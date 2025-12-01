La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la octava semana

En medio de tensiones y rivalidades, los famosos eligieron a los nuevos peones responsables de las labores principales en la granja. (Captura de pantalla TikTok)

La competencia dentro de La Granja VIP tomó un nuevo rumbo con la reciente elección de peones en la octava semana, después de que Adal Ramones anunciara la posibilidad de nominar a cualquier participante, incluidos quienes ya habían abandonado el granero. El proceso de votación grupal culminó con la designación de César Doroteo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez como los nuevos peones, quienes deberán afrontar otra semana expuestos a las condiciones más exigentes de la estancia rural, sin opción al cargo de capataz.

La tensión volvió a aparecer en la granja en medio de la salida de Lis Vega, que se convirtió en la séptima eliminada tras recibir la menor cantidad de votos, desplazando a una de las integrantes con mayor presencia en las alianzas y controversias recientes. La resolución de la audiencia reconfiguró las estrategias internas y dejó al grupo en una posición impredecible.

Eleazar es uno de los granjaeros que volvió al granero. (Captura de pantalla TikTok)

La dinámica de la semana anterior tuvo un impacto directo tras la maniobra realizada por Kike Mayagoitia, alterando la balanza de nominaciones y colocando a figuras como Alfredo Adame, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Sergio Mayer Mori en zona de riesgo. La reacción de la audiencia permitió que Adame, Campomanes y Mayer Mori continuaran, mientras que la despedida de Vega marcó un nuevo punto de inflexión.

Durante el episodio, los participantes enfrentaron el desafío de la Tentación, donde cada nominado eligió entre observar publicaciones virales u obtener información interna sobre el reality, afectando directamente su percepción y estrategias dentro del juego. Adame recibió comentarios favorables, mientras que Campomanes visualizó una conversación donde se ponía en duda su sinceridad. Mayer Mori, por su parte, fue relacionado con decisiones administrativas dentro de la granja.

Lis Vega se convirtió en la séptima eliminada. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes