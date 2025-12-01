México

Sylvia Pasquel comparte su última foto junto a Silvia Pinal a un año de la muerte de la diva: “Te extraño cada día más”

Con palabras llenas de nostalgia y admiración, Sylvia Pasquel recordó a la diva del espectáculo mexicano, reafirmando la huella imborrable que dejó en su familia y en el público

Sylvia Pasquel comparte un emotivo
mensaje en redes sociales para recordar a su madre Silvia Pinal

El aniversario del fallecimiento de Silvia Pinal ha reavivado el recuerdo de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano. A un año de su partida, su hija Sylvia Pasquel compartió en redes sociales un mensaje cargado de nostalgia y admiración, reafirmando la huella indeleble que la actriz dejó en el cine, el teatro y la televisión de México.

En su cuenta de Instagram, Sylvia Pasquel publicó un video en el que expresó la profundidad de su dolor y el amor que aún la une a su madre.

Un año sin Silvia Pinal

“Mamá, ha pasado un año pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo”, escribió la actriz, acompañando sus palabras con imágenes que evocan la trayectoria y el carisma de Silvia Pinal.

El aniversario luctuoso de Silvia
Pinal revive su legado en el cine, teatro y televisión de México

La familia de la diva mexicana ha mantenido viva su memoria a lo largo del año, tanto en el ámbito público como en el privado. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde sus allegados comparten recuerdos y reflexiones, mientras que la prensa ha seguido de cerca los temas relacionados con su herencia y los episodios que han rodeado a sus descendientes.

No obstante, en esta fecha, el homenaje de Sylvia Pasquel se centró en el legado artístico y humano de su madre.

“Se cumple un año... la extraño muchísimo, pero las grandes estrellas no se apagan, se vuelven inmortales, su sonrisa, su simpatía, su gracia, para bailar, cantar, el telón de tu obra nunca bajó, solamente cambiaste de escenario. La recuerdo con toda la admiración que he sentido por mi madre y la gran actriz Silvia Pinal”, afirmó la actriz en el video difundido en sus redes.

La familia de Silvia Pinal
mantiene viva su memoria a través de homenajes públicos y privados

Un sentimiento para sus muertos queridos

El mensaje de Sylvia Pasquel incluyó una declaración que resume el sentimiento de pérdida y gratitud que la acompaña: “Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo ¡Sin ti pero eternamente contigo mamá!”.

La actriz honró la memoria de Silvia Pinal Crédito: IG

Días antes, durante la celebración del Día de Muertos, Sylvia Pasquel también rindió homenaje no solo a su madre, sino a otros seres queridos que han marcado su vida: su padre Rafael Banquells, su hermana Viridiana, su hija Viridiana y su amiga Silvia Galván, entre otros. En esa ocasión, la actriz compartió:

“Los extraño tanto. Mi corazón se llena de recuerdos y amor por aquellos que ya no están físicamente, pero que viven eternamente en mi alma. Hoy no hay tristeza, solo gratitud. Gratitud por haberlos tenido en mi vida, por cada momento compartido y por el inmenso amor que sembraron. Sé que desde donde estén, me cuidan y me guían. Este día de muertos, con todo mi amor, para siempre en mi memoria. ¡Los amo!”.

La última postal entre madre e hija

Ahora, este sábado 29 de noviembre, Sylvia Pasquel compartió la última fotografía que se tomó junto a su famosa madre.

“Nuestra última foto juntas...un instante que ahora es eterno. Ha pasado un año, mamita, y te extraño cada día más. Gracias por haberme dado la vida y por enseñarme a vivirla con pasión. Besos hasta el cielo mamita, te amo”, escribió la actriz.

Esta es la última imagen
en la que posaron juntas madre e hija

El legado de Silvia Pinal permanece vigente en la memoria colectiva y en el afecto de su familia, que continúa evocando su figura y celebrando su contribución al arte y la cultura de México.

