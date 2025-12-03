‘Cosita’, la chihuahua de Silvia Pinal, experimentó suceso paranormal a un año de la muerte de la diva

La familia de Silvia Pinal no mostró interés en hacerse cargo de Cosita tras su fallecimiento, según Origel (Archivo)

La madrugada en la que se cumplió el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal estuvo marcada por un episodio inesperado en su antiguo hogar: Cosita, la perrita chihuahua que acompañó a la actriz durante más de quince años, mostró un comportamiento inusual que muchos interpretaron como una manifestación de actividad paranormal.

Efigenia Ramos, exasistente personal de la diva del Cine de Oro y actual cuidadora de la mascota, relató que la noche transcurrió entre sobresaltos y ansiedad, justo cuando se recordaba el fallecimiento de la icónica figura del espectáculo mexicano.

Mientras la familia de Silvia Pinal optó por conmemorar el aniversario de su muerte de manera separada, con misas, reuniones íntimas y visitas al cementerio, en la residencia donde vivió la actriz se vivió una experiencia que, según quienes la presenciaron, resultó desconcertante.

Ramos compartió que, durante la madrugada del 28 de noviembre, Cosita no lograba conciliar el sueño y se mostraba inquieta, subiendo y bajando de la cama, bebiendo agua y sin permitirle dormir.

Cosita, la chihuahua que acompañó a Silvia Pinal, fue considerada parte de su familia (Archivo)

“Me pasó algo muy curioso, la ‘Cosita’ no se quería dormir; subía, bajaba de la cama, tomaba agua, bajaba. No me dejaba dormir, como ansiosa. Yo decía: ‘¿qué tendrá?, ¿estará enfermita?’ Luego, luego me preocupé por ella, ¿no?”. Le preguntó a la perrita si sentía dolor, pero no obtuvo respuesta alguna, narró Ramos.

La agitación de la mascota persistió hasta el amanecer. Solo cuando el reloj marcó las siete de la mañana, Cosita comió un poco y finalmente se quedó dormida.

Fue en ese instante cuando Ramos asoció el comportamiento de la perrita con la fecha significativa, considerando la posibilidad de que la mascota hubiera percibido la presencia emocional de su antigua dueña.

Este episodio alimentó especulaciones en redes sociales sobre un posible “encuentro espiritual” entre la actriz y su fiel compañera.

Efigenia Ramos, asistente de Pinal durante 30 años, cuida ahora de la chihuahua, Cosita (Archivo)

Silvia Pinal y su querida compañera por más de quince años

Silvia Pinal falleció el 21 de noviembre de 2024, tras complicaciones derivadas de una infección urinaria agravada por una arritmia cardíaca, lo que la llevó a terapia intensiva. Su partida dejó no solo un vacío en el mundo del espectáculo, sino también en el entorno más cercano de la actriz, donde Cosita ocupaba un lugar especial.

Tras el deceso de la actriz, la situación de la mascota quedó en el centro de la atención. El periodista Pepillo Origel reveló en sus redes sociales que, ante la falta de interés de la familia de Pinal por hacerse cargo de la perrita, fue Efigenia Ramos quien asumió la responsabilidad de cuidarla.

“¡Silvia Pinal con ‘la Cosita’ su perrita de más de 15 años! Que obviamente la tiene Efi en su casa porque siempre la cuidó y la adoró. La perrita que tenía la señora Pinal, ‘Cosita’ era su adoración, pero también (la perrita) quería mucho a Efi y Efi se la llevó porque no le iban a hacer caso. Segurísimo que nadie le iba a hacer caso, nadie se la iba a llevar”, dijo Origel.

Silvia Pinal falleció el 21 de noviembre de 2024 por complicaciones de una infección urinaria y arritmia cardíaca, dejando un vacío en el espectáculo mexicano (Cuartoscuro)

La relación entre Silvia Pinal y Cosita, también llamada Chiquita, trascendió el ámbito privado. La perrita acompañó a la actriz en numerosas ocasiones públicas, incluso durante entrevistas, y era considerada parte integral de la familia. En 2021, durante una entrevista posterior a que Pinal recibiera la vacuna contra el Covid-19, Cosita ladró insistentemente al ver a los reporteros, mostrando su instinto protector y el fuerte vínculo que mantenía con su dueña.