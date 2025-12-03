México

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

El exfuncionario está señalado por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado

Guardar
El diputado de Morena, Arturo
El diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya no descartó que se cree una Comisión Especial para investigar a exfiscal de Aguascalientes (Especial)

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, exigió una investigación inmediata y a fondo contra el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, quien enfrenta denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntos desvíos millonarios y posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

El legislador aseguró que en casos de corrupción no puede haber complicidades de ningún tipo, por lo que demandó que las autoridades actúen con firmeza y lleven el caso “hasta las últimas consecuencias” y no descartó la creación de una comisión especial en el congreso federal.

Ávila Anaya reiteró que, aunque debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia, las denuncias vigentes contra Figueroa Ortega deben ser atendidas de manera expedita por las autoridades judiciales.

La carpeta de investigación folio 189/2025 señala que el exfiscal habría desviado más de 478 millones de pesos entre 2019 y 2025 mediante empresas fachada, triangulación de recursos y operaciones simuladas.

Además de los presuntos delitos financieros, las denuncias incluyen posibles vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, razón por la cual el vocero de Morena advirtió que, de confirmarse estos nexos, el caso deberá ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Si los delitos caen en el ámbito federal, habría que empujar para que la FGR lo atraiga. Hay que esperar qué determina el Ministerio Público y cuáles delitos se imputan”, declaró el diputado por Aguascalientes.

¿Habrá comisión investigadora en la Cámara de Diputados?

Cámara de Diputados discute por
Cámara de Diputados discute por más de 20 horas el PEF 2026. Foto: Captura de video

Al ser cuestionado sobre una posible comisión especial investigadora para revisar el desempeño de la Fiscalía estatal durante la gestión de Figueroa Ortega, Ávila Anaya señaló que por ahora no presentará ninguna iniciativa. Sin embargo, no descartó promoverla más adelante, una vez que cuente con más información oficial.

“No tengo información completa, pero voy a pedir más datos. Si la situación lo amerita, sin duda podríamos solicitar una comisión”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR informar sobre los avances en la denuncia contra el exfiscal de Aguascalientes.

Notaría 72, señalada como centro de operaciones

Claudia Sheinbaum habló sobre la
Claudia Sheinbaum habló sobre la investigación de la FGR contra el exfiscal Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega en la Mañanera del 30 de octubre (Gob. de México)

El legislador morenista también recordó que, a pesar de las investigaciones en su contra, Jesús Figueroa mantiene la titularidad de la Notaría Pública número 72 de Aguascalientes, identificada en la denuncia como sede de presuntas operaciones de compraventa de predios ligados a integrantes del crimen organizado.

Ávila Anaya adelantó que impulsará una iniciativa para que la asignación de notarías se realice mediante concursos de oposición, y no por designación política.

“Hay que acabar con la práctica de otorgar notarías como favores. Deben ser espacios ganados por méritos y capacidad”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la titularidad de una notaría no otorga fuero constitucional, por lo que consideró procedente que las autoridades judiciales avancen cuanto antes en las indagatorias.

Temas Relacionados

Comisión especialCámara de DiputadosExfiscalAguascalientesMorenaPolítica MéxicanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 3 de diciembre?

La Secretaría de Bienestar atiende a las mujeres de 60 a 64 años conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se

“No entiendo nada”: Jorge Losa reacciona a la demanda de Sergio Mayer a Ferka

La confrontación judicial entre figuras del entretenimiento genera nuevas declaraciones del ex de la actriz

“No entiendo nada”: Jorge Losa

Agricultores de Guanajuato saldrían en caravana de tractores rumbo a la CDMX l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana

Agricultores de Guanajuato saldrían en

Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación tras conflicto en Miss Universo

El empresario sostiene que no llamó “cabeza hueca” a la mexicana

Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima

Joaquín Cosío echa en cara a AMLO el infierno que dejó su sexenio: “Como si no hubiera destruido el país, cínico”

El actor reaccionó a la reaparición pública del expresidente con motivo de la presentación de su nuevo libro

Joaquín Cosío echa en cara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Gustavo “N”, líder

Detienen a Gustavo “N”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’ en VIVO

‘La Granja VIP’ en VIVO hoy 3 de diciembre: nueva nominación de Teo calienta los ánimos

“No entiendo nada”: Jorge Losa reacciona a la demanda de Sergio Mayer a Ferka

Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación tras conflicto en Miss Universo

Joaquín Cosío echa en cara a AMLO el infierno que dejó su sexenio: “Como si no hubiera destruido el país, cínico”

Operan a Omar Chaparro de emergencia tras lesionarse durante rodaje de “Venganza”

DEPORTES

Quién es Brian Gutiérrez, el

Quién es Brian Gutiérrez, el jugador del Chicago Fire que es buscado por Chivas

Leyenda de Cruz Azul estalla y advierte a Ángel Sepúlveda las consecuencias de ir a Chivas

Boletos México vs Portugal 2026: cuándo salen a la venta y cómo comprarlos

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX