Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el cuarto pago del actual ciclo escolar

El programa social va dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

El objetivo de este programa
El objetivo de este programa social es que ningún estudiante de nivel básico se quede sin estudiar. Facebook: Claudia Sheinbaum.

Mi Beca para Empezar es un programa social implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a niñas y niños que estén inscritos en planteles preescolar y primaria dentro de la capital del país.

Este apoyo económico tiene como objetivo que los estudiantes cuenten con fondos para cubrir necesidades prioritarias, permitiéndoles continuar su educación básica y evitando así la deserción por falta de material o insumos importantes.

En contraste con otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben la ayuda en efectivo, por lo que no existe la posibilidad de retirar dinero en cajeros automáticos.

El recurso únicamente puede utilizarse mediante una tarjeta entregada por el Gobierno de la Ciudad de México a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida para transacciones en comercios y establecimientos autorizados.

Ya hay fecha para el
Ya hay fecha para el siguiente pago de Mi Beca para Empezar 2025. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Las compras permitidas con la tarjeta incluyen productos como alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y artículos de papelería, entre otros relacionados con el entorno escolar.

La tarjeta de Mi Beca para Empezar puede ocuparse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, grandes almacenes y cualquier local que acepte pagos de este plástico del Gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, el negocio debe estar afiliado y aceptar este medio como forma de pago.

Beneficiarios de este programa social desean conocer la fecha programada para el próximo apoyo mensual, que corresponde al cuarto depósito del ciclo escolar 2025-2026.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

De acuerdo con informes del Fibien, ya se difundió el calendario del siguiente pago, el cual corresponde al cuarto depósito del ciclo escolar 2025-2026 para todas las personas inscritas y que cursan preescolar o primaria en la capital del país.

Anteriormente, quienes asistían a secundaria pública en la Ciudad de México podían recibir este beneficio, pero desde la creación de la Beca Rita Cetina, ahora deben optar por este programa social federal gestionada por el Gobierno de México, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo será la cuarta fecha de pago de Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la información del Fibien, el próximo depósito para quienes integran Mi Beca para Empezar se realizará en el mes de diciembre.

La fecha programada para este pago es el lunes 1 de diciembre, por lo que el depósito será para la próxima semana, según las estimaciones.

Durante ese día se llevará a cabo la dispersión del recurso. La cantidad abonada en cada tarjeta del Fibien dependerá del grado escolar en el que estudia cada beneficiario, ya sea preescolar o primaria, conforme a lo informado por la dependencia local.

Estudiantes de nivel básico en
Estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México reciben este programa social. Foto: Gob CDMX.

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

SAT 2025: cinco formas para

Metro CDMX y Metrobús hoy

Para qué sirve meter bolas

Estas son las alcaldías de

Los mejores memes de los
Trabajaron con Chabelo y fueron

Campeón mundial arremete contra el

