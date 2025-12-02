México

Fátima Bosch confirma que no renunciará a ser Miss Universo 2025: “Me merezco esta corona”

La Miss Universo 2025 aclaró cuál es la relación entre su papá y Raúl Rocha Cantú

Guardar
Fátima Bosch aclara si renunciara
Fátima Bosch aclara si renunciara a ser Miss Universo 2025. (Captura de pantalla)

La ganadora mexicana de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, rompió el silencio ante la ola de controversias y cuestionamientos que han surgido desde su coronación en Tailandia, y finalmente ha respondido si renunciará o no a su título.

En una entrevista concedida al programa “Hoy Día” de Telemundo, Bosch reafirmó su compromiso con el título, sentenció que no tiene razón para renunciar y defendió la legitimidad de su triunfo ante las versiones que sugieren favoritismo o compra de la corona.

“¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”

Fátima Bosch rompió el silencio
Fátima Bosch rompió el silencio a su llegada a EEUU. (Instagram: Fátima Bosch)

Fátima Bosch fue recibida con expresivas muestras de apoyo por parte de la comunidad mexicana y grupos culturales a su arribo a Nueva York, donde inició su residencia anual y sus primeras actividades como Miss Universo.

Posteriormente dio una entrevista exclusiva a la cadena televisiva, ahí fue cuestionada sobre si ha considerado dejar el cargo ante la presión mediática, la tabasqueña respondió con determinación:

Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona, yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, solo hay una [verdad]. Y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?

Bosch enfatizó que el título representa el esfuerzo personal y colectivo de todas las participantes y comparó la situación con la de cualquier profesional que enfrenta descalificaciones injustificadas:

El discurso de Fátima Bosch
El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

“Tú en tu trabajo, ¿renunciarías porque te dijeran que hay otra conductora a lo mejor más guapa o con más carisma? [...] Solo tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí y a ti te dieron el trabajo porque vieron algo especial en ti”, dijo a la entrevistadora.

La representante mexicana admitió que sí le lastiman los ataques personales y contra su familia, aunque aseguró que su fortaleza proviene del compromiso filantrópico y social que la llevó hasta Miss Universo:

Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad y yo no voy a dejar de estar aquí porque únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y por las causas sociales”, reafirmó.

Aclara relación de su papá y Raúl Rocha

En medio de los rumores que han ligado su triunfo a supuestos acuerdos empresariales entre su padre, Bernardo Bosch (asesor en Pemex Exploración y Producción), y Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo e investigado por la FGR, Bosch calificó de mentira cualquier versión sobre una compra de la corona:

Fátima Bosch niega que su
Fátima Bosch niega que su papá y Raúl Rocha se conocieran. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

“Me da muchísima risa porque hay tanta falta de desinformación en los medios… Y no porque digan muchas veces una mentira se convierte en realidad. [...] Mi papá y el licenciado se conocieron el día de Miss Universo, cuando yo gané Miss Universo México, saludo y adiós. Ha tenido la misma relación que ha tenido con todos los papás de todas las compañeras, que es nula”, subrayó.

Bosch hizo un llamado a la responsabilidad de las y los periodistas al difundir información sin fundamento y criticó que en esta era importe más ser virales con mentiras que investigar y hablar con la verdad.

Regresará a casa

Mientras cumple con su agenda internacional y se instala en su residencia oficial, Fátima Bosch “regresará a casa” pues ya confirmó una visita a Tabasco, su estado natal.

Fátima Bosch llega a Nueva
Fátima Bosch llega a Nueva York como Miss Universo y es recibida con mariachis, bailes típicos pero pocos fans (Foto: Instagram/fatimabosch)

El gobernador Javier May Rodríguez anunció que la modelo encabezará la “Gran Caravana Navideña” el próximo 14 de diciembre, evento que ha generado una alta expectativa local:

“Estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran caravana navideña que tenemos preparada para ese día”, expresó el mandatario estatal este lunes en conferencia de prensa.

Las autoridades estatales adelantaron que los detalles logísticos y el programa especial de bienvenida se darán a conocer en breve, pero llamaron a participar en la recepción festiva de la joven llamada ya popularmente “la reina del Edén”.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Raúl Rocha Cantúmexico-entretenimiento

Más Noticias

Critican a Ángela Aguilar tras arrodillarse y llorar durante su concierto en Texas

El gesto de la cantante fue aplaudido por Pepe Aguilar

Critican a Ángela Aguilar tras

Hijo de ‘El Chapo’ entregará 80 mdd como parte de su acuerdo con EEUU

Joaquín Guzmán López hizo varios compromisos como parte de su acuerdo

Hijo de ‘El Chapo’ entregará

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

La Granja VIP: Lis Vega reveló al primer nominado de la novena semana del reality

El “Legado” de Lis tomó por sorpresa a la granja, cambiando el rumbo de la competencia

La Granja VIP: Lis Vega

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

Entre los procesados esta el sexto regidor de Chalco, un sujeto apodado “Gimy”

Vinculan a proceso a líderes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hijo de ‘El Chapo’ entregará

Hijo de ‘El Chapo’ entregará 80 mdd como parte de su acuerdo con EEUU

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

ENTRETENIMIENTO

Critican a Ángela Aguilar tras

Critican a Ángela Aguilar tras arrodillarse y llorar durante su concierto en Texas

La Granja VIP: Lis Vega reveló al primer nominado de la novena semana del reality

Dua Lipa sorprende a fans mexicanos al cantar “Bésame mucho” (video)

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

DEPORTES

Por qué Ryan García sugirió

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida