Turista se enfrenta a salvavidas en Cancún: acusa discriminación por pedirle retirar bandera de México

La discusión cambió de rumbo cuando el salvavidas aclaró que el problema no era la bandera, sino el uso de un poste de señalización.

La tensión por el acceso a las playas mexicanas volvió a encenderse después de que un video viral en TikTok mostrara a un turista nacional discutiendo con un salvavidas en una playa de Cancún, asegurando que estaba siendo expulsado por colocar una bandera de México en el lugar. El clip no tardó en acumular miles de reproducciones y desató un debate sobre apropiación, discriminación y malinterpretaciones en zonas turísticas.

En la grabación, el visitante asegura que el guardavidas pidió apoyo de la policía turística únicamente porque él decidió colocar la bandera nacional. “Nos van a correr de Cancún por una bandera de México cuando es territorio mexicano. Quiero que me diga dónde dice que no puedo poner la bandera”, reclamó mientras grababa el momento.

El turista insistió varias veces en que estaba siendo víctima de malinchismo por parte de sus propios compatriotas. En otra parte del clip afirma: “Esto no es Alemania. Es territorio mexicano. ¿O eres suizo?”. Mientras tanto, la tensión con el salvavidas aumentaba.

Más adelante, el joven continúa con su reclamo:“Yo estoy en México. Aquí está el señor para que lo vean y no vengan a esta playa. No está ofendiendo a nadie. Es México. Pero respetar que yo estoy en mi país… A mí me está agrediendo. Lo voy a subir a redes sociales y a mi hotel”.

El video generó apoyo inicial, pero el contexto completo provocó que internautas señalaran al denunciante.

El video inicialmente generó respaldo hacia el denunciante, con usuarios señalando que en varias playas del país se han registrado casos donde turistas extranjeros ocupan espacios públicos sin permitir el acceso libre a los mexicanos. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el presunto salvavidas decidió responder públicamente.

En su aclaración, el guardavidas explicó que nunca intentó retirar al joven por la bandera, sino porque el turista la fijó en una de las astas oficiales, utilizadas para colocar los banderines de seguridad que indican las condiciones del mar. “Estamos en Hyatt Ziva. Aquí está grabado que él llegó a agredirme. Yo no pedí nada por la bandera. La puso en el poste de señalización”, dijo.

Con esta versión, muchos usuarios que antes apoyaban al turista comenzaron a cambiar de postura, argumentando que usar una asta de seguridad como soporte para cualquier objeto, incluso la bandera nacional, puede poner en riesgo a otros bañistas.

El turista aseguró que elementos de seguridad le pidieron que abandonara el sitio y los acusó de discriminación. Crédito: TikTok / @gabobeat121k

El video reavivó las críticas hacia quienes utilizan las redes para denunciar sin contexto completo, así como el debate sobre la convivencia en playas saturadas por turismo internacional.