México

Turista se enfrenta a salvavidas en Cancún: acusa discriminación por pedirle retirar bandera de México

El joven acusó malinchismo, pero la versión del guardia reveló que la bandera fue colocada en un asta de seguridad

Guardar
La discusión cambió de rumbo
La discusión cambió de rumbo cuando el salvavidas aclaró que el problema no era la bandera, sino el uso de un poste de señalización.

La tensión por el acceso a las playas mexicanas volvió a encenderse después de que un video viral en TikTok mostrara a un turista nacional discutiendo con un salvavidas en una playa de Cancún, asegurando que estaba siendo expulsado por colocar una bandera de México en el lugar. El clip no tardó en acumular miles de reproducciones y desató un debate sobre apropiación, discriminación y malinterpretaciones en zonas turísticas.

En la grabación, el visitante asegura que el guardavidas pidió apoyo de la policía turística únicamente porque él decidió colocar la bandera nacional. “Nos van a correr de Cancún por una bandera de México cuando es territorio mexicano. Quiero que me diga dónde dice que no puedo poner la bandera”, reclamó mientras grababa el momento.

El turista insistió varias veces en que estaba siendo víctima de malinchismo por parte de sus propios compatriotas. En otra parte del clip afirma: “Esto no es Alemania. Es territorio mexicano. ¿O eres suizo?”. Mientras tanto, la tensión con el salvavidas aumentaba.

Más adelante, el joven continúa con su reclamo:“Yo estoy en México. Aquí está el señor para que lo vean y no vengan a esta playa. No está ofendiendo a nadie. Es México. Pero respetar que yo estoy en mi país… A mí me está agrediendo. Lo voy a subir a redes sociales y a mi hotel”.

El video generó apoyo inicial,
El video generó apoyo inicial, pero el contexto completo provocó que internautas señalaran al denunciante.

El video inicialmente generó respaldo hacia el denunciante, con usuarios señalando que en varias playas del país se han registrado casos donde turistas extranjeros ocupan espacios públicos sin permitir el acceso libre a los mexicanos. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el presunto salvavidas decidió responder públicamente.

En su aclaración, el guardavidas explicó que nunca intentó retirar al joven por la bandera, sino porque el turista la fijó en una de las astas oficiales, utilizadas para colocar los banderines de seguridad que indican las condiciones del mar. “Estamos en Hyatt Ziva. Aquí está grabado que él llegó a agredirme. Yo no pedí nada por la bandera. La puso en el poste de señalización”, dijo.

Con esta versión, muchos usuarios que antes apoyaban al turista comenzaron a cambiar de postura, argumentando que usar una asta de seguridad como soporte para cualquier objeto, incluso la bandera nacional, puede poner en riesgo a otros bañistas.

El turista aseguró que elementos de seguridad le pidieron que abandonara el sitio y los acusó de discriminación. Crédito: TikTok / @gabobeat121k

El video reavivó las críticas hacia quienes utilizan las redes para denunciar sin contexto completo, así como el debate sobre la convivencia en playas saturadas por turismo internacional.

Temas Relacionados

TuristaCancúnbandera de Méxicosalvavidasviralmexico-virales

Más Noticias

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

Policías municipales ingresaron al lugar y hallaron los cuerpos sin vida después de que un comando armado abriera fuego contra los asistentes del lugar

Cuatro muertos y seis heridos

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

El actor mexicano aseguró que estuvo en prisión por “algo que no hizo”

Tefi Valenzuela exige derecho de

Piel rejuvenecida: el mineral que ayuda en la producción de colágeno y los alimentos que lo contienen

El zinc es esencial para la reparación celular, la cicatrización de heridas y la percepción del gusto y el olfato

Piel rejuvenecida: el mineral que

Vitamina B12: cómo mejora la memoria, el estado de ánimo y el metabolismo

Es uno de los micronutrientes más estudiados por su impacto directo en el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y la obtención de energía

Vitamina B12: cómo mejora la

¿Te puede auditar el SAT en 2026? Estos son los nuevos criterios oficiales

El SAT publicó los lineamientos que utilizará para seleccionar a los contribuyentes que auditará el próximo año

¿Te puede auditar el SAT
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro muertos y seis heridos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

La estrategia de El Güero ante la justicia de Estados Unidos: los puntos clave de su esperada comparecencia

ENTRETENIMIENTO

Tefi Valenzuela exige derecho de

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

La vez que Limp Bizkit bailó “La Chona” en México y nos recordó que en el nu metal también hay pasos prohibidos

Bárbara de Regil confirma que abandonará México: ¿Es por polémicas y críticas?

¿Qué pasó en La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre?

¿Bad Bunny traerá ‘La Casita’ a México? Esto sabemos del polémico escenario que causa incertidumbre en sus fans

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México