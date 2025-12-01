El beso de ‘Beba’ Montes y la mánager de Paty Cantú robó la atención en la boda de la cantante

‘Beba’ Montes y su novia, la mánager de Paty Cantú, roban foco en la boda de la cantante con apasionado beso

La boda de la cantante mexicana Paty Cantú y el actor Christian Vázquez, celebrada en la playa de Puerto Vallarta, resultó el escenario para un momento inesperado: la aparición pública de la pareja formada por “Beba” Montes y Itzel Lechuga, mánager y amiga cercana de la artista.

En medio de la discreta pero lujosa ceremonia, ambas protagonizaron uno de los instantes más comentados tras besarse frente a los presentes y compartir después la imagen en redes sociales.

Una ceremonia de intimidad y sorpresas: así fue la boda de Paty Cantú

El enlace de Paty Cantú y Christian Vázquez se caracterizó por su selectividad. La lista de invitados incluyó únicamente a familiares, amistades y colaboradores de mayor confianza.

Entre ellos, destacó Itzel Lechuga, representante artística de la cantante, quien acudió acompañada de su prometida, Crista “Beba” Montes. Ambas, según reportes, ya mantenían una relación sentimental pública y su asistencia se esperaba dentro del círculo cercano de la intérprete.

Así fue la lujosa boda de Paty Cantú y Christian Vázquez: tres vestidos de novia y pirotecnia en Puerto Vallarta

Paty Cantú nunca había revelado detalles precisos de la fecha o los preparativos de su boda; solo hasta después de la ceremonia se difundieron imágenes y testimonios sobre el evento. La cantante eligió para su primer atuendo un vestido de seda verde y que cambió de ropa dos veces más a lo largo de la noche, optando por diferentes estilos de vestidos blancos.

El beso viral: ‘Beba’ Montes e Itzel Lechuga

La presencia de “Beba” Montes, reconocida en la industria musical y hermana de la actriz Gala Montes, se hizo notoria cuando compartió en Instagram fotos junto a Itzel Lechuga. Una de esas imágenes mostraba a la pareja en un beso apasionado, acompañada por la declaración: “Te amo por siempre”.

Este gesto trascendió rápidamente, ya que la boda, desarrollada bajo un ambiente de privacidad, generó gran tráfico en redes sociales después de que los propios invitados empezaron a publicar contenido.

Tal fue el caso de Dalílah Polanco y Pablo Chagra, quienes resaltaron la atmósfera íntima y festiva. Algunos asistentes coincidieron que el evento destacó por su autenticidad, cercanía y detalles personalizados.

(Instagram/ @labebamontes)

La historia detrás del romance entre ‘Beba’ Montes e Itzel Lechuga

La relación entre Montes y Lechuga comenzó poco más de un año antes, durante la participación de Gala Montes en el reality “La casa de los famosos México”.

Cuando la artista quedó eliminada, “Beba” –quien fungió como su representante– conoció a Itzel Lechuga a raíz de una negociación para que Gala abriera un concierto de Paty Cantú. A partir de ese primer encuentro la atracción fue inmediata, como ambas reconocieron. Desde entonces, la pareja formalizó su relación y anunció su compromiso en agosto.

Un elemento distintivo en esta historia ha sido el apoyo de la hija de Montes, Alabama, quien mostró aceptación por la relación y alentó a su madre a expresar afecto público hacia Lechuga durante las salidas familiares.

Detalles del enlace: vestuario, menú y ambiente en la boda de Paty Cantú

La celebración en la Riviera de Nayarit incluyó detalles visuales y estéticos distintivos. El menú presentó platillos de cocina mexicana contemporánea y bebidas nacionales e internacionales. La decoración hacía énfasis en el entorno natural, integrando vegetación y luz cálida. Uno de los momentos más aplaudidos fue el primer baile de la pareja principal en una pista rodeada por pirotecnia dorada.

(X)

Durante la fiesta, el ambiente entre los asistentes permitió observar distintas interacciones, como la convivencia entre distintas generaciones y figuras del entretenimiento mexicano. Imágenes compartidas en plataformas digitales documentaron desde los cambios de atuendo de Paty Cantú hasta las muestras de afecto entre Montes y Lechuga.