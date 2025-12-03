México

¿Cómo darte de alta en el IMSS por parte de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes entre 18 y 29 años de edad pueden recibir capacitación en negocios, empresas, organizaciones sociales o instituciones públicas, con un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos

Guardar
Beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo
Beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pueden acceder a servicios de salud en el IMSS. (X/@bbienestarmx/IMSS)

El acceso al seguro médico del IMSS es uno de los componentes más valorados por quienes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. Este respaldo forma parte de una estrategia federal más amplia que busca integrar laboralmente a jóvenes entre 18 y 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo, ofreciéndoles capacitación remunerada y protección en materia de salud.

El esquema, al establecer una vinculación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protege tanto a los aprendices en situación de riesgo laboral como a quienes requieran atención médica general o especializada, incluyendo temas como la maternidad.

La mecánica de alta en el IMSS para beneficiarios implica una activación automática a partir de la recepción del primer pago. Así, cada aprendiz comienza a disponer de los servicios médicos, acceso a medicamentos y cobertura ante accidentes ocurridos dentro del periodo de formación, sin requisito de trámite presencial inicial.

Capacitación y beneficios integrales

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece una plataforma de desarrollo en la que, durante 12 meses, los inscritos reciben acompañamiento y enseñanza directa en centros de trabajo seleccionados. Además del aprendizaje práctico, cada joven percibe un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente, que en 2025 asciende a 8 mil 480 pesos.

Los tutores dentro de las empresas o instituciones evalúan mensualmente el desempeño de los participantes, y a su vez, los beneficiarios reportan su experiencia, generando un ciclo de retroalimentación constante.

Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá
Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá abierta su plataforma en diciembre. (X@JovConFuturo)

El proceso está estructurado: los horarios y jornadas se determinan por el centro de trabajo, oscilando entre 5 y 8 horas diarias durante cinco días a la semana. Al concluir el año de capacitación, los aprendices obtienen una constancia oficial de las habilidades adquiridas, mientras que las empresas reciben un distintivo que reconoce su compromiso social.

Así pueden darse de alta beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El acceso al seguro médico del IMSS constituye un derecho efectivo desde el inicio formal del programa, activándose en automático cinco días después de la recepción del primer pago mensual.

Esta cobertura se extiende a enfermedades, riesgos de trabajo y, en el caso de personas embarazadas, también protección durante el parto y su seguimiento médico.

La constancia de vigencia puede descargarse en la plataforma digital del IMSS, utilizando el enlace oficial: serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia, donde es necesario ingresar el Número de Seguridad Social (NSS) y la CURP.

Cada joven puede consultar su clínica asignada accediendo a imss.gob.mx/faq/que-clinica-me-corresponde, y así identificar la Unidad Médica Familiar correspondiente. Desde ese momento, los trámites para solicitar citas, chequeos preventivos o consultas especializadas pueden realizarse a través del portal citamedicadigital.imss.gob.mx.

La tarjeta del Bienestar de
La tarjeta del Bienestar de Jóvenes Construyendo el Futuro se puede usar de distintas formas. Con ella se puede retirar el dinero que entrega el programa, pagar en establecimientos físicos y usarla como cuenta de ahorro (X@JovConFuturo)

Documentación para registrarse al programa social de jóvenes

Quien aspire a ser beneficiario de este programa deberá tener la edad requerida, además:

  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Entre los pasos para registrarse se encuentran:

  • Crear una cuenta en la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx 
  • Completar el perfil con la información solicitada
  • Subir los documentación solicitada
  • Aceptar la carta compromiso, así como los términos y condiciones del programa.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoIMSSProgramas socialesProgramas para el BienestarCapacitaciones laboralesSistema de Saludmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuál es el Pueblo Mágico del Edomex más bonito para pasar la Navidad, según la IA?

Según un análisis de inteligencia artificial, esta localidad destaca por su entorno natural, celebraciones tradicionales y ambiente festivo

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Fueron aseguradas armas de fuego, cocaína, metanfetamina y marihuana

Detienen a una decena de

Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

Mientras su enlace con el actor sigue dando de qué hablar, una polémica por menciones incumplidas pone a la cantante en el centro de la atención mediática

Paty Cantú es acusada de

Pensión del Bienestar 2025: ¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme al apoyo de 6 mil 200 pesos?

La nueva convocatoria se abrió desde el pasado 1 de diciembre

Pensión del Bienestar 2025: ¿Hasta

Té de hinojo: la infusión ideal para combatir la indigestión durante las cenas navideñas

Durante esta época la sobreingesta de alimentos puede causar diversos malestares estomacales

Té de hinojo: la infusión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a una decena de

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

Localizan tres cuerpos con mensaje de Los Cabrera y Los Mayos en la entrada a Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: ¿Puedo

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

El Extraño Mundo de Jack’ será proyectada con orquesta en vivo: fecha y sede

Lupita Villalobos de Las Alucines detectó una ‘bolita’ en su seno: “Puede ser cáncer”

Fernando Delgadillo anuncia concierto en el Lunario antes de finalizar 2025: esta será la fecha

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX