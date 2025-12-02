México

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de este mes de diciembre ya cayó a todos los beneficiarios

El depósito corresponde al cuarto del actual ciclo escolar 2025-2026, según lo establecido por el Fibien de la Ciudad de México

El pago de Mi Becara
El pago de Mi Becara para Empezar de este mes de diciembre ya se dispersó a todos los beneficiarios. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Para los beneficiarios de Mi Beca para Empezar hay una buena noticia, pues el depósito de este mes de diciembre ya se realizó en todas las tarjetas de cada estudiante de preescolar y primaria.

El pago se llevó a cabo este lunes 1 de diciembre, de acuerdo a lo publicado y compartido por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales oficiales, la dependencia capitalina notificó que el apoyo correspondiente al mes de diciembre ya está disponible en todas las cuentas y tarjetas de los menores de edad.

Cabe destacar que el pago corresponde al cuarto de este ciclo escolar 2025-2026.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

De igual manera, este programa social es exclusivo de la Ciudad de México, ya que fue impulsado por Claudia Sheinbaum Pardo cuando era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Los montos son diferentes dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad.

Como se mencionó anteriormente, los pagos de Mi Beca para Empezar este mes de diciembre ya se realizaron este lunes, primer día del mes, a todos los beneficiarios.

Los montos son los siguientes, de acuerdo a lo establecido por el Fibien:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

“¡Tu apoyo de diciembre ya está disponible! En el transcurso de este día 1 de diciembre se realizará el depósito de Bienestar Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar para todas y todos los estudiantes de preescolar y primaria”, escribió el Fibien a través de sus redes sociales oficiales.

Pago de Mi Beca para
Pago de Mi Beca para Empezar de este mes de diciembre. Foto: X/@BienestarEdu.

La dependencia indicó que este apoyo puede acompañar la alegría en esta temporada navideña.

¿Qué es el programa social de CDMX ‘Mi Beca para Empezar’?

Mi Beca para Empezar constituye un programa social implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para estudiantes de preescolar y primaria que asisten a escuelas públicas en la capital.

El propósito de este apoyo económico es asegurar que los niños cuenten con recursos que les permitan continuar sus estudios básicos y reducir el abandono escolar motivado por la carencia de materiales esenciales.

A diferencia de algunos otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de los fondos en efectivo, pues no existe la opción de retiro en cajeros automáticos.

Mi Beca para Empezar constituye
Mi Beca para Empezar constituye un programa social implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para estudiantes de preescolar y primaria que asisten a escuelas públicas en la capital. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

El beneficio económico solo se entrega mediante una tarjeta proporcionada por el gobierno, operada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que permite realizar compras en establecimientos autorizados.

A través de esta tarjeta es posible adquirir alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, materiales para el aprendizaje y otros artículos fundamentales para la formación académica.

La tarjeta de Mi Beca para Empezar solo se acepta en determinados comercios, como papelerías, supermercados, tiendas especializadas, comercios departamentales y establecimientos que tengan terminal bancaria compatible con este sistema.

