México

Este es el artista mexicano que todos quieren escuchar en voz de Dua Lipa durante sus conciertos en la CDMX

La cantante de “Rules” dará tres shows en el Estadio GNP Seguros

Guardar
Durante su gira actual, Dua
Durante su gira actual, Dua Lipa está cantando temas de los países a los que visita. Foto: Glamour

La llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México para el cierre de su gira mundial ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. El Estadio GNP Seguros será el escenario de tres conciertos programados para los días 1, 2 y 5 de diciembre, todos con inicio a las 21:00 horas, según datos de Ticketmaster. La elección de la capital mexicana como punto final del Radical Optimism Tour resalta la importancia de este destino en el recorrido internacional de la artista británica.

El público que asista a estos espectáculos podrá disfrutar de un repertorio que abarcará los temas más emblemáticos de la carrera de Dua Lipa. Aunque aún no se ha confirmado el setlist definitivo, existe la posibilidad de que la cantante incluya algunos covers en su presentación. La organización de los conciertos contempla un horario unificado para las tres fechas, lo que facilita la logística y el acceso de los asistentes al recinto.

Durante esta gira, Dua Lipa ha complacido a sus fans interpretando famosas canciones de intérpretes que pertenecen al país que visita. En México hay muchas opciones, pero el que más quieren es a Juan Gabriel.

Juan Gabriel, las canciones que podría cantar Dua Lipa

Juan Gabriel podría ser homenajeado
Juan Gabriel podría ser homenajeado por Dua Lipa (Archivo)

Dua Lipa podría sorprender en sus conciertos en México al interpretar canciones emblemáticas de Juan Gabriel, adaptando clásicos que han marcado la música latina y que conectan con el público local. Entre las posibles opciones destaca “Querida”, uno de los temas más reconocidos del cantautor, cuya melodía permite matices pop y soul que se ajustarían al estilo de la artista británica.

Otra selección viable es “Hasta que te conocí”, canción que refleja una narrativa emotiva y cuya estructura se presta para una versión moderna y energética. “Noa Noa” podría ser reinterpretada con ritmos electrónicos, generando un ambiente festivo y atractivo para las nuevas generaciones.

Amor eterno”, composición dedicada a la madre del artista, posee una carga emocional que podría ser transformada en una balada poderosa, aprovechando la voz y presencia escénica de Dua Lipa.

El clima durante los conciertos de Dua Lipa

Dua Lipa deslumbra en el
Dua Lipa deslumbra en el Estadio San Marcos.

En cuanto a las condiciones meteorológicas previstas para los días de los conciertos, Meteored anticipa que el 1 de diciembre, a las 21:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, la temperatura será de 16 grados y no se espera lluvia. Para el 2 de diciembre, la temperatura aumentará ligeramente a 17 grados, con intervalos de nubes y claros, y tampoco habrá precipitaciones. El viernes 5 de diciembre, se pronostican nubes y claros, ausencia de lluvia y una temperatura de 18 grados.

La culminación del Radical Optimism Tour en la Ciudad de México representa un acontecimiento relevante tanto para la artista como para sus seguidores locales, quienes tendrán la oportunidad de presenciar el desenlace de una gira que ha recorrido numerosos países y que encuentra en el Estadio GNP Seguros su cierre definitivo.

Temas Relacionados

Dua LipaEstadio GNP SegurosJuan Gabrielmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuáles son los minerales que debes consumir para mejorar la digestión y la salud de tu estómago

Cuida tu cuerpo y tu capacidad digestiva

Cuáles son los minerales que

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Diversos operativos también dejaron como saldo la detención de un hombre y el decomiso de armas, municiones y drogas

Marina asegura inmueble con más

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Nuevos nombres y artistas consolidados generan especulación sobre el impacto nacional en las listas principales de la plataforma

Estos podrían ser los artistas

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu viaje? Revisa

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.0 en Puerto Vallarta, Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura inmueble con más

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Estos podrían ser los artistas

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Conoce los podcast más exitosos de Spotify México este fin de semana

Zootopia y Toy Story compiten por ser la película más vista de Disney+ México este fin de semana

Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a Dua Lipa: este será el clima en CDMX los días de concierto

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México