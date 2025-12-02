Atole de piña: la receta ideal para dar un toque dulce y frutal a esta bebida tradicional

La piña aporta un sabor frutal y una delicada acidez a esta bebida tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tradicional atole de piña resurge como una propuesta ideal para quienes buscan sabores auténticos en su mesa.

Su preparación, que combina ingredientes naturales y técnicas propias de la gastronomía mexicana, permite disfrutar una bebida que ha formado parte de reuniones familiares y celebraciones populares en diversos estados del país.

La receta facilita integrar la piña fresca y la masa de maíz en un alimento cálido que destaca tanto por su aroma como por su valor nutricional.

Este atole se consume tradicionalmente en el desayuno o como bebida reconfortante en temporadas de frío — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de piña para crear una bebida dulce y con sabor frutal

Ingredientes

1 piña madura

1 taza de azúcar (ajustable al gusto)

1 litro de agua

1 raja de canela

100 gramos de masa de maíz nixtamalizada (puede usarse harina de maíz para atole)

Opcional: clavos de olor

Preparación

Pela la piña, corta en trozos pequeños y coloca en una olla. Añade el agua, la raja de canela y, si se desea, unos clavos de olor. Cocina a fuego medio hasta que la piña esté suave y la mezcla tenga aroma intenso. Retira del fuego y deja enfriar un poco. Licúa la piña cocida junto con parte del líquido de cocción hasta obtener una mezcla uniforme. Cuela si es necesario y regresa el líquido colado a la olla. Disuelve la masa de maíz en una taza de agua fría, evitando grumos. Incorpora poco a poco la masa disuelta a la olla con la mezcla de piña, moviendo constantemente. Lleva la mezcla al fuego nuevamente, agrega el azúcar y cocina a fuego bajo, removiendo de forma continua, hasta que el atole espese. Ajusta el dulzor si es necesario y sirve caliente.

Un sorbo caliente de esta bebida te ayudará a entrar en calor durante esta temporada de invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de un atole de piña

El perfil nutricional del atole de piña preparado con los ingredientes indicados puede variar según la cantidad de azúcar y la porción servida.

A continuación, se presenta una estimación aproximada para una porción estándar de 250 ml (taza mediana), preparando todo el litro de la receta y obteniendo aproximadamente 4 porciones:

Valor nutricional aproximado por porción (250 ml)

Energía: 140-170 kilocalorías

Carbohidratos: 32-38 gramos(aporte principal de la piña, azúcar y masa de maíz)

Azúcares: 18-22 gramos(puede variar según el dulzor añadido)

Fibra: 1,5-2 gramos(principalmente de la piña y la masa de maíz)

Proteína: 1-2 gramos(sobre todo de la masa de maíz)

Grasas: 0,5-1 gramo

Sodio: 2-5 miligramos

Vitamina C: 10-15 mg(proporcionada por la piña)

El atole de piña es fuente de energía rápida gracias a los carbohidratos, contiene fibra y aporta pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, principalmente vitamina C y algunos minerales provenientes de la masa de maíz.

El contenido de azúcar puede ajustarse al gusto para modificar el aporte calórico y glucémico.