¿En qué lugares de Edomex comenzarán a funcionar las Farmacias del Bienestar y a partir de cuándo?

Farmacias del Bienestar: así y dónde comenzará el nuevo programa de Sheinbaum en el Edomex. CUARTOSCURO

El Gobierno de México puso en marcha la primera fase de las Farmacias del Bienestar, un nuevo modelo de distribución de medicamentos dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad atendidos por el programa Salud Casa por Casa.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que estas farmacias comienzan a funcionar desde el 2 de diciembre de 2025.

Son 500 los módulos instalados en el Estado de México, ubicados tanto en unidades de salud del IMSS e IMSS-Bienestar como en las Tiendas del Bienestar.

La mandataria indicó que la meta es que, para marzo de 2026, esta red esté activa en las 32 entidades federativas, consolidando un sistema nacional que facilite el acceso a tratamientos sin filas ni trámites en clínicas.

Sheinbaum lanza las Farmacias del Bienestar: inicia operación en el Edomex rumbo a expansión nacional. Crédito: Claudia Sheinbaum

Estos puntos brindan servicio de 9:00 a 14:00 horas, aunque se evalúa ampliar el horario para atender a personas que trabajan durante la mañana.

Primeros módulos en el Estado de México

Durante un enlace en “La Mañanera del Pueblo”, autoridades estatales confirmaron el arranque simultáneo en municipios como Naucalpan, Ecatepec, Valle de Chalco y Atlacomulco, donde adultos mayores comenzaron a surtir sus recetas el mismo día de la presentación.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, destacó que este programa tendrá un impacto positivo tanto en la salud como en la economía familiar.

Se esperan 500 Farmacias del Bienestar. Crédito: @lunadeandromeda X

En cada punto, los beneficiarios reciben una explicación clara sobre dónde acudir y qué medicamentos tienen asignados, con ubicación cercana a sus domicilios para evitar traslados largos o filas en las clínicas tradicionales.

¿Quiénes recibirán medicamentos gratuitos?

Los beneficiarios serán las personas inscritas en Salud Casa por Casa, un programa que realiza visitas domiciliarias para evaluar el estado de salud de adultos mayores y personas con discapacidad.

Durante estas visitas, el personal médico levanta un expediente clínico digital y posteriormente entrega una receta con folio y código de barras, que permite surtir medicamentos en el módulo asignado.

Según datos oficiales, hasta diciembre se han realizado 8.8 millones de consultas domiciliarias, y casi 14 millones de personas recibieron una evaluación médica inicial.

Cada módulo tiene capacidad para hasta 5,000 unidades de medicamento y surtirá recetas bimensualmente. Crédito: STPS Oaxaca

En caso de detectar una enfermedad crónica por primera vez, los médicos realizan una consulta telefónica para emitir la receta correspondiente.

Las farmacias Bienestar contarán con 22 tipos de medicamentos

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, detalló que las Farmacias del Bienestar iniciarán con 22 medicamentos, que cubren cerca del 80% de los tratamientos esenciales en adultos mayores, para atender padecimientos como:

Diabetes

Hipertensión

Dislipidemia

Tratamientos crónicos ya diagnosticados

Medicamentos que el paciente no había podido costear

Cada módulo tendrá capacidad para almacenar hasta 5 mil unidades, y las recetas se surtirán de forma bimensual.

Al finalizar cada semana, el personal de enfermería recogerá las recetas surtidas para dar seguimiento a cada caso.

El Gobierno federal confirmó que este modelo representa una “nueva etapa en la atención pública”, al integrar diagnóstico, receta y surtimiento en un solo sistema coordinado.