México

Emma Coronel habla sobre la maternidad y su vida después de prisión: “Espero no volver a fallar”

Emma Coronel, exreina de belleza y madre de las hijas de El Chapo, narra el costo personal y familiar de su vínculo con el capo

Emma Coronel habla sobre sus hijas.
Emma Coronel habla sobre sus hijas. (Instagram/Captura de pantalla)

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, relata en el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks” de Oxygen cómo enfrentó el reto de la maternidad y su proceso de reconstrucción personal tras su paso por la cárcel en Estados Unidos.

El deseo de ser madre marcó un punto de inflexión en la vida de Emma Coronel. Según narra en el especial documental: “Yo duré como dos o tres años tratando de embarazarme. Yo había dicho ‘Dios, quiero ser mamá,’ y él dijo, ‘Okay, te mando dos.’”

La llegada de las gemelas Emaly Guadalupe y María Joaquina emocionó a la pareja. La decisión de que sus hijas nacieran en Estados Unidos respondió a expectativas pragmáticas: que tuvieran la dobla nacionalidad y, por tanto, el “doble de oportunidades”.

En medio de la persecución contra El Chapo, Emma viajó a EEUU cuando tenía siete meses de embarazo: “Volé de Culiacán a Mexicali. Y de Mexicali me recoge mi familia que tengo. Y después crucé en carro con una tía”, contó.

Hijas de Emma Coronel y
Hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

La experiencia del parto y el primer encuentro dejó una huella permanente: “El día que nacieron mis hijas fui la mujer más feliz del mundo. Yo no tenía ni dolor de la cesárea, de la emoción que tenía de tenerlas”, narró en el documental.

Sin embargo, la maternidad para Coronel llegó con el miedo a la exposición mediática y del entorno criminal en el que había vivido.

Emma recuerda esa etapa como una de vigilancia, preocupación y temor continuo: “Cuando todo eso estaba pasando, pues ya me di cuenta de que estaba expuesta públicamente y ya son otros temores los que tienes. Las personas te pueden identificar”.

El ser madre también significó sentir una vulnerabilidad e inseguridad nuevas no solo por ella sino por la protección y privacidad de sus hijas, sentimiento que hasta ahora, confiesa, tiene.

La cárcel y la distancia familiar

Emma Coronel y sus mellizas,
Emma Coronel y sus mellizas, Emaly y María Joaquina, hijas de "El Chapo" Guzmán. (IG/@emmacoronel9oficial)

La vida familiar de Emma Coronel Aispuro sufrió un quiebre por el encarcelamiento de Joaquín Guzmán y luego por su propia detención en Estados Unidos.

La experiencia de reclusión supuso la separación forzada de sus hijas: “Fue bastante duro. Estar separada de mis hijas fue lo peor del mundo. Tienes tiempo de pensar, de llorar, no tienes algo para distraerte. Estaba entrando en un cuadro de depresión", recuerda de sus días en prisión.

La incertidumbre sobre su condena profundizó su angustia: “Lo que más temía era la sentencia. Pues qué va a pasar con tu caso. ¿Cuántos años te vas a quedar ahí?”.

La pandemia de COVID-19 dificultó aún más los contactos presenciales y sus hijas no podían visitarla mucho. En ese escenario, precisó que: “a L vida para ti se para, pero al fin de cuentas afuera no se detiene... Me pesa mucho que casi tres años de su vida no estuve con ellas y me va a doler siempre, pero pues ya no lo voy a poder recuperar. Entonces, estoy tratando de estar separada de ellas lo menos posible, aunque las fastidie (ríe)”.

El estigma de su pasado y la vigilancia a la que está sometida como exconvicta afectan su vida cotidiana. Ella misma lo expresa: le vigilan sus finanzas, sus salidas, con quién habla.

Culpa y el intento de rehacer su vida

Emma Coronel en su debut
Emma Coronel en su debut en Milan Fashion Week. (Captura de pantalla)

Emma Coronel reconoce el costo personal y colectivo de su matrimonio. No solo ella sufrió las consecuencias legales y la privación de libertad, sino su entorno más próximo. “Si yo no me hubiera casado con él, mis papás y mis hermanos nunca hubieran ido a la cárcel”.

Sobre sus errores del pasado menciona: “Ya pagué por mis errores y de lo que soy responsable ahora es de lo que haga de aquí en adelante”. Cabe apuntar que durante la entrevista Emma se negó a detallar cuáles habían sido sus errores.

Ya en libertad condicional, Emma Coronel aspira a reconstruir una identidad pública y privada distinta para ella y su familia. Desde que salió de la cárcel ha estado trabajando en diferentes proyectos, principalmente como modelo, de donde obtiene dinero además de la ayuda familiar con la que cuenta.

“Estoy en probatoria. Obviamente tengo que trabajar, pero no es solo porque me lo han dicho, sino que eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí voy, un día a la vez. (ríe) Quiero desarrollar mi marca, trabajar yo con mi imagen, con mi nombre”, precisó sobre sus deseos a futuro.

Finalmente, la esposa de El Chapo habló de su motivación principal que sigue guiando sus decisiones: “Queriendo salir adelante para que cuando mis hijas crezcan, o ya en estos momentos, puedan sentirse orgullosas de mí. Mi intención es… espero no volver a fallar".

