Zootopia 2 llegó a México: cuántas escenas post créditos tiene, de qué tratan y por qué podrían cambiarlo todo

Después de casi una década, Judy Hopps y Nick Wilde regresan en Zootopia 2, una secuela que no sólo entrega acción y emoción, sino que sorprende a los fans con importantes escenas postcréditos.

Si eres de los que siempre corre al baño en cuanto inicia la música de cierre, esta vez querrás mantenerte en la butaca hasta el último segundo.

Aquí te detallamos cuántas escenas hay, de qué tratan y lo que podrían significar para el futuro de la franquicia.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene Zootopia 2?

Confirmado: Zootopia 2 cuenta con dos escenas postcréditos.

Una secuencia divertida y musical a mitad de los títulos y una segunda escena al final de la cinta que deja abierta la puerta para más historias.

¿De qué se trata la primera escena post créditos de Zootopia 2?

Como era de esperarse, la primera escena llega a mitad de los créditos y está cargada de energía, baile y celebración.

Tras resolver el caso principal de la película, Judy y Nick son centro de atención en una fiesta organizada como agradecimiento. La estrella del momento es Gazelle (Shakira), quien interpreta su nueva canción “Zoo”.

La secuencia muestra a todos los amigos de Zootopia celebrando, tomando selfies y bailando juntos. Es un espectáculo visual que permite ver de nuevo a la comunidad animal unida, recordando los mejores momentos musicales de la primera cinta y haciendo gala de una animación de última tecnología.

¿De qué se trata la segunda escena post créditos de Zootopia 2?

Esta imagen publicada por Disney muestra a Nick Wilde, con la voz de Jason Bateman, a la izquierda, y Judy Hopps, con la voz de Ginnifer Goodwin, en una escena de "Zootopia 2".

Cuando crees que ya todo terminó, la pantalla vuelve a la vida con una escena que tiene más de un guiño para los fans. Ahora, el foco está en Judy Hopps, que en su apartamento se prepara para iniciar su día como policía estrella de Zootopia.

Emotiva, escucha la grabación reparada de Nick Wilde diciendo “Te quiero”, repasando los momentos compartidos. Los vecinos interrumpen, quejándose por su energía matutina, pero también preguntándole qué sigue en su carrera. Judy asegura que está tras la pista de una “coneja malvada”, lo que adelanta un nuevo caso desafiante.

Pero el misterio aumenta cuando, apenas unos segundos después de que Judy sale de su hogar, una pluma marrón cae en su ventana, sugiriendo la presencia de una nueva amenaza: un ave que podría convertirse en el antagonista de la próxima historia, abriendo la puerta para una posible trilogía.

Aunque Disney aún no confirma oficialmente una tercera entrega, esta escena deja el campo listo para más aventuras.

¿Habrá Zootopia 3?

El uso de escenas postcréditos en Zootopia 2 no sólo sirve para cerrar el círculo argumental con alegría y nostalgia, sino también para dejar pistas y alimentar la especulación sobre el futuro de Nick, Judy y sus amigos.

Desde la música pop que une multitudes hasta el detalle de la pluma, cada elemento apunta a que Disney busca mantener viva la emoción y la expectativa mucho después de los créditos.

Zootopia 2 se encuentra ya en las salas de cine mexicanas.