Nuevos cambios en la FGR tras llegada de Godoy: asumen Héctor Elizalde, César Oliveros y Laura Gómez

Ernestina Godoy, titular interina de la FGR. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La llegada de Ernestina Godoy Ramos como jefa de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia del exfiscal, Alejandro Gertz Manero, provocó nuevos cambios en tres de sus titularidades.

Uno de ellos es el arribo de Héctor Elizalde Mora a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

Elizalde Mora llegará en sustitución de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez en la agencia encargada de la organización y funcionamiento de la Fiscalía de la República.

Elizalde Mora también se desempeñó como director general de Inteligencia Operativa en la Secretaría de Gobernación entre 2015 y 2016. Foto: Redes sociales

Cabe señalar que Elizalde Mora, cuando se desempeñaba como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, fue nombrado por García Harfuch como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuando sufrió un atentado en 2020.

El funcionario cuenta con una licenciatura en derecho y en 2019 se desempeñaba como director general de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Documento de la designación de Gertz Manero sobre Godoy antes de presentar su renuncia. (X/@Juan_OrtizMX)

Otro de los cambios realizados por Godoy Ramos es la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la cual asumirá César Oliveros Aparicio en sustitución de Alfredo Higuera Bernal.

El funcionario se desempeñaba como director de Planeación y Análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y anteriormente tenía el cargo de coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Cabe señalar que ambas titularidades se encuentran -hasta el momento de la publicación de esta nota- en la página oficial de la Fiscalía General de la República como pendientes de asumir el cargo, pues no presentan aún los nombres de ningún funcionario luego de que fueran eliminados, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se confirme formalmente su cargo.

Foto: Facebook / Consejo de Empresas Globales

De acuerdo con reportes de Milenio, el tercer cambio de Ernestina Godoy se realizó en la Oficialía Mayor de la FGR, en la que asumirá la titularidad Laura Ángeles Gómez en sustitución de Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre.

La funcionaria cuenta con una licenciatura en administración. Desde 2020 se desempeñó como coordinadora general de Administración en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Gertz Manero renunció a la FGR, será embajador

Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como Fiscal General de la República (FGR) ante el Senado de la República este jueves 27 de noviembre y anunció que continuará su trayectoria como embajador de México.

REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

A través de una carta, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, el exfiscal informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo invitó a integrarse a la diplomacia con un país vecino, aunque no detalló cuál sería.

La propuesta, según Gertz Manero, le permitirá continuar su servicio público en una nueva función diplomática, agradeciendo la oportunidad y destacando su compromiso con la política exterior mexicana.

En la misiva, solicitó que el Senado informe al pleno y, si lo considera pertinente, inicie el proceso de ratificación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente.

Con una trayectoria que incluye cargos como secretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Vicente Fox, jefe de la Policía capitalina, rector de la Universidad de las Américas y presidente del Instituto Nacional de Salud Pública, Gertz Manero ha sido también docente, investigador y autor en temas de derecho penal y seguridad ciudadana.

Su gestión al frente de la Fiscalía General de la República desde 2019 estuvo marcada por casos relevantes, controversias sobre la autonomía institucional e iniciativas para modernizar el sistema de procuración de justicia en México.