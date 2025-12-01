México

A qué hora ver la Luna Fría que no se repetirá hasta dentro de 18 años desde México

El fenómeno astronómico es una coincidencia por la que hay que esperar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna Fría, o Cold Moon, es el nombre que recibe la luna llena de diciembre. En 2025, este fenómeno ocurre el 13 de diciembre y se le considera especial porque será la última luna llena del año y, en algunos casos, presenta condiciones de visibilidad únicas.

Para observar la Luna Fría desde México, se recomienda mirar al cielo poco después del atardecer, cuando la luna aparece en el horizonte.

En la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2025 la luna llena saldrá aproximadamente a las 17:55 horas (hora local). El mejor momento para observarla será durante las primeras horas tras su salida, cuando se ve más grande y brillante cerca del horizonte.

¿Por qué es especial la luna fría?

Este tipo de coincidencia —una luna llena en diciembre tan tardía— no se repetirá hasta dentro de 18 años, dato que ha destacado la prensa y comunidades astronómicas.

Para una experiencia óptima, se sugiere buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada al horizonte hacia el este.

Cómo ver la Luna Fría desde México

1. Consulta la hora de salida de la Luna

Verifica el horario específico de salida de la luna para tu ciudad. En Ciudad de México, la luna llena saldrá alrededor de las 17:55 el 13 de diciembre de 2025.

2. Busca un lugar con poca contaminación lumínica

Los alrededores de la ciudad, áreas rurales o zonas alejadas de las luces urbanas permiten una mejor observación. Los parques, terrazas elevadas y azoteas despejadas son buenas opciones.

3. Elige un horizonte despejado

Selecciona un sitio con vista libre hacia el este, ya que la Luna aparecerá por ese lado al anochecer.

4. Lleva ropa abrigadora

Diciembre suele presentar temperaturas bajas. Es recomendable usar ropa adecuada y llevar cobijas si planeas estar varias horas afuera.

5. Utiliza equipo sencillo

No necesitas telescopio para disfrutar la Luna Fría. Sin embargo, unos binoculares pueden mejorar la experiencia y permitirte ver detalles en la superficie lunar.

6. Considera condiciones meteorológicas

Consulta el pronóstico del clima para asegurarte de que el cielo estará despejado la noche del evento.

7. Planea llegar con anticipación

Asegúrate de llegar al lugar seleccionado antes de la salida de la Luna para encontrar el mejor ángulo y disfrutar el espectáculo desde el principio.

8. Captura el momento

Si quieres fotografías, usa trípode y configura tu cámara para exposiciones largas, lo que ayuda a capturar mejor la claridad y detalles de la Luna.

