Este es el artista mexicano que todos quieren escuchar en voz de Dua Lipa durante sus conciertos en la CDMX

Durante su gira actual, Dua Lipa está cantando temas de los países a los que visita. Foto: Glamour

La llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México para el cierre de su gira mundial ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. El Estadio GNP Seguros será el escenario de tres conciertos programados para los días 1, 2 y 5 de diciembre, todos con inicio a las 21:00 horas, según datos de Ticketmaster. La elección de la capital mexicana como punto final del Radical Optimism Tour resalta la importancia de este destino en el recorrido internacional de la artista británica.

El público que asista a estos espectáculos podrá disfrutar de un repertorio que abarcará los temas más emblemáticos de la carrera de Dua Lipa. Aunque aún no se ha confirmado el setlist definitivo, existe la posibilidad de que la cantante incluya algunos covers en su presentación. La organización de los conciertos contempla un horario unificado para las tres fechas, lo que facilita la logística y el acceso de los asistentes al recinto.

Durante esta gira, Dua Lipa ha complacido a sus fans interpretando famosas canciones de intérpretes que pertenecen al país que visita. En México hay muchas opciones, pero el que más quieren es a Juan Gabriel.

Juan Gabriel, las canciones que podría cantar Dua Lipa

Juan Gabriel podría ser homenajeado por Dua Lipa (Archivo)

Dua Lipa podría sorprender en sus conciertos en México al interpretar canciones emblemáticas de Juan Gabriel, adaptando clásicos que han marcado la música latina y que conectan con el público local. Entre las posibles opciones destaca “Querida”, uno de los temas más reconocidos del cantautor, cuya melodía permite matices pop y soul que se ajustarían al estilo de la artista británica.

Otra selección viable es “Hasta que te conocí”, canción que refleja una narrativa emotiva y cuya estructura se presta para una versión moderna y energética. “Noa Noa” podría ser reinterpretada con ritmos electrónicos, generando un ambiente festivo y atractivo para las nuevas generaciones.

“Amor eterno”, composición dedicada a la madre del artista, posee una carga emocional que podría ser transformada en una balada poderosa, aprovechando la voz y presencia escénica de Dua Lipa.

El clima durante los conciertos de Dua Lipa

Dua Lipa deslumbra en el Estadio San Marcos.

En cuanto a las condiciones meteorológicas previstas para los días de los conciertos, Meteored anticipa que el 1 de diciembre, a las 21:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, la temperatura será de 16 grados y no se espera lluvia. Para el 2 de diciembre, la temperatura aumentará ligeramente a 17 grados, con intervalos de nubes y claros, y tampoco habrá precipitaciones. El viernes 5 de diciembre, se pronostican nubes y claros, ausencia de lluvia y una temperatura de 18 grados.

La culminación del Radical Optimism Tour en la Ciudad de México representa un acontecimiento relevante tanto para la artista como para sus seguidores locales, quienes tendrán la oportunidad de presenciar el desenlace de una gira que ha recorrido numerosos países y que encuentra en el Estadio GNP Seguros su cierre definitivo.