Itatí Cantoral hace guiño a su interpretación de ‘La Guadalupana’ durante el musical Mentiras

Itatí Cantoral se une a los memes por su inolvidable interpretación de La Guadalupana. (itatic_oficial / Instagram)

Itatí Cantoral se ha convertido en una figura viral cada año durante las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en la que se conmemora a la Virgen de Guadalupe en México.

Debido a que su interpretación vuelve a revivir siempre durante el último mes del año, la actriz sorprendió a su público durante su reciente participación en la gira nacional de Mentiras, El Musical.

Itatí Cantoral en Mentiras El Musical. (IG)

El guiño que Itatí Cantoral hizo a su interpretación de La Guadalupana

En la función de Tijuana, Itatí Cantoral, quien da vida al personaje de Lupita en la puesta en escena, entrelazó la trama del musical con la icónica canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, recordando así el episodio que la convirtió en tendencia durante 2016.

Hasta ahora, la actuación de Cantoral en Mentiras, El Musical ha sido bien recibida por los fanáticos de la obra, quienes señalan que la actriz ha demostrado una notable capacidad para reírse de sí misma, al integrar en una escena el episodio que se transformó en un referente de la cultura popular.

La cantante hizo un guiño a su interpretación de 'La Guadalupana' hace más de 5 años en la Basílica de Guadalupe. Crédito: TikTok: @enriquerupit/

Itatí Cantoral se ríe de sí misma y su interpretación de La Guadalupana

El momento exacto en que Lupita hace alusión a su interpretación de “La Guadalupana” fue captado por uno de los asistentes a la función en Tijuana.

Como era de esperarse, la reacción de los usuarios en redes sociales ha sido sumamente positiva, pues algunos mensajes que han colocado en el clip resaltan el humor y la autenticidad de la actriz conocida por el papel de Soraya Montenegro.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que resaltan en redes sociales, principalmente en TikTok, son: “Siento que le está dando una esencia diferente a Lupita y eso me gusta”, “Formas de usar tu propio meme a tu favor”, “Es ahí donde se nota una grande del teatro, respeta el personaje y le da su toque”, “Hizo un meme de su meme”, entre otros.

Itatí Cantoral se vuelve tendencia por reirse de sí misma. (Captura de pantalla Azteca)

Cuándo se volvió tendencia la interpretación de “La Guadalupana” de Itatí Cantoral

Todo comenzó en 2016, cuando la actriz y cantante fue invitada a la Basílica de Guadalupe para interpretar el tema “La Guadalupana”. Su presentación fue tan emotiva y peculiar que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando memes y comentarios que la han acompañado desde entonces.

La intensidad y el estilo de su interpretación la convirtieron en un fenómeno de la cultura popular mexicana, tanto que muchos la comparan con Mariah Carey y su clásico navideño, pero en versión mexicana.

El momento ha sido tan icónico que se han creado cómics y videos animados recreando el momento y mezclando su personaje de Soraya Montenegro, demostrando así el impacto cultural de aquel episodio.