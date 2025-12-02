Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos esta primera semana de diciembre

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina forma parte de un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido únicamente a estudiantes de nivel secundaria que asisten a escuelas públicas en el país.

Este beneficio económico está orientado a cubrir gastos de materiales y recursos indispensables para que los estudiantes puedan continuar con su educación básica.

El apoyo destinado a los adolescentes debe utilizarse para comprar libros, alimentos, material escolar, artículos de papelería, prendas del uniforme y cubrir traslados entre el hogar y la escuela.

Los beneficiarios reciben la cantidad de mil 900 pesos cada dos meses, entregados a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Jesús Avilés/ Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, gestionan y distribuyen la Beca Rita Cetina.

El propósito principal consiste en disminuir el abandono escolar en instituciones secundarias públicas y respaldar a jóvenes para que concluyan su formación básica.

Durante el presente mes de diciembre se realizará el pago de la Beca Rita Cetina, de modo que ciertos alumnos de secundaria tendrán el depósito antes de las celebraciones de Navidad y fin de año.

Este lunes 1 de diciembre, el calendario de pagos fue dado a conocer por Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal especificó las fechas para la entrega, que se efectuará progresivamente según la primera letra del apellido paterno del tutor que inscribió al estudiante en una secundaria pública.

Así, comunicó que los depósitos de la Beca Rita Cetina para diciembre comenzarán este próximo jueves 4 de diciembre.

Beneficiarios y padres de familia que aún no han revisado el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar notificó quiénes son los estudiantes de secundaria que recibirán el pago esta primera semana de diciembre.

Estos son los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán el pago esta primera semana de diciembre de 2025

De acuerdo al calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina serán los primeros en recibir el pago de mil 900 pesos bimestrales esta primera semana de diciembre.

Cabe recordar que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno del padre, madre o tutor registrado.

Bimestre Noviembre - Diciembre

Día | Diciembre | Letra

Jueves 4 A, B

Viernes 5 C

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Por lo tanto, aquellos beneficiarios de la A hasta la C serán los primeros en recibir el pago de mil 900 pesos bimestrales para esta semana de diciembre.

Durante el fin de semana no habrá pagos y será hasta el lunes 8 de diciembre cuando se reanuden las dispersiones.