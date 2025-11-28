México

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

La detonación dejó cuatro vehículos afectados

Por este hecho no se reportaron personas lesioandas. Foto: Policía Mazatlán

Un artefacto explosivo casero estalló en las instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana del municipio de Mazatlán, Sinaloa, el cual alberga a corporaciones policiacas y de protección civil.

El hecho se registró en el área del estacionamiento cuando el personal realizaba labores de rutina en el complejo.

Reportes de medios locales refieren que un grupo de sujetos arrojaron el explosivo que detonó momentos después, lo que provocó que se activara de inmediato el protocolo de emergencia.

Ante el fuerte estruendo, que se habría escuchado varias cuadras alrededor del lugar, las autoridades se desplegaron de inmediato para verificar la situación.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de elementos de la Vicefiscalía, se sumaron a las labores de atención y peritaje en la zona.

Vehículos afectados: el saldo del estallido

Al respecto, la Policía de Mazatlán informó que luego de realizar las primeras indagatorias en la zona, se determinó que cuatro vehículos oficiales presentaron daños materiales y ninguna persona resultó lesionada derivado del estallido.

El sitio quedó delimitado por las fuerzas de seguridad para preservar las evidencias.

Se espera que los estudios periciales determinen el tipo de artefacto que fue lanzado a las instalaciones del centro. En tanto, la Policía Municipal hizo un llamado a la ciudadanía que transita por la zona a extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

Foto: Policía Mazatlán

Cabe señalar que el Centro de Seguridad Ciudadana contempló desde la inauguración de la primera etapa de su construcción -en diciembre de 2026- un edificio para la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán; separos; Policía Ministerial; Tránsito Municipal y de áreas deportivas y sociales.

Detona explosivo en expendio de cerveza

Un hecho similar ocurrió el pasado 18 de noviembre cuando detonó un artefacto explosivo en un expendio de cerveza ubicado en el fraccionamiento La Foresta del municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Reportes de medios locales refirieron que el estallido ocurrió alrededor de las 18:45 horas, en un inmueble ubicado en la avenida Manuel J. Clouthier.

El estallido dejó como saldo una mujer herida, quien recibió atención en el sitio, además de que se registraron daños en la fachada del establecimiento.

Explotó artefacto en expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa. (X/@thepuni26470896)

Aunque no detallaron la causa de la explosión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó que se pudo haber tratado de un artefacto de fabricación casera.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia en el que se mantiene el estado desde el 9 de septiembre de 2024, luego de que fue detenido el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, y que provocó la fractura definitiva de la organización criminal.

Las facciones de Los Chapitos y Los Mayos -que integraban al cártel- comenzaron una disputa interna que ha provocado casi 2 mil asesinatos en poco más de un año.

