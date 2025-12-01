México

Balacera en La Conquista, Culiacán, deja un inmueble vandalizado

Tras los reportes sobre detonaciones los agentes de seguridad iniciaron con la búsqueda de los responsables

El inmueble quedó con daños
El inmueble quedó con daños (Facebook/Viva la Noticia Sinaloa)

Las autoridades de Sinaloa informaron sobre detonaciones de arma de fuego en Culiacán, Sinaloa. El primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado fue compartido poco antes de las 8:00 de la noche del 30 de noviembre.

Fue en inmediaciones del sector La Conquista que fueron desplegados elementos del Grupo Interinstitucional por la violencia en la zona norponiente de la capital del estado.

"Se invita a la ciudadanía a evitar la zona y a atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad“, es parte del reporte de la SSP Sinaloa a través de sus redes sociales.

Encuentran casa vandalizada y aseguran el área

(X/Viva la Noticia Sinaloa)
(X/Viva la Noticia Sinaloa)

Posteriormente, alrededor de la 8:30 de la noche las autoridades detallaron que tras el despliegue los elementos de seguridad ubicaron una casa que fue atacada y que iniciaron la búsqueda de las personas responsables. De igual manera agregaron que la el área fue asegurada.

“Las autoridades del Grupo Interinstitucional localizaron una casa vandalizada, por lo que se continúa con la búsqueda de los responsables”, se puede leer en la cuenta de X de la SSP Sinaloa.

Por su parte, reportes de medios locales indican que los hechos sucedieron en el fraccionamiento Villas del Prado y que habrían sido vecinos de la zona los que dieron aviso a las autoridades. Hasta el momento no han sido reportadas personas heridas, únicamente daños materiales.

Violencia en Sinaloa

Cabe recordar que apenas el pasado 25 de noviembre fue informado el arresto de un hombre que manejaba un vehículo y llevaba una ametralladora Minimi y una cinta con 100 cartuchos en el fraccionamiento La Conquista.

Hombre detenido con una ametralladora
Hombre detenido con una ametralladora en Sinaloa (SSP Sinaloa)

“El conductor, al darse cuenta de la presencia de la autoridad, realizó una maniobra evasiva para huir y terminó impactándose contra otro vehículo”, destaca el informe de los hechos.

Tan solo un día después, el 26 de noviembre, agentes de seguridad detuvieron a cinco personas que se resguardaron en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Valla Alto. En dicha ocasión los uniformados aseguraron también un vehículo y una casa de seguridad.

Reportes del medio Los Noticieristas indicaron que las llamadas a los números de emergencia indicaban la presencia de alrededor de 10 sujetos armados en los techos de las viviendas en el sitio. Es por lo anterior que elementos de los tres niveles de gobierno resguardaron la zona y comenzaron con la búsqueda de presuntos delincuentes que lograron escapar.

