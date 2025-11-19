México

Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Se trata del último depósito de este año, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

Mi Beca para Empezar es un programa social lanzado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a niños y niñas inscritos en preescolar y primaria dentro del sistema educativo de la capital.

El objetivo principal de esta transferencia es brindar apoyo económico a los estudiantes, favoreciendo su permanencia en la educación básica al disminuir obstáculos como la falta de materiales escolares necesarios.

A diferencia de otros programas sociales, quienes forman parte de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no es viable obtener dinero en cajeros automáticos.

La entrega del apoyo se realiza exclusivamente mediante una tarjeta expedida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual puede ser utilizada únicamente en comercios aprobados por el Gobierno local.

Este programa social es para
Este programa social es para todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México.

La tarjeta posibilita la compra de alimentos, ropa escolar, útiles, libros y materiales educativos, así como de productos importantes para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Lo requerido por el menor de edad pueden solicitarse en comercios como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, establecimientos departamentales y en locales que aceptan pagos con terminal bancaria.

Existe un interés generalizado entre los beneficiarios acerca de la fecha en que se efectuará el próximo depósito mensual, correspondiente al mes de diciembre.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre.

El Fibien anunció que ya se determinó el día para realizar el siguiente pago, que corresponde al tercer depósito del ciclo escolar 2025-2026, correspondiente al mes de noviembre y dirigido a los estudiantes que están inscritos en preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En años previos, quienes cursaban secundaria en escuelas públicas podían recibir este apoyo; no obstante, tras la llegada de la Beca Rita Cetina, estos alumnos ahora deben recurrir a la beca federal entregada por el Gobierno de México.

Fecha exacta del pago de diciembre de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos de Fibien, el siguiente depósito para los participantes de Mi Beca para Empezar está previsto para diciembre.

El depósito para todos los beneficiarios se hará el lunes 1 de diciembre, de acuerdo con los datos de la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese día se efectuará la entrega del apoyo. El monto que recibirá cada tarjeta de Fibien varía según el nivel educativo de cada estudiante, ya sea preescolar o primaria, con base en información proporcionada por la autoridad local.

El próximo pago de Mi
El próximo pago de Mi Beca para Empezar será el lunes 1 de diciembre.

Los montos de pagos son los siguientes, según con la información dada por el Fibien a través de sus redes sociales oficiales donde dio a conocer la cantidad que cada beneficiario recibe:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Fibien en caso de que exista algún problema con los pagos o estos sean retrasados.

