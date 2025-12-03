Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

El diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya no descartó que se cree una Comisión Especial para investigar a exfiscal de Aguascalientes (Especial)

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, exigió una investigación inmediata y a fondo contra el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, quien enfrenta denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntos desvíos millonarios y posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

El legislador aseguró que en casos de corrupción no puede haber complicidades de ningún tipo, por lo que demandó que las autoridades actúen con firmeza y lleven el caso “hasta las últimas consecuencias” y no descartó la creación de una comisión especial en el congreso federal.

Ávila Anaya reiteró que, aunque debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia, las denuncias vigentes contra Figueroa Ortega deben ser atendidas de manera expedita por las autoridades judiciales.

La carpeta de investigación folio 189/2025 señala que el exfiscal habría desviado más de 478 millones de pesos entre 2019 y 2025 mediante empresas fachada, triangulación de recursos y operaciones simuladas.

Además de los presuntos delitos financieros, las denuncias incluyen posibles vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, razón por la cual el vocero de Morena advirtió que, de confirmarse estos nexos, el caso deberá ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Si los delitos caen en el ámbito federal, habría que empujar para que la FGR lo atraiga. Hay que esperar qué determina el Ministerio Público y cuáles delitos se imputan”, declaró el diputado por Aguascalientes.

¿Habrá comisión investigadora en la Cámara de Diputados?

Cámara de Diputados discute por más de 20 horas el PEF 2026. Foto: Captura de video

Al ser cuestionado sobre una posible comisión especial investigadora para revisar el desempeño de la Fiscalía estatal durante la gestión de Figueroa Ortega, Ávila Anaya señaló que por ahora no presentará ninguna iniciativa. Sin embargo, no descartó promoverla más adelante, una vez que cuente con más información oficial.

“No tengo información completa, pero voy a pedir más datos. Si la situación lo amerita, sin duda podríamos solicitar una comisión”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR informar sobre los avances en la denuncia contra el exfiscal de Aguascalientes.

Notaría 72, señalada como centro de operaciones

Claudia Sheinbaum habló sobre la investigación de la FGR contra el exfiscal Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega en la Mañanera del 30 de octubre (Gob. de México)

El legislador morenista también recordó que, a pesar de las investigaciones en su contra, Jesús Figueroa mantiene la titularidad de la Notaría Pública número 72 de Aguascalientes, identificada en la denuncia como sede de presuntas operaciones de compraventa de predios ligados a integrantes del crimen organizado.

Ávila Anaya adelantó que impulsará una iniciativa para que la asignación de notarías se realice mediante concursos de oposición, y no por designación política.

“Hay que acabar con la práctica de otorgar notarías como favores. Deben ser espacios ganados por méritos y capacidad”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la titularidad de una notaría no otorga fuero constitucional, por lo que consideró procedente que las autoridades judiciales avancen cuanto antes en las indagatorias.