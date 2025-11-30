Drogas, armas y equipo tecnológico satelital: estos fueron los decomisos del Penal de Aguaruto el mes de noviembre

La SSP de Sinaloa detalló que hubo al menos 25 intervenciones en el Penal de Aguaruto. Foto: Infobae México

Durante el mes de noviembre, el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, fue objeto de al menos 25 intervenciones realizados por fuerzas estatales y federales, enfocados en la localización y aseguramiento de agentes ilícitos y objetos prohibidos que, según las autoridades, marcan un cambio en las estrategias delincuenciales tras los cateos continuos.

El despliegue incluyó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Policía Estatal Preventiva, Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Incautación de sustancias ilícitas: cocaína y marihuana en presentaciones diversas

Las revisiones permitieron el retiro sistemático y diario de drogas en distintas dosis y presentaciones, con el siguiente detalle acumulado durante noviembre:

5 bolsas, 3 bolsitas y 161 dosis de cocaína

3 bolsitas y 227 dosis de marihuana

2 pipas hechizas para consumo de droga

De acuerdo con las autoridades, cada una de las dosis de droga aseguradas ya estaba procesadas y listas para el consumo interno o para traficarlas en pequeñas cantidades, revelando la operación de redes de distribución dentro del penal.

Decomiso de tecnología y dispositivos de comunicación: autoridades reportaron antenas con capacidades satelitales

Una parte crítica de los resultados, fue el retiro progresivo y metódico de aparatos electrónicos, accesorios y sistemas destinadas a burlar las restricciones de comunicación desde la prisión.

Las autoridades registraron que incautaron:

144 teléfonos celulares

170 cargadores para celular

18 módems de internet

9 dispositivos de banda ancha para conectividad

17 memoras USB

3 cámaras de video vigilancia

4 bocinas Bluetooth

2 antenas, incluyendo una Starlink

14 chips SIM telefónicos nuevos

8 radios portátiles

8 cargadores de radio

2 smartwach

3 máquinas para tatuajes caseras

2 básculas grameras

El volumen y la diversidad tecnológica confiscada muestran la sofisticación de los intentos internos por mantener comunicación con el exterior, principalmente con integrantes del Cártel de Sinaloa, entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

Armas blancas, cartuchos y dinero en efectivo: la violencia contenida y la economía informal en prisión

A pesar del avance significativo al no localizar armas de fuego, la incautación de cartuchos y armas artesanales pone de relieve el riesgo permanente en la seguridad carcelaria.

En cuanto armas blancas, cartuchos, objetos contundentes y dinero en efectivo, las autoridades reportaron:

119 cartuchos, 50 de calibre 9 milímetros y 69 de calibre .40 milímetros

313 armas blancas incautadas (objetos punzocortantes)

Más de 100 objetos contundentes y herramientas peligrosas, entre ellos: cuchillos, desarmadores, pistola de clavos, pistola de aire caliente, taladro, lijadoras, esmeril y ánfora licorera

30 mil 301 pesos en efectivo

Panorama y resultados: vigilancia permanente y desafíos institucionales

El éxito de los cateos de noviembre radicó en su sistematicidad y el abordaje colaborativo interinstitucional. Las fuerzas de seguridad confirmaron que ninguna revisión arrojó incidentes graves, muertes ni lesionados, adjudicando este resultado a la planeación, el blindaje perimetral y el respeto a protocolos.

Adicionalmente, las autoridades afirmaron que la evolución de los decomisos (en cantidad y calidad) representa un avance notable frente a la sofisticación de redes internas y el cambio de estrategias de los internos tras la presión constante de los cateos.

La denuncia ciudadana, activada a través del 911 y el 089, se mantiene como elemento clave para complementar la acción oficial y cerrar grietas en el control penitenciario. La diversa y abundante cantidad de objetos retirados durante noviembre revela la magnitud de los retos aún pendientes y la necesidad de sostener las labores preventivas y reactivas en el sistema penitenciario sinaloense.