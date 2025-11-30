México

Drogas, armas y equipo tecnológico satelital: estos fueron los decomisos del Penal de Aguaruto el mes de noviembre

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el Penal de Aguaruto, en Culiacán, fue intervenido en al menos 25 ocasiones este mes

La SSP de Sinaloa detalló
La SSP de Sinaloa detalló que hubo al menos 25 intervenciones en el Penal de Aguaruto. Foto: Infobae México

Durante el mes de noviembre, el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, fue objeto de al menos 25 intervenciones realizados por fuerzas estatales y federales, enfocados en la localización y aseguramiento de agentes ilícitos y objetos prohibidos que, según las autoridades, marcan un cambio en las estrategias delincuenciales tras los cateos continuos.

El despliegue incluyó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Policía Estatal Preventiva, Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Incautación de sustancias ilícitas: cocaína y marihuana en presentaciones diversas

Las revisiones permitieron el retiro sistemático y diario de drogas en distintas dosis y presentaciones, con el siguiente detalle acumulado durante noviembre:

  • 5 bolsas, 3 bolsitas y 161 dosis de cocaína
  • 3 bolsitas y 227 dosis de marihuana
  • 2 pipas hechizas para consumo de droga
Parte de la droga asegurada
Parte de la droga asegurada por las autoridades dentro del penal. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

De acuerdo con las autoridades, cada una de las dosis de droga aseguradas ya estaba procesadas y listas para el consumo interno o para traficarlas en pequeñas cantidades, revelando la operación de redes de distribución dentro del penal.

Decomiso de tecnología y dispositivos de comunicación: autoridades reportaron antenas con capacidades satelitales

Una parte crítica de los resultados, fue el retiro progresivo y metódico de aparatos electrónicos, accesorios y sistemas destinadas a burlar las restricciones de comunicación desde la prisión.

Las autoridades reportaron el aseguramiento
Las autoridades reportaron el aseguramiento de una antena Starlink. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Las autoridades registraron que incautaron:

  • 144 teléfonos celulares
  • 170 cargadores para celular
  • 18 módems de internet
  • 9 dispositivos de banda ancha para conectividad
  • 17 memoras USB
  • 3 cámaras de video vigilancia
  • 4 bocinas Bluetooth
  • 2 antenas, incluyendo una Starlink
  • 14 chips SIM telefónicos nuevos
  • 8 radios portátiles
  • 8 cargadores de radio
  • 2 smartwach
  • 3 máquinas para tatuajes caseras
  • 2 básculas grameras

El volumen y la diversidad tecnológica confiscada muestran la sofisticación de los intentos internos por mantener comunicación con el exterior, principalmente con integrantes del Cártel de Sinaloa, entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

Armas blancas, cartuchos y dinero en efectivo: la violencia contenida y la economía informal en prisión

A pesar del avance significativo al no localizar armas de fuego, la incautación de cartuchos y armas artesanales pone de relieve el riesgo permanente en la seguridad carcelaria.

Objetos prohibidos decomisados al interior
Objetos prohibidos decomisados al interior del penal de Aguaruto. Crédito: X - @sspsinaloa1

En cuanto armas blancas, cartuchos, objetos contundentes y dinero en efectivo, las autoridades reportaron:

  • 119 cartuchos, 50 de calibre 9 milímetros y 69 de calibre .40 milímetros
  • 313 armas blancas incautadas (objetos punzocortantes)
  • Más de 100 objetos contundentes y herramientas peligrosas, entre ellos: cuchillos, desarmadores, pistola de clavos, pistola de aire caliente, taladro, lijadoras, esmeril y ánfora licorera
  • 30 mil 301 pesos en efectivo

Panorama y resultados: vigilancia permanente y desafíos institucionales

El éxito de los cateos de noviembre radicó en su sistematicidad y el abordaje colaborativo interinstitucional. Las fuerzas de seguridad confirmaron que ninguna revisión arrojó incidentes graves, muertes ni lesionados, adjudicando este resultado a la planeación, el blindaje perimetral y el respeto a protocolos.

El Penal de Aguaruto continúa
El Penal de Aguaruto continúa en revisiones continuas. (SSP Sinaloa)

Adicionalmente, las autoridades afirmaron que la evolución de los decomisos (en cantidad y calidad) representa un avance notable frente a la sofisticación de redes internas y el cambio de estrategias de los internos tras la presión constante de los cateos.

La denuncia ciudadana, activada a través del 911 y el 089, se mantiene como elemento clave para complementar la acción oficial y cerrar grietas en el control penitenciario. La diversa y abundante cantidad de objetos retirados durante noviembre revela la magnitud de los retos aún pendientes y la necesidad de sostener las labores preventivas y reactivas en el sistema penitenciario sinaloense.

