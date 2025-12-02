México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos esta primera semana de diciembre

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló el calendario oficial de depósitos de este último mes del año

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina forma parte de un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido únicamente a estudiantes de nivel secundaria que asisten a escuelas públicas en el país.

Este beneficio económico está orientado a cubrir gastos de materiales y recursos indispensables para que los estudiantes puedan continuar con su educación básica.

El apoyo destinado a los adolescentes debe utilizarse para comprar libros, alimentos, material escolar, artículos de papelería, prendas del uniforme y cubrir traslados entre el hogar y la escuela.

Los beneficiarios reciben la cantidad de mil 900 pesos cada dos meses, entregados a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Los beneficiarios reciben un total
Los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Jesús Avilés/ Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, gestionan y distribuyen la Beca Rita Cetina.

El propósito principal consiste en disminuir el abandono escolar en instituciones secundarias públicas y respaldar a jóvenes para que concluyan su formación básica.

Durante el presente mes de diciembre se realizará el pago de la Beca Rita Cetina, de modo que ciertos alumnos de secundaria tendrán el depósito antes de las celebraciones de Navidad y fin de año.

Este lunes 1 de diciembre, el calendario de pagos fue dado a conocer por Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal especificó las fechas para la entrega, que se efectuará progresivamente según la primera letra del apellido paterno del tutor que inscribió al estudiante en una secundaria pública.

Así, comunicó que los depósitos de la Beca Rita Cetina para diciembre comenzarán este próximo jueves 4 de diciembre.

Beneficiarios y padres de familia que aún no han revisado el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar notificó quiénes son los estudiantes de secundaria que recibirán el pago esta primera semana de diciembre.

Estos son los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que recibirán el pago esta primera semana de diciembre de 2025

De acuerdo al calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, algunos beneficiarios de la Beca Rita Cetina serán los primeros en recibir el pago de mil 900 pesos bimestrales esta primera semana de diciembre.

Cabe recordar que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno del padre, madre o tutor registrado.

Bimestre Noviembre - Diciembre

Día | Diciembre | Letra

Jueves 4 A, B

Viernes 5 C

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Por lo tanto, aquellos beneficiarios de la A hasta la C serán los primeros en recibir el pago de mil 900 pesos bimestrales para esta semana de diciembre.

Durante el fin de semana no habrá pagos y será hasta el lunes 8 de diciembre cuando se reanuden las dispersiones.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025BecaProgramas del Bienestar 2025Programas SocialesPago Beca Rita Cetina 2025Pago Beca Rita Cetina Diciembre 2025mexico-noticias

Más Noticias

Precio del dólar cae en México y registra su valor más bajo al cierre en lo que va del 2025

La moneda nacional comenzó diciembre de forma positiva frente al billete verde acercándose a los 18 pesos por unidad

Precio del dólar cae en

Euro: cotización de cierre hoy 2 de diciembre en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula del 3 de diciembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Cuáles son los autos que tienen restricciones este miércoles en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 3

Trump lanza advertencia de ataque a países, entre los que se encuentra México, que vendan a EEUU cocaína y fentanilo

El presidente de los Estados Unidos aseguró que su intervención no se limita solo a países como Venezuela

Trump lanza advertencia de ataque

Beca Rita Cetina 2025: calendario oficial de pagos para los beneficiarios del Estado de México

Los depósitos del programa comenzarán el próximo jueves 4 de diciembre

Beca Rita Cetina 2025: calendario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump lanza advertencia de ataque

Trump lanza advertencia de ataque a países, entre los que se encuentra México, que vendan a EEUU cocaína y fentanilo

Hallan precursores químicos “bajo tierra” y decomisa 45 millones de pesos en Ensenada, Baja California

Desmantelan red de extorsión operada por reos de cárceles en Reynosa: sus víctimas eran familias y adultos mayores

Feria de Chilpancingo sufre retrasos en su organización tras amenazas del crimen organizado

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Santa Fe Klan arma fiesta

Santa Fe Klan arma fiesta masiva en su barrio por su cumpleaños: pozole, sonidero y hasta Los Alegres del Barranco

Conciertos de Dua Lipa en CDMX despliegan un operativo de nueve drones, un helicóptero, miles de policías y más

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Conductores de Sale el Sol aconsejan a Fátima Bosch “armar un discurso más creíble” tras reafirmarse como Miss Universo

Stranger Things llevará su episodio final a los cines: esto sabemos de su proyección en México

DEPORTES

Xóchitl Gálvez reacciona al penal

Xóchitl Gálvez reacciona al penal que falló Chicharito Hernández frente a su Cruz Azul “¡Qué injusto es el fútbol!”

Estas son las jugadoras del América Femenil que han sufrido la lesión de ligamento cruzado anterior

Cómo le ha ido a México enfrentando a Portugal a lo largo de la historia

Parrilla completa: estos son los pilotos a los que Checo Pérez enfrentará en la Fórmula 1 en 2026

“Chicha, adiós”: Carlos Hermosillo se burla de Chicharito tras fallar penalti que hizo eliminar a Chivas