en la salud de los animales, la Nochebuena destaca por su atractivo visual, además, es originaria de México y tiene profundas raíces en la cultura nacional.

En la época prehispánica, los mexicas la consideraban emblema de pureza y renacimiento, utilizándola en rituales, medicina y la elaboración de tintes. Tiempo después, con la llegada de los españoles, fue incorporada a las celebraciones navideñas: convirtiéndose en un símbolo de la época en México y en el extranjero.

Hoy en día, representa identidad y arraigo cultural para millones de familias mexicanas, y existen más de 30 variedades registradas, aunque la roja es la más popular entre los consumidores.

Temas Relacionados

NochebuenaPerrosGatosNavidadMascotasPlantas tóxicasVeterinarioSintomasSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Buques, aeronaves privadas y submarinos: los vehículos que usaba Joaquín Guzmán López para el trasiego de drogas

Al “Güero” se le acusa de ser un coordinador logístico que actuaba en nombre del Chapo Guzmán

Buques, aeronaves privadas y submarinos:

Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 5 de diciembre

El beneficio de este apoyo puede aumentar de acuerdo con la cantidad de hijos por familia

Beca Rita Cetina 2025: quiénes

Toy Story sigue triunfando en México a través de Disney+, ¿Cuáles son las películas más vistas?

Las películas de la icónica saga de Disney Pixar sigue manteniendo su popularidad a través de la plataforma de streaming del ratón

Toy Story sigue triunfando en

México declara emergencia de sanidad animal para detener propagación del gusano barrenador

El traslado de animales enfermos, con heridas, fatigados o que presenten gusaneras no podrán ser movilizados y los casos deben ser reportados al Senasica

México declara emergencia de sanidad

Defensa captura a “El 04″, líder de una célula de Los Cabrera Sarabia en Chihuahua

Su captura se efectuó luego de un enfrentamiento con elementos de la Defensa y la Guardia Nacional

Defensa captura a “El 04″,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa captura a “El 04″,

Defensa captura a “El 04″, líder de una célula de Los Cabrera Sarabia en Chihuahua

Asesinan a dos criminales durante enfrentamiento en Villaflores, Chiapas

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato

Intentó meter más de medio kilo de marihuana al Reclusorio Oriente y terminó detenida

Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Toy Story sigue triunfando en

Toy Story sigue triunfando en México a través de Disney+, ¿Cuáles son las películas más vistas?

José José: a 6 años de su muerte, revelan una verdad desconocida por la que su voz se fue deteriorando

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla hoy 2 de diciembre

Conoce los 10 podcast favoritos de Spotify México en este inicio de diciembre

Esta es la historia de ‘Bésame Mucho’, la canción con que Dua Lipa sorprendió en CDMX

DEPORTES

Cruz Azul vs Tigres: cómo

Cruz Azul vs Tigres: cómo llegan ambos equipos a la semifinal de ida en el Olímpico Universitario

La IA predice el resultado entre Cruz Azul y Tigres en la ida de semifinales de la Liga MX

Duilio Davino explica qué espera la FMF de la Selección Mexicana en los partidos ante Portugal y Bélgica

Reportan que Alberto Lati saldría de Fox Sports México por supuestos recortes masivos

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?