Detienen a “El Montana” en Tabasco, tercer implicado en la masacre del bar “Dbar” de Villahermosa

La tragedia en el antro "Dbar" dejó siete personas muertas y más de diez heridas en noviembre de 2024 | Facebook / DBar Mx

A un año del ataque armado que en noviembre de 2024 dejó siete jóvenes muertos y al menos diez heridos en el bar “Dbar”, en la zona de Tabasco 2000, autoridades estatales confirmaron la detención de Abel “N”, apodado como “El Montana” y señalado como uno de los autores directos de la agresión. Con esta captura, suman tres los detenidos por el caso hasta el momento.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) y el gobernador Javier May Rodríguez informaron que la detención ocurrió la semana pasada durante operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Estatal y fuerzas federales. De acuerdo con las autoridades, forma parte de una serie de acciones de inteligencia que durante noviembre permitieron asegurar a once generadores de violencia en puntos estratégicos de la entidad.

En conferencia de prensa, el comisionado de la Policía Estatal, Jesús Amaya Guerrero, explicó que “El Montana” era uno de los principales objetivos relacionados con el ataque perpetrado el 7 de noviembre de 2024 en el centro nocturno Dbar, donde seis personas murieron en el lugar y una más perdió la vida posteriormente en un hospital. Además, diez personas resultaron heridas; entre ellas, jóvenes que celebraban un evento social.

Las primeras hipótesis de las autoridades de Tabasco destacan una posible pugna entre el CJNG y La Barredora por el control del narcomenudeo en Tabasco | Captura de Pantalla

Por ahora, la FGET confirmó que las investigaciones continúan abiertas y que se mantienen operativos en coordinación con instancias federales para dar seguimiento a todos los implicados.

La tercera detención clave para esclarecer el caso “Dbar”

La captura de Abel “N” se suma a dos detenciones previas vinculadas directamente con el caso. La primera ocurrió en diciembre de 2024 cuando un hombre fue arrestado ―en las inmediaciones de la zona hotelera de Tabasco 2000― poco después de la agresión.

Meses más tarde, el 8 de abril de 2025, el secretario Omar García Harfuch anunció la aprehensión de Rodolfo “N”, “El Cubano”, presunto participante y considerado objetivo prioritario del Gobierno de México.

Las investigaciones avanzan desde finales de 2024 cuando el entonces fiscal general del estado, José Barajas Mejía, informó que tres presuntos atacantes ya habían sido identificados con base en análisis de videograbaciones, testimonios y dictámenes periciales.

El entonces fiscal José Barajas detalló que los tres presuntos responsables del ataque directos ya estaban identificados con pruebas y análisis de videovigilancia | FGE Tabasco

Barajas detalló que el área de balística trabajaba para determinar la relación entre algunos agresores y víctimas, pues en el sitio se confirmó un intercambio de disparos. También señaló que el crimen organizado podría estar vinculado a los hechos; particularmente, la organización La Barredora y una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos que mantenían una disputa por el control del narcomenudeo en Villahermosa.

A pesar del posible trasfondo criminal, las autoridades confirmaron que entre las víctimas había personas ajenas a dichos grupos, incluido un joven músico que laboraba en el establecimiento. El entonces fiscal hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos a los espacios y actividades de sus hijos, puesto que algunos jóvenes acudían a zonas con presencia de grupos delictivos sin conocer los riesgos.

Tras la masacre, diversos bares y centros nocturnos de Villahermosa cerraron temporalmente por temor a ataques similares, lo que generó preocupación entre empresarios del sector y afectó la actividad nocturna durante varias semanas.

Decenas de jóvenes bailaban al interior del 'DBar' de Villahermosa antes de que un grupo de sujetos armados asesinara a seis personas | Instagram / @dbarmx

Javier May dice que hay cambios en la percepción de seguridad en Tabasco respecto a 2024

El gobernador Javier May Rodríguez afirmó que la situación de seguridad en Tabasco es distinta a la registrada a finales de 2024. Señaló que, entre noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la incidencia de homicidio doloso disminuyó 60% en la entidad. Sin embargo, las autoridades no han precisado si faltan más detenciones para concluir completamente el caso del Dbar.