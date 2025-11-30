Así fue la lujosa boda de Paty Cantú y Christian Vázquez: tres vestidos de novia y pirotecnia en Puerto Vallarta

La cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez celebraron una lujosa boda en la playa de Puerto Vallarta, en la Riviera de Nayarit, el pasado 29 de noviembre, un evento que ha generado gran expectativa en redes sociales y que reunió a figuras del espectáculo nacional.

Según información publicada por los mimos famosos asistentes a la boda de la popstar, la ceremonia destacó tanto por el escenario como por la originalidad de los atuendos de los novios.

Paty Cantú utilizó tres vestidos diferentes en su boda con Christian Vázquez

El enlace de Paty Cantú y Christian Vázquez se alejó de los convencionalismos al incorporar elementos personales desde el inicio. La cantante optó por un vestido de novia verde de seda, mientras que él lució un traje a juego, ambos con detalles monocromáticos.

Este primer atuendo resaltó entre los asistentes, que también portaron prendas en tonos claros, principalmente beige, lo que aportó contraste y protagonismo a los recién casados.

(X)

La ceremonia se realizó en la playa, con una selecta lista de invitados, mientras muchos fans y medios seguían la cobertura a través de fotos y videos publicados en plataformas como Instagram.

Paty Cantú llega al altar en Puerto Vallarta

Durante la recepción, Cantú realizó dos cambios de vestido, usando en total tres vestidos de novia: uno verde y dos en blanco. Una de las primeras imágenes que circuló, publicada por la actriz Dalílah Polanco, muestra a la intérprete de “Afortunadamente no eres tú” con un vestido blanco de escote corazón y falda de tul con olanes, acompañada por Andrea Camargo y Jorge de Paz. La alternancia de atuendos marcó diferentes etapas de la celebración y mantuvo la atención sobre la artista durante toda la velada.

Uno de los puntos culminantes fue el primer baile de los novios, que se realizó en medio de una pista rodeada de amigos, familiares y colegas. La presencia de pirotecnia dorada generó una atmósfera festiva y capturó la reacción entusiasta de los asistentes, quienes aplaudieron y gritaron durante este segmento. Según testimonios compartidos en redes, el espectáculo visual fue uno de los aspectos más comentados de la noche.

Menú tradicional y lista de invitados: qué dieron de cenar en la boda de Paty Cantú

La boda incluyó un menú inspirado en la comida mexicana contemporánea, con platillos como betabeles rostizados en puré, camote y quelites. Entre las bebidas, abundaron opciones nacionales como tequila, además de whisky, ginebra y cerveza. Invitados como Dalílah Polanco y Pablo Chagra compartieron imágenes del ambiente, donde se pudo apreciar la convivencia entre varias figuras del mundo artístico.

Menú tradicional y lista de invitados: qué dieron de cenar en la boda de Paty Cantú

Las fotografías y videos difundidos permiten observar la decoración con detalles naturalistas y una ambientación que aprovechó el entorno de la Riviera de Nayarit. Los organizadores privilegiaron una experiencia íntima y sofisticada, acorde con la personalidad de los novios.

Imágenes virales y eco en redes tras la boda de Paty Cantú

Desde la madrugada posterior a la celebración, las redes sociales se inundaron de contenido generado por los propios invitados. Entre las publicaciones más destacadas figuran selfies con los novios, videos del baile y tomas de la pirotecnia utilizada durante la fiesta. El hashtag de Paty Cantú se posicionó entre los temas tendencia a nivel local tras la divulgación de las primeras imágenes.

Varios asistentes calificaron el evento como una muestra de cercanía y autenticidad. “Celebrando el amor de las personas @patycantu @charritopadrote”, escribió Dalílah Polanco en su cuenta de Instagram. Las publicaciones permitieron al público conocer detalles como la decoración, el menú y algunos de los momentos íntimos de la pareja.