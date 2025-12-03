Aumentan 25% los reportes por violencia familiar a personas con discapacidad en CDMX en 2025, llaman a denunciar discriminación

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, autoridades instan a reportarlo ante el Conapred

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que los reportes relacionados con la búsqueda de apoyo debido a alguna discapacidad aumentaron 25 por ciento entre enero y octubre de 2025, respecto del mismo periodo del año anterior.

La tendencia confirma que la violencia familiar sigue siendo la principal causa de contacto con la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza. De acuerdo con la institución, entre 2021 y lo que va de 2025 se han recibido 4 mil 924 reportes, que incluyen denuncias por omisión de cuidados, solicitudes de acompañamiento psicológico y casos de discriminación o necesidad de orientación.

La mayoría de las personas que solicitaron apoyo fueron mujeres, quienes representaron 67 por ciento de los reportes, mientras que los hombres concentraron 33 por ciento.

La vía telefónica se mantiene como el canal predominante, con 77.4 por ciento de las comunicaciones, seguida por WhatsApp con 13 por ciento. Asimismo, el 78.1 por ciento de los reportes provino de la Ciudad de México, principalmente de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

El Consejo Ciudadano, que reportó más de 4 mil 900 casos vinculados a violencia familiar, omisión de cuidados y discriminación atendidos por la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza

Violencia familiar encabeza los motivos de búsqueda de ayuda

Entre los motivos más frecuentes están la violencia familiar (20%), el apoyo psicológico (8.3%), la omisión de cuidados (7.9%) y las consultas informativas sobre la Tarjeta del Bienestar (5.6%).

Las personas entre 41 y 60 años concentraron la mayor parte de los reportes y, en 46.7% de los casos, fue la propia persona con discapacidad quien realizó la llamada.

La secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, señaló que el incremento de reportes refleja la persistencia de dinámicas de violencia dentro del hogar. “Es indispensable fortalecer las redes de apoyo y garantizar accesibilidad en los servicios para que todas las personas puedan solicitar ayuda de manera oportuna”, sostuvo.

Por su parte, la consejera en género del organismo, María Elena Esparza, subrayó que el predominio de mujeres afectadas evidencia desigualdades en los cuidados y situaciones de soledad o violencia que aún enfrentan en su entorno familiar y social.

Casos de discapacidad auditiva aumentan 47% en 2025

El organismo también reportó un incremento significativo en los casos relacionados con discapacidad auditiva, los cuales crecieron 47 por ciento de enero a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. De 2021 a la fecha, se ha brindado apoyo a 122 personas, mayoritariamente mujeres (71 por ciento) de entre 31 y 40 años.

Llaman a denunciar discriminación en espacios públicos y privados

En el contexto de la conmemoración de este día internacional, autoridades y organizaciones, como Profeco, recordaron que todas las personas tienen derecho a un trato digno, accesible y libre de discriminación, especialmente en espacios de consumo, comercios y servicios.

Ante cualquier negativa de servicio, comentarios ofensivos o trato desigual, se puede presentar una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a través de diversas vías:

Atención presencial en Londres 247, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc .

Teléfono: 800 543 0033 , extensiones 5416 y 5432.

Correo electrónico: quejas@conapred.org.mx

Formulario en línea disponible en www.conapred.org.mx

Entrega por escrito de una queja firmada en la misma dirección.

El Consejo Ciudadano recordó que su atención es gratuita, confidencial y disponible 24/7 mediante la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza: 55 5533 5533.