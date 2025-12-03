¿Cómo darte de alta en el IMSS por parte de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pueden acceder a servicios de salud en el IMSS. (X/@bbienestarmx/IMSS)

El acceso al seguro médico del IMSS es uno de los componentes más valorados por quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. Este respaldo forma parte de una estrategia federal más amplia que busca integrar laboralmente a jóvenes entre 18 y 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo, ofreciéndoles capacitación remunerada y protección en materia de salud.

El esquema, al establecer una vinculación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protege tanto a los aprendices en situación de riesgo laboral como a quienes requieran atención médica general o especializada, incluyendo temas como la maternidad.

La mecánica de alta en el IMSS para beneficiarios implica una activación automática a partir de la recepción del primer pago. Así, cada aprendiz comienza a disponer de los servicios médicos, acceso a medicamentos y cobertura ante accidentes ocurridos dentro del periodo de formación, sin requisito de trámite presencial inicial.

Capacitación y beneficios integrales

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece una plataforma de desarrollo en la que, durante 12 meses, los inscritos reciben acompañamiento y enseñanza directa en centros de trabajo seleccionados. Además del aprendizaje práctico, cada joven percibe un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente, que en 2025 asciende a 8 mil 480 pesos.

Los tutores dentro de las empresas o instituciones evalúan mensualmente el desempeño de los participantes, y a su vez, los beneficiarios reportan su experiencia, generando un ciclo de retroalimentación constante.

Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá abierta su plataforma en diciembre. (X@JovConFuturo)

El proceso está estructurado: los horarios y jornadas se determinan por el centro de trabajo, oscilando entre 5 y 8 horas diarias durante cinco días a la semana. Al concluir el año de capacitación, los aprendices obtienen una constancia oficial de las habilidades adquiridas, mientras que las empresas reciben un distintivo que reconoce su compromiso social.

Así pueden darse de alta beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El acceso al seguro médico del IMSS constituye un derecho efectivo desde el inicio formal del programa, activándose en automático cinco días después de la recepción del primer pago mensual.

Esta cobertura se extiende a enfermedades, riesgos de trabajo y, en el caso de personas embarazadas, también protección durante el parto y su seguimiento médico.

La constancia de vigencia puede descargarse en la plataforma digital del IMSS, utilizando el enlace oficial: serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia, donde es necesario ingresar el Número de Seguridad Social (NSS) y la CURP.

Cada joven puede consultar su clínica asignada accediendo a imss.gob.mx/faq/que-clinica-me-corresponde, y así identificar la Unidad Médica Familiar correspondiente. Desde ese momento, los trámites para solicitar citas, chequeos preventivos o consultas especializadas pueden realizarse a través del portal citamedicadigital.imss.gob.mx.

La tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro se puede usar de distintas formas. Con ella se puede retirar el dinero que entrega el programa, pagar en establecimientos físicos y usarla como cuenta de ahorro (X@JovConFuturo)

Documentación para registrarse al programa social de jóvenes

Quien aspire a ser beneficiario de este programa deberá tener la edad requerida, además:

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Entre los pasos para registrarse se encuentran:

Crear una cuenta en la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Completar el perfil con la información solicitada

Subir los documentación solicitada

Aceptar la carta compromiso, así como los términos y condiciones del programa.