Loret de Mola asegura que la crisis en la 4T es tan grave que AMLO tuvo que salir a calmar las cosas: “urgía desempolvar al líder”

(Jesús Aviles/Infobae)

El periodista Carlos Loret de Mola señaló el pasado lunes, durante su programa noticioso en el medio Latinus, que la crisis en Morena es tan grande, que tuvieron que “sacar” al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien llamó “su santito”, para calmar las cosas.

“De qué tamaño será la crisis que sacaron a pasear a su santito. Salió de su escondite el expresidente López Obrador en un video de 49 minutos, para presentar su libro Grandeza, y fue una bocanada de oxígeno para la presidenta Sheinbaum, el alivio de saber que ahí está el salvavidas, el rómpase en caso de incendio, y se está incendiando”, dijo Loret de Mola.

Recordó la marcha de la Generación Z, el asesinato de Carlos Manzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cada vez se muestra menos tolerante con México, la popularidad de Sheinbaum en el mínimo de todo el sexenio, las encuestas que marcan que las y los mexicanos se sienten más inseguras e inseguros, que reprueban a la presidenta en el combate a la delincuencia, en el combate a la corrupción, la inversión de su propio gobierno con una caída que no se había visto en 30 años, la economía estancada, crecimiento cero, no haber avisado de las lluvias y murieron 80 personas por inundaciones, se les salieron de control los bloqueos carreteros dos veces en un mes, por lo que, señaló Loret de Mola, “urgía desempolvar al líder del movimiento”.

En México, señaló, hace muchos años se aprendió que en política no hay coincidencias, y, explicó, el régimen está urgido de salir de esta crisis y “no es coincidencia el 1-2″, el manotazo autoritario que implica la salida de Gertz Manero y la entrada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, “que siento que aún no le damos bien el golpe”, así como la reaparición de AMLO, quien en su video le da a Sheinbaum trato de “gerenta, de encargada de despacho”.

Loret de Mola recuerda que AMLO señaló que no era cierto que él mandaba, pero si no mandara, no tendría que aclararlo, aseguró.

Carlos Loret de Mola enlista los casos que no han sido investigados por la UIF a morenistas, servidores públicos, cercanos a AMLO y sus familiares. Foto: Cuartoscuro

Además, expuso, por si aún hay dudas, AMLO aclaró que no va a hacer una gira por el país para promover su nuevo libro, pues le haría sombra a la presidencia.

“Vaya mensaje de mando, de supremacía, vaya soberbia, vaya ego”, dijo el periodista, para continuar señalando que amenazaba con que volvería a la política activa por tres motivos, el primero, si quieren dar un golpe de estado a Sheinbaum. “¿Quién está hablando de un golpe de Estado? Solo él habla de eso".

El segundo motivo, recordó, es si hay que defender la soberanía nacional. “¿Estará pensando que a México le puede pasar lo mismo que a Venezuela con Trump?“.

Y tres, si hay un atentado contra la democracia, y el periodista aseguró que se refería a su democracia, como él la concibe, como él la dejó y como a él le gusta. “Una democracia en la que solo gana Morena, y si no gana Morena, es fraude electoral, ese es el concepto de democracia de López Obrador”, concluyó Loret de Mola.