Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de diciembre

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México, destinado exclusivamente a estudiantes que cursan secundaria en escuelas públicas en todo el territorio nacional.

Este apoyo económico tiene la finalidad de solventar la compra de materiales y recursos necesarios para que los alumnos continúen con su educación básica.

El recurso destinado a los menores de edad tiene como finalidad que sea utilizado para la adquisición de libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y costos de transporte entre la casa y el plantel educativo.

Las personas beneficiadas reciben un pago de mil 900 pesos cada dos meses, el cual se otorga mediante tarjetas del Banco del Bienestar.

La beca va dirigida a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son responsables de la administración y entrega de la Beca Rita Cetina.

El objetivo central es reducir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar ayuda a adolescentes para que finalicen sus estudios básicos.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Este mes de diciembre se llevará a cabo el pago de la Beca Rita Cetina, por lo que algunos estudiantes de secundaria tendrán su depósito antes de las respectivas fiestas navideñas y de fin de año.

El calendario de pagos fue publicado la mañana de este lunes 1 de diciembre por parte de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

El funcionario federal dio a conocer las fechas de pagos, los cuales se llevarán a cabo de manera gradual, conforme a la primera letra del apellido paterno del tutor que registró al menor de edad inscrito en una secundaria pública.

Por lo tanto, indicó que los pagos de la Beca Rita Cetina para este mes comenzarán este próximo jueves 4 de diciembre.

Asimismo, dio a conocer las fechas de pago, que, como se mencionó anteriormente, se llevarán a cabo de manera gradual durante gran parte del mes de diciembre.

Así será el pago de la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de secundaria pública durante todo el mes de diciembre

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos para este mes de diciembre de la Beca Rita Cetina.

Los depósitos se realizarán de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de los tutores que registraron a los estudiantes de secundaria pública.

Las respectivas dispersiones se realizarán en las tarjetas del Banco del Bienestar a partir de este jueves 4 de diciembre. Los pagos serán de lunes a jueves, donde los beneficiarios recibirán un total de mil 900 pesos bimestrales.

Bimestre Noviembre - Diciembre

Día | Diciembre | Letra

Jueves 4 A, B

Viernes 5 C

Lunes 8 D, E, F

Martes 9 G

Miércoles 10 H, I, J, K, L

Jueves 11 M

Lunes 15 N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 R

Miércoles 17 S

Jueves 18 T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.