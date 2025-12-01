Billy Idol celebró su cumpleaños en CDMX y Daniela Villarreal de The Warning le cantó “Las Mañanitas” con mariachi

La guitarrista mexicana subió al escenario con la leyenda británica del rock. (Cuartoscuro / @marioayanami @polvora)

Daniela Villarreal, vocalista de la banda The Warning, protagonizó uno de los momentos más ovacionados durante el concierto de Billy Idol en la Ciudad de México al subir al escenario e interpretar junto al cantante británico el clásico tema “Dancin With Myself”. El concierto se realizó este domingo 30 de noviembre ante cientos de asistentes en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La colaboración entre Villarreal e Idol marcó el inicio de una celebración inesperada en honor al cumpleaños 70 del músico británico. Tras concluir la canción, la cantante mexicana pidió la entrada de un grupo de mariachis, quienes subieron a escena y acompañaron a la cantante para entonar “Las Mañanitas” dedicadas a Billy Idol. El gesto provocó euforia en el público, que lo celebró con una ovación y se sumó coreando la canción para seguir celebrando a la leyenda del rock. Al mismo tiempo varios fans agitaban globos rojos en el aire.

“Billy, sé que es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Tenemos una sorpresa para ti esta noche... ¡Pásenle chicos! Feliz cumpleaños Billy, de parte de todos aquí en México. Que tus 70 sea el mejor año hasta ahora", lo felicitó Daniela muy emocionada, mientras Idol movía los brazos en señal de agradecimiento.

Daniela Villarreal de The Warning le cantó “Las Mañanitas” a Billy Idol. (Tiktok: twlover_3)

“Las Mañanitas” fueron interpretadas en español y también el mariachi aprovechó para cantar “Happy Birthday” en inglés. Al final, Billy levantó los brazos y gritó, “¡Muchas gracias! ¡Fantástico, magnífico!“.

El estadio estalló en aplausos durante la serenata organizada para el músico, quien cumple siete décadas de vida. La reacción de Idol, visiblemente emocionado en el escenario, reforzó el ambiente de festejo que caracterizó la noche.

Pese a que Billy Idol no podía permanecer de pie debido a una lesión, ofreció un show inolvidable como parte de su gira It’s a Nice Day To… Tour Again! Este concierto marcó el esperado regreso del cantante británico a la capital mexicana, luego de su última visita en 2024. La presentación sirvió para repasar las distintas etapas de una carrera que abarca casi cinco décadas, combinando clásicos con temas de su más reciente producción, Dream Into It, lanzado el pasado mes de abril.

“Es un gusto estar en la Ciudad de México. Esta noche vamos a rockear”, declaró horas antes de su show.

Cabe recordar que además de su legado musical, Idol ha incursionado en el cine y recientemente protagonizó el documental “Billy Idol Should Be Dead”, dirigido por Jonas Åkerlund y estrenado en el Festival de Cine de Tribeca. La película recopila entrevistas con familiares y colaboradores y explora el surgimiento de Idol como figura del punk, su éxito global en la era de MTV y los desafíos que ha enfrentado para mantener su vigencia en el rock ‘n’ roll.

(X @BillyIdol)

Setlist de Billy Idol en la CDMX

Still Dancing

Cradle Of Love

Flesh For Fantasy

77

Eyes Without a Face

To Be a Lover

Mony, Mony

Gimme Shelter

Too Much Fun

Gimme The Wught

Ready Steady Go

Blue Highway

Rebel Yell

Dancing With Myself

Hot In The City

People I Love

White Wedding