Fátima Bosch confirma que no renunciará a ser Miss Universo 2025: “Me merezco esta corona”

Fátima Bosch aclara si renunciara a ser Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

La ganadora mexicana de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, rompió el silencio ante la ola de controversias y cuestionamientos que han surgido desde su coronación en Tailandia, y finalmente ha respondido si renunciará o no a su título.

En una entrevista concedida al programa “Hoy Día” de Telemundo, Bosch reafirmó su compromiso con el título, sentenció que no tiene razón para renunciar y defendió la legitimidad de su triunfo ante las versiones que sugieren favoritismo o compra de la corona.

“¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”

Fátima Bosch rompió el silencio a su llegada a EEUU. (Instagram: Fátima Bosch)

Fátima Bosch fue recibida con expresivas muestras de apoyo por parte de la comunidad mexicana y grupos culturales a su arribo a Nueva York, donde inició su residencia anual y sus primeras actividades como Miss Universo.

Posteriormente dio una entrevista exclusiva a la cadena televisiva, ahí fue cuestionada sobre si ha considerado dejar el cargo ante la presión mediática, la tabasqueña respondió con determinación:

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona, yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, solo hay una [verdad]. Y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”

Bosch enfatizó que el título representa el esfuerzo personal y colectivo de todas las participantes y comparó la situación con la de cualquier profesional que enfrenta descalificaciones injustificadas:

El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

“Tú en tu trabajo, ¿renunciarías porque te dijeran que hay otra conductora a lo mejor más guapa o con más carisma? [...] Solo tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí y a ti te dieron el trabajo porque vieron algo especial en ti”, dijo a la entrevistadora.

La representante mexicana admitió que sí le lastiman los ataques personales y contra su familia, aunque aseguró que su fortaleza proviene del compromiso filantrópico y social que la llevó hasta Miss Universo:

“Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad y yo no voy a dejar de estar aquí porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y por las causas sociales”, reafirmó.

Aclara relación de su papá y Raúl Rocha

En medio de los rumores que han ligado su triunfo a supuestos acuerdos empresariales entre su padre, Bernardo Bosch (asesor en Pemex Exploración y Producción), y Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo e investigado por la FGR, Bosch calificó de mentira cualquier versión sobre una compra de la corona:

Fátima Bosch niega que su papá y Raúl Rocha se conocieran. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

“Me da muchísima risa porque hay tanta falta de desinformación en los medios… Y no porque digan muchas veces una mentira se convierte en realidad. [...] Mi papá y el licenciado se conocieron el día de Miss Universo, cuando yo gané Miss Universo México, saludo y adiós. Ha tenido la misma relación que ha tenido con todos los papás de todas las compañeras, que es nula”, subrayó.

Bosch hizo un llamado a la responsabilidad de las y los periodistas al difundir información sin fundamento y criticó que en esta era importe más ser virales con mentiras que investigar y hablar con la verdad.

Regresará a casa

Mientras cumple con su agenda internacional y se instala en su residencia oficial, Fátima Bosch “regresará a casa” pues ya confirmó una visita a Tabasco, su estado natal.

Fátima Bosch llega a Nueva York como Miss Universo y es recibida con mariachis, bailes típicos pero pocos fans (Foto: Instagram/fatimabosch)

El gobernador Javier May Rodríguez anunció que la modelo encabezará la “Gran Caravana Navideña” el próximo 14 de diciembre, evento que ha generado una alta expectativa local:

“Estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran caravana navideña que tenemos preparada para ese día”, expresó el mandatario estatal este lunes en conferencia de prensa.

Las autoridades estatales adelantaron que los detalles logísticos y el programa especial de bienvenida se darán a conocer en breve, pero llamaron a participar en la recepción festiva de la joven llamada ya popularmente “la reina del Edén”.