Farmacias del Bienestar: así puedes detectar recetas falsas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes explicó el método de funcionamiento de las farmacias para la distribución de los medicamentos

En la mañanera del 2 de diciembre se explicó el avance de Farmacias del Bienestar (Presidencia)

Durante la conferencia mañanera del martes 2 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances del sector salud, específicamente el tema de las Farmacias del Bienestar.

La mandataria explicó que estas farmacias será un mecanismo para mejorar la distribución y el acceso a medicamentos dirigidos a personas adultas mayores y personas con discapacidad que forman parte del programa Salud Casa por Casa. Añadió que actualmente más de 20 mil enfermeras y enfermeros visitan estos grupos en sus hogares para garantizar su atención médica.

También señaló que se está realizando un censo con el objetivo de integrar un expediente clínico para cada beneficiario. Informó que ya se efectuaron dos visitas domiciliarias y que en una tercera visita se entregarán las recetas médicas correspondientes para personas con hipertensión, diabetes u otras condiciones que requieren tratamiento permanente. A través de Salud Casa por Casa, estas personas podrán recibir sus recetas y medicamentos de manera continua.

Recetas del Bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes explicó el método de funcionamiento de las farmacias (Cuartoscuro)

Durante la conferencia la presidenta recibió preguntas, entre ellas una realizada por la periodista Liliana Noble del medio Pulso Saludable, quien expresó inquietudes sobre cómo se evitaría que personas ajenas al programa imprimieran o usaran recetas falsas.

Ante esta duda, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes explicó que el diseño de la receta se elaboró mediante un proceso técnico detallado. indicó que cada una incluye fecha, grupo de clasificación del derechohabiente según su expediente clínico, folio único y código de barras.

Mencionó que las enfermeras capturarán en sus tabletas tanto el folio como el código de barras, además de los datos del paciente y la prescripción. Si es necesario autorizar algún medicamento específico, se podrá contactar al centro de atención, lo que generará un folio adicional en el sistema para llevar un control médico y administrativo.

La receta cuenta con tres copias: blanca para el paciente, la rosa para la farmacia y la amarilla también para uso interno de la farmacia. Paralelamente, la enfermera verificará semanalmente quien ya recogió su medicamento. En la copia final, que queda registrada en la tableta, aparece el listado del cuadro básico establecido por el sector salud.

En síntesis, el sistema está digitalizado y sistematizado, lo que permite verificar cada receta mediante código de barras y garantizar autenticidad.

Programa farmacias del bienestar

A través de un diseño técnico detallado se brindaran las recetas. (Presidencia)

El programa inició en el Estado de México, debido a que —según explicó la presidenta— si funciona adecuadamente en la entidad más poblada y diversa del país, podrá replicarse con éxito en el resto del territorio. Agregó que entre enero, febrero y marzo se extenderá progresivamente a todas las entidades federativas.

Este proyecto comenzó con 500 unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar en el Estado de México. Se espera que para finales de marzo de 2026 el programa opere plenamente en todo el país.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que las Farmacias del Bienestar surtirán recetas para tres grupos de pacientes: personas con diabetes, hipertensión y dislipidemias. Añadió que el programa inició con 22 tipos de medicamentos y que la meta es cubrir alrededor del 80% de los fármacos más utilizados por las personas adultas mayores.

