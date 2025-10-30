México

La FGR investiga al exfiscal de Aguascalientes por presunto lavado de dinero

Las indagatorias también se hacen por posibles vínculos con grupos criminales

Por Jorge Contreras

FGR investiga al exfiscal de
FGR investiga al exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega (especial)

El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como supuestos vínculos con células del crimen organizado que operan en el país.

a querella, presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, busca esclarecer el origen y destino de diversos movimientos financieros atribuidos tanto al exfuncionario como a uno de sus familiares y a algunos excolaboradores.

De acuerdo con información consultada de la carpeta de investigación con folio 189/2025, se señala que Figueroa Ortega y su sobrino Aarón Elías N habrían realizado un flujo de dinero irregular durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025, mediante empresas fachada y transferencias trianguladas. Según la denuncia, los montos involucrados ascenderían a varios millones de pesos.

Se indica también que parte de los recursos habrían provenido de la propia Fiscalía estatal y otras instituciones públicas, aunque estas acusaciones permanecen en etapa inicial de investigación y no han sido corroboradas por una autoridad judicial.

Entre los documentos anexados destacan estados de cuenta bancarios que muestran presuntas operaciones entre una cuenta BBVA a nombre del exfiscal, terminación 3022, y una cuenta Citibanamex atribuida a su sobrino, terminación 5267. Las transacciones, según la denuncia, se habrían repetido de manera constante y con montos elevados durante varios años.

Mantas denunciaban presuntos vínculos con grupos delictivos

En la denuncia se señala
En la denuncia se señala que en 2023 aparecieron mantas en distintos puntos de Aguascalientes donde se acusaba a la Fiscalía estatal de mantener acuerdos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG (Foto: X/@grupo_mix_club)

La querella también menciona que en 2023 aparecieron mantas en distintos puntos de Aguascalientes donde se acusaba a la Fiscalía estatal de mantener acuerdos con organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque aquellas acusaciones nunca fueron confirmadas públicamente, las referencias ahora forman parte de la línea de investigación.

Hasta este momento, ni la Fiscalía General de la República ni el propio Jesús Figueroa han emitido una postura ante las acusaciones. Expertos en materia judicial señalan que por el tipo de señalamientos, el caso podría mantenerse bajo reserva hasta que se realicen las primeras diligencias y se determine si existen elementos suficientes para judicializarlo.

Jesús Figueroa Ortega concluyó su gestión al frente de la Fiscalía de Aguascalientes el 28 de febrero de 2025. Actualmente es titular de la Notaría Pública número 72 en la misma entidad, la cual también es mencionada en la investigación como presunta sede de operaciones de compraventa de predios que podrían haber sido utilizados para ocultar movimientos financieros ilícitos.

La investigación sigue en curso y se prevé que en las próximas semanas se definan las primeras acciones oficiales respecto al caso.

