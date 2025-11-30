México

¿Cuáles son los síntomas tempranos de una deficiencia de vitamina B12?

Esta vitamina participa en múltiples funciones en el organismo

La vitamina B12, también llamada cobalamina, es un nutriente esencial para el funcionamiento adecuado del cerebro, el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos en la sangre.

Esta vitamina participa en el metabolismo de cada célula del cuerpo, ayudando en la síntesis de ADN y en la producción de energía por lo que su deficiencia puede provocar diversos problemas de salud.

Sin embargo, por desgracia, su deficiencia puede ser difícil de detectar ya que puede confundirse con muchos otros padecimientos.

Una manera sencilla de poder saber si tenemos una probable deficiencia es cuando tenemos no sólo uno sino varios de los síntomas que aquí te contamos.

Si detectas varios de ellos en conjunto recuerda consultar con tu especialista de confianza para descartar una posible deficiencia de vitamina B12.

Estos son los síntomas tempranos de una deficiencia de vitamina B12

- Cansancio persistente: La fatiga y la sensación de debilidad aparecen con frecuencia, incluso tras haber descansado, ya que la vitamina B12 es fundamental para la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno.

- Palidez de la piel: La disminución de los niveles de glóbulos rojos puede traducirse en un aspecto pálido o amarillento.

- Dificultad para respirar tras esfuerzos leves: En las primeras etapas, la deficiencia puede causar disnea al realizar actividades cotidianas poco exigentes.

- Hormigueo o entumecimiento en manos y pies: El daño en los nervios periféricos suele manifestarse inicialmente con sensaciones anómalas en las extremidades, sobre todo en los dedos.

- Problemas de memoria y concentración: El déficit de vitamina B12 puede impactar en las funciones cognitivas, dificultando el pensamiento, la concentración y la retención de información.

- Cambios de humor, irritabilidad o depresión: Los trastornos emocionales suelen ser una señal temprana, debido a la alteración en la síntesis de neurotransmisores.

- Pérdida de apetito: Puede presentarse una disminución del interés por la comida y, en consecuencia, pérdida de peso no intencionada.

- Molestias digestivas: El déficit puede generar síntomas como diarrea, estreñimiento o náuseas.

- Lengua enrojecida, inflamada o dolorida: La glositis y la aparición de úlceras bucales pueden indicar una deficiencia inicial.

- Palpitaciones: El corazón suele trabajar más intensamente por la reducción en el transporte de oxígeno.

Cuáles son las mejores fuentes naturales de vitamina B12

Las mejores fuentes naturales de vitamina B12 se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Entre ellas destacan:

- Hígado de res y otras vísceras: Contienen elevados niveles de vitamina B12.

- Mariscos: Almejas, mejillones, ostras y cangrejo son especialmente ricos en esta vitamina.

- Pescados: Sardinas, atún, salmón, trucha y caballa ofrecen concentraciones significativas.

- Carnes rojas: Carne de res, cerdo y cordero aportan cantidades relevantes.

- Aves: Pollo y pavo contienen cantidades moderadas de B12.

- Huevos: La yema es la parte con mayor concentración de esta vitamina.

- Lácteos: Leche, queso y yogur proporcionan vitamina B12 en menor proporción, pero contribuyen de forma importante en dietas variadas.

En personas con dietas veganas o vegetarianas estrictas se recomienda consumir alimentos fortificados con vitamina B12 o suplementos, ya que las fuentes vegetales naturales no aportan cantidades suficientes.

