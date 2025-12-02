Atole de piña: la receta ideal para dar un toque dulce y frutal a esta bebida tradicional

El tradicional atole de piña resurge como una propuesta ideal para quienes buscan sabores auténticos en su mesa.
Su preparación, que combina ingredientes naturales y técnicas propias de la gastronomía mexicana, permite disfrutar una bebida que ha formado parte de reuniones familiares y celebraciones populares en diversos estados del país.
La receta facilita integrar la piña fresca y la masa de maíz en un alimento cálido que destaca tanto por su aroma como por su valor nutricional.
Receta de atole de piña para crear una bebida dulce y con sabor frutal
Ingredientes
- 1 piña madura
- 1 taza de azúcar (ajustable al gusto)
- 1 litro de agua
- 1 raja de canela
- 100 gramos de masa de maíz nixtamalizada (puede usarse harina de maíz para atole)
- Opcional: clavos de olor
Preparación
- Pela la piña, corta en trozos pequeños y coloca en una olla.
- Añade el agua, la raja de canela y, si se desea, unos clavos de olor.
- Cocina a fuego medio hasta que la piña esté suave y la mezcla tenga aroma intenso.
- Retira del fuego y deja enfriar un poco. Licúa la piña cocida junto con parte del líquido de cocción hasta obtener una mezcla uniforme. Cuela si es necesario y regresa el líquido colado a la olla.
- Disuelve la masa de maíz en una taza de agua fría, evitando grumos. Incorpora poco a poco la masa disuelta a la olla con la mezcla de piña, moviendo constantemente.
- Lleva la mezcla al fuego nuevamente, agrega el azúcar y cocina a fuego bajo, removiendo de forma continua, hasta que el atole espese.
- Ajusta el dulzor si es necesario y sirve caliente.
Perfil nutricional de un atole de piña
El perfil nutricional del atole de piña preparado con los ingredientes indicados puede variar según la cantidad de azúcar y la porción servida.
A continuación, se presenta una estimación aproximada para una porción estándar de 250 ml (taza mediana), preparando todo el litro de la receta y obteniendo aproximadamente 4 porciones:
Valor nutricional aproximado por porción (250 ml)
- Energía: 140-170 kilocalorías
- Carbohidratos: 32-38 gramos(aporte principal de la piña, azúcar y masa de maíz)
- Azúcares: 18-22 gramos(puede variar según el dulzor añadido)
- Fibra: 1,5-2 gramos(principalmente de la piña y la masa de maíz)
- Proteína: 1-2 gramos(sobre todo de la masa de maíz)
- Grasas: 0,5-1 gramo
- Sodio: 2-5 miligramos
- Vitamina C: 10-15 mg(proporcionada por la piña)
El atole de piña es fuente de energía rápida gracias a los carbohidratos, contiene fibra y aporta pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, principalmente vitamina C y algunos minerales provenientes de la masa de maíz.
El contenido de azúcar puede ajustarse al gusto para modificar el aporte calórico y glucémico.