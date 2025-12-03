México

Aumentan 25% los reportes por violencia familiar a personas con discapacidad en CDMX en 2025, llaman a denunciar discriminación

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, autoridades instan a reportarlo ante el Conapred

Guardar
En el Día Internacional de
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, autoridades instan a reportarlo ante el Conapred

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que los reportes relacionados con la búsqueda de apoyo debido a alguna discapacidad aumentaron 25 por ciento entre enero y octubre de 2025, respecto del mismo periodo del año anterior.

La tendencia confirma que la violencia familiar sigue siendo la principal causa de contacto con la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza. De acuerdo con la institución, entre 2021 y lo que va de 2025 se han recibido 4 mil 924 reportes, que incluyen denuncias por omisión de cuidados, solicitudes de acompañamiento psicológico y casos de discriminación o necesidad de orientación.

La mayoría de las personas que solicitaron apoyo fueron mujeres, quienes representaron 67 por ciento de los reportes, mientras que los hombres concentraron 33 por ciento.

La vía telefónica se mantiene como el canal predominante, con 77.4 por ciento de las comunicaciones, seguida por WhatsApp con 13 por ciento. Asimismo, el 78.1 por ciento de los reportes provino de la Ciudad de México, principalmente de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

El Consejo Ciudadano, que reportó
El Consejo Ciudadano, que reportó más de 4 mil 900 casos vinculados a violencia familiar, omisión de cuidados y discriminación atendidos por la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza

Violencia familiar encabeza los motivos de búsqueda de ayuda

Entre los motivos más frecuentes están la violencia familiar (20%), el apoyo psicológico (8.3%), la omisión de cuidados (7.9%) y las consultas informativas sobre la Tarjeta del Bienestar (5.6%).

Las personas entre 41 y 60 años concentraron la mayor parte de los reportes y, en 46.7% de los casos, fue la propia persona con discapacidad quien realizó la llamada.

La secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, señaló que el incremento de reportes refleja la persistencia de dinámicas de violencia dentro del hogar. “Es indispensable fortalecer las redes de apoyo y garantizar accesibilidad en los servicios para que todas las personas puedan solicitar ayuda de manera oportuna”, sostuvo.

Por su parte, la consejera en género del organismo, María Elena Esparza, subrayó que el predominio de mujeres afectadas evidencia desigualdades en los cuidados y situaciones de soledad o violencia que aún enfrentan en su entorno familiar y social.

Casos de discapacidad auditiva aumentan 47% en 2025

El organismo también reportó un incremento significativo en los casos relacionados con discapacidad auditiva, los cuales crecieron 47 por ciento de enero a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. De 2021 a la fecha, se ha brindado apoyo a 122 personas, mayoritariamente mujeres (71 por ciento) de entre 31 y 40 años.

El Consejo Ciudadano, que reportó
El Consejo Ciudadano, que reportó más de 4 mil 900 casos vinculados a violencia familiar, omisión de cuidados y discriminación atendidos por la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza

Llaman a denunciar discriminación en espacios públicos y privados

En el contexto de la conmemoración de este día internacional, autoridades y organizaciones, como Profeco, recordaron que todas las personas tienen derecho a un trato digno, accesible y libre de discriminación, especialmente en espacios de consumo, comercios y servicios.

Ante cualquier negativa de servicio, comentarios ofensivos o trato desigual, se puede presentar una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a través de diversas vías:

  • Atención presencial en Londres 247, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
  • Teléfono: 800 543 0033, extensiones 5416 y 5432.
  • Correo electrónico: quejas@conapred.org.mx.
  • Formulario en línea disponible en www.conapred.org.mx.
  • Entrega por escrito de una queja firmada en la misma dirección.

El Consejo Ciudadano recordó que su atención es gratuita, confidencial y disponible 24/7 mediante la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza: 55 5533 5533.

Temas Relacionados

Día Internacional de las Personas con Discapacidadviolencia familiarpersonas con discapacidaddiscriminaciónmexico-noticias

Más Noticias

Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

La cantante cuenta con una producción navideña en su repertorio musical

Navidad con Ángela Aguilar: qué

Caravana de tractores van rumbo a la Cámara de Diputados en la CDMX l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana

Caravana de tractores van rumbo

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

El cineasta tapatío hace historia como el primer latinoamericano que recibe la beca del British Film Institute

Guillermo del Toro es el

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia y Rey Grupero en foro de ‘Venga la Alegría’

La producción del matutino en su edición de fin de semana tuvo que intervenir para separarlos, de acuerdo con Álex Kaffie

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia

El funcionario del Edomex que fue captado ebrio en Metepec ya era objeto de controversias anteriores

Diputado federal y titular de la Junta de Caminos protagonizan escándalo en plaza comercial de Metepec

El funcionario del Edomex que
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sanciona a DJ “Rosita”

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

ENTRETENIMIENTO

Navidad con Ángela Aguilar: qué

Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia y Rey Grupero en foro de ‘Venga la Alegría’

Bowl tropical con amaranto y mango: el desayuno saludable y mexicano que conquistará tu mañana

Entre lágrimas le pidió disculpas y luego la demandó: la cronología de la polémica de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo

DEPORTES

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, se proclama campeona de la Women´s Nations League con España

Dominik Mysterio sorprende al aparecer en corrido tumbado y reafirma su identidad latina