México

Deuda pública de México se ubica en 51.1% del PIB en 2025

Las principales agencias internacionales ratificaron la calificación crediticia del país, mientras el Fondo Monetario Internacional renovó la Línea de Crédito Flexible

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Pesos mexicanos
FOTO DE ARCHIVO: Pesos mexicanos y billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El nivel de deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, cifra que muestra una reducción frente al 52% observado al final de 2024, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta trayectoria permitió una optimización en el perfil de vencimientos y una mejora en los indicadores de sostenibilidad fiscal.

La deuda neta del gobierno federal permaneció concentrada, en su mayoría, en moneda nacional y a tasas fijas de largo plazo, lo que contribuyó a reducir la exposición ante movimientos en los mercados internacionales.

De acuerdo con la dependencia federal, “todas las colocaciones de deuda se realizaron en estricto apego al Programa Anual de Financiamiento y dentro de los techos autorizados por el Congreso”.

Imagen de archivo. Pesos mexicanos
Imagen de archivo. Pesos mexicanos y billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Edgard Garrido

La gestión de los pasivos permitió que el costo financiero fuera menor al anticipado. Aunque el costo aumentó 7.9% en términos reales debido a condiciones financieras internacionales todavía restrictivas, al cierre de octubre este rubro resultó 52 mil millones de pesos por debajo de lo previsto.

Parte de esta eficiencia provino de operaciones de refinanciamiento superiores a 300 mil millones de pesos, que incluyeron recompra y emisión de Cetes, Bonos M y Udibonos.

Estas acciones alargaron la vida promedio de los instrumentos de deuda y contribuyeron a mantener el indicador en los niveles señalados.

Cómo va la economía de México ante el contexto internacional

El contexto internacional también validó la estabilidad de la deuda soberana mexicana. En noviembre, el Fondo Monetario Internacional renovó por dos años la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México—equivalente a 24 mil millones de dólares—, decisión que reconoció la solidez de los fundamentos económicos del país.

Además, las agencias calificadoras KBRA y HR Ratings ratificaron la nota crediticia de la deuda soberana en “BBB” y “BBB+”, respectivamente, ambas con perspectiva estable. Esto permitió que México mantuviera el grado de inversión ante las ocho principales agencias internacionales.

El desempeño fiscal durante los diez primeros meses de 2025 brindó soporte adicional a las métricas de deuda. El déficit presupuestario resultó 206 mil millones de pesos inferior al programado, y el superávit primario alcanzó 240 mil millones de pesos, por encima de los objetivos anuales.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) sumaron 919 mil millones de pesos, siempre por debajo de los límites establecidos por el Congreso.

Por el lado de los ingresos, los recursos no petroleros experimentaron un avance real anual de 5.3%, con una recaudación tributaria robusta impulsada por mayores salarios reales, mejora en los controles aduaneros y combate al contrabando.

Los ingresos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) crecieron 5.5% real anual, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se elevó 5.2% y los impuestos a importaciones avanzaron 21.4%.

En total, los ingresos tributarios no petroleros superaron en 91 mil millones de pesos la cifra prevista en el programa.

Temas Relacionados

Deuda pública de MéxicoDeuda de MéxicoHaciendaSHCPEconomíamexico-noticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 1 de diciembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del ambiente en la CDMX y Edomex

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

Tras su reciente declaración de culpabilidad en un juzgado estadounidense por delitos de narcotráfico, queda la duda de cuál fue el papel de este Guzmán en la organización familiar

Este fue el papel clave

Dólar remonta y el peso cierra el día en números rojos este 1 de diciembre

El peso mexicano había comenzado el día con importantes ganancias, pero el dólar recuperó terreno al cierre de operaciones

Dólar remonta y el peso

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Qué serie ver esta noche

Valor de cierre del euro en México este 1 de diciembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel clave

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

Tras un mes del asesinato de Carlos Manzo, Fiscalía estatal revela avances de las investigaciones y arrestos en Michoacán

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, se declara culpable en tribunal de EEUU

Revelan identidad de empresario ligado al desfalco en Segalmex y red de huachicol vinculado al dueño de Miss Universo

Localizan a agentes federales secuestrados en Jalisco, SSPC detalla que están heridos

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Los Ángeles Azules por primera vez en la Plaza de Toros México: fecha y preventa para “Sigamos Bailando Juntos”

La Granja VIP en vivo hoy lunes 1 de diciembre: eliminación de Lis Vega provoca señalamientos de fraude

Qué canciones en español cantará Dua Lipa en México: esto dicen las apuestas finales en redes

BTS, TWICE y BLACKPINK regresan al top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

DEPORTES

Miguel Mejía Barón y Eduardo

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX

New York Giants vs New England Patriots: cuándo y dónde ver en México