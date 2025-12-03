México

Fátima Bosch sería una víctima, dice Lupita Jones sobre el posible fraude en Miss Universo 2025

La exMiss Universo llamó a separar la crisis de Miss Universo de la victoria de la mexicana

Lupita Jones salió en defensa
Lupita Jones salió en defensa de Fátima Bosch. (Infobae México / Jesús Avilés)

Lupita Jones —exMiss Universo y directora de Mexicana Universal— abordó abiertamente la crisis y polémica más grave que ha rodeado al certamen Miss Universo, de la mano de Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip y salió en defensa de Fátima Bosch.

Abordada directamente sobre las acusaciones de fraude y manipulación en el último certamen de Miss Universo 2025 en el que resultó ganadora Fátima Bosch, Jones fue clara:

“Yo no mencionaría a Fátima como síntoma de la enfermedad que está atravesando Miss Universo. (…) Yo creo que Fátima se puso esa corona desde el momento que se presentó la situación con Nawat, en Tailandia. Desde ahí se convirtió en la candidata más mediática y su mensaje de dignidad fue poderoso”.

Señaló que la joven mexicana ha sabido convertir la adversidad en una oportunidad para construir un mensaje positivo, y reflexionó que cualquier mujer en la pasarela tiene la posibilidad legítima de ganar.

“Creo que Fátima ha sabido manejar muy bien la situación. Todo esto le ha dado la posibilidad de construir un mensaje poderoso y contundente”.

Llama a separar temas

Fátima Bosch rompió el silencio
Fátima Bosch rompió el silencio a su llegada a EEUU. (Instagram: Fátima Bosch)

Al referirse a las sospechas y acusaciones sobre el legítimo triunfo de Bosch, tras los escándalos de Raúl Rocha, Jones subrayó la necesidad de separar los temas del triunfo y las fallas de la organización:

“Las suspicacias y acusaciones de que no se ganó de manera legal, honesta o transparente, no tienen que ver con ella, tienen que ver con la organización. Si hubo, no estoy diciendo que lo hubiera, no estoy afirmando nada, ella está aparte, y en dado caso ella sería víctima de ese teje y maneje”, subrayó.

La exMiss Universo pidió que si existe una investigación, los ataques y reclamos se encaucen hacia la directiva internacional y se dejen de lado los ataques infundados contra la representante mexicana:

“Si se va a hacer alguna investigación, que se haga. Por lo pronto, hay que dejarla (a Fátima Bosch), y no se me hace justo...A mí me entristece mucho que Fátima esté atravesando este tipo de críticas y ataques, cuando ella está aparte de los manejos de la gente de Miss Universo. Ella es completamente independiente y creo que tiene la posibilidad de ser una gran reina, una gran Miss Universo”, afirmó.

Renuncia de Fátima Bosch a la corona

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

Al ser cuestionada sobre si Fátima debería renunciar a su corona tras la polémica, Lupita Jones destacó que se trata de una decisión totalmente personal.

Señaló que solo Fátima sabe por lo que está pasando y cómo enfrentar la situación, y que su crecimiento personal depende de cómo maneje estos momentos. La directora de Mexicana Universal también resaltó que, más allá de los sueños o la corona, la dignidad de una persona no tiene precio.

“Mira, yo creo que esa es una decisión muy personal de Fátima. Solo ella sabe lo que está viviendo y cómo lo está enfrentando. El crecimiento personal que va a tener con esto es tremendo, eso me queda claro. Pero creo que ella es la única que puede tomar esa decisión. Cada año siempre hay comentarios de que “debió ganar Perú, Tailandia, Filipinas…” y ahora se suma toda esta situación irregular que genera una alerta mayor.

